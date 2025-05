Klantendata Adidas gestolen via externe serviceprovider

Adidas meldt een datalek. Hackers zouden een provider van klantendiensten hebben gehackt. Het Duitse sportmerk heeft maatregelen genomen om de schade te beperken en is een onderzoek gestart.

De gestolen gegevens bevatten contactinformatie van klanten, maar volgens Adidas zijn er geen betaalgegevens of wachtwoorden uitgelekt. Het bedrijf heeft de bevoegde instanties geïnformeerd. Het moet getroffen klanten nog op de hoogte stellen. Adidas heeft nog geen details vrijgegeven over de identiteit van de getroffen serviceprovider. Het is niet bekend van hoeveel klanten de gegevens zijn buitgemaakt en of de eigen systemen van Adidas zijn getroffen.

Dit is niet het eerste datalek bij het sportmerk. Eerder in mei meldde Adidas lekken bij klanten in Turkije en Zuid-Korea. Ook toen werden contactgegevens gelekt, waaronder telefoonnummers, namen, e-mailadressen, adressen en geboortedata. Ook in juni 2018 werden contactgegevens en wachtwoorden van Amerikaanse gebruikers gestolen. Toen ging het om miljoenen gebruikers.