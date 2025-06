Ethisch hacker infiltreert online accounts vermiste neef - update

Beveiligingsexpert Inti De Ceukelaire heeft zich toegang verschaft tot de online accounts van zijn sinds november vermiste neef Dries De Graeve. De ethisch hacker hoopte via digitale sporen meer duidelijkheid te krijgen over diens verdwijning in Marokko.

De Ceukelaire onderzocht specifiek locatiegegevens en verbindingen met diensten als Google en Facebook om een chronologisch overzicht samen te stellen van zijn neefs bewegingen. Dat vertelde hij aan de Belgische openbare omroep VRT NWS. De hack volgde op eerdere pogingen van de familie om de man met behulp van AI-technologie op te sporen. De Ceukelaire zegt dat hij enkel de locatiegegevens heeft bekeken en doorgegeven. Dat deed hij om de privacy van zijn neef te beschermen.

De vermoedelijk psychotische toestand waarin zijn neef verkeerde tijdens de verdwijning in Taghazout gaf de doorslag om privacyoverwegingen opzij te zetten. Privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert vertelt aan VRT NWS dat de actie technisch gezien strafbaar is, aangezien toestemming van de betrokkene ontbrak.

De verzamelde informatie is gedeeld met de politie, maar heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Uiteindelijk werd het lichaam van de neef door een schaapherder gevonden. Dat liet de familie van de man weten op sociale media.

Update, 8.20 uur - Artikel aangepast met nieuws dat het lichaam van de man werd gevonden.