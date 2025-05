Russische hackersgroep zat achter hack bij Nederlandse politie

De Russische hackersgroep Laundry Bear zat achter de aanval op de Nederlandse politie vorig jaar. Bij de hack in september vorig jaar maakte de hackersgroep zakelijke contactgegevens van politiemensen buit.

De inlichtingendiensten hebben niet kunnen vaststellen dat er andere gegevens zijn gestolen, zo schrijft de AIVD. Laundry Bear werkte vermoedelijk met steun van de Russische staat. De groep heeft het vooral gemunt op overheden, techbedrijven en de NAVO. "Laundry Bear is uit op informatie over de aanschaf en productie van militair materieel door westerse overheden en westerse leveringen van wapens aan Oekraïne."

Laundry Bear gebruikt daarbij mailservers, vooral op basis van Microsoft Exchange. Daarom gaat het bij veel hacks om contactgegevens, hoewel de hackers soms ook bij bestanden kunnen. De aanval bij de politie was vermoedelijk een pass-the-cookieaanval, waarbij de hackers doen alsof zij de cookie van een gebruiker hebben en daardoor geen gebruikersnaam of wachtwoord hoeven in te vullen. De cookie kwam vermoedelijk van een crimineel forum.

Vorig jaar bleek dat de gegevens van praktisch alle 63.000 werknemers van de Nederlandse politie buit waren gemaakt bij een hack. Veel werknemers hoorden daar pas via de media over en niet door interne communicatie. Het was al wel bekend dat er 'statelijke actoren' van een ander land achter de hack zaten, maar welk land dat was, was nog niet bekend.

Behalve cookies gebruikt de groep ook 'password spraying'. Daarbij probeert de groep een set veelvoorkomende wachtwoorden in te vullen bij een groot aantal accounts. Systeembeheerders krijgen daar vaak geen meldingen van, omdat het gaat om een laag aantal inlogpogingen per tijdseenheid.