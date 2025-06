NCTV: bijna helft van Nederland is bezorgd om cyberdreigingen

Uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijkt dat 48 procent van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt om cyberdreigingen. Dat is een stijging van vier procentpunt ten opzichte van metingen die eerder dit jaar zijn uitgevoerd.

In de najaarsmeting van de Risico- en Crisisbarometer 2024 geeft 48 procent van de Nederlandse inwoners aan zich het meeste zorgen te maken om cyberdreigingen. Deze 'significante stijging' van vier procentpunt ten opzichte van de voorjaarsmeting zorgt ervoor dat deze gebeurtenis op nummer een staat.

Voor deze vraag moesten respondenten maximaal vijf gebeurtenissen kiezen waar ze zich het meeste zorgen om maken. 'Spanningen tussen bevolkingsgroepen', 'terrorisme' en 'het stoppen van vitale processen' volgen met respectievelijk 46, 45 en 44 procent. 'Geopolitieke en militaire dreigingen' stond in de voorjaarsmeting op de eerste plaats met 46 procent, maar werd nu net zoals 'extremisme' door 42 procent van de respondenten gekozen.

Bron: Risico- en Crisisbarometer NCTV

Naast de grootste dreiging peilt het onderzoek ook de mate waarin deelnemers verwachten dat bepaalde gebeurtenissen zich zullen voordoen. Ook hier staat 'cyberdreigingen' op de eerste plaats: 79 procent van de respondenten ziet een cyberdreiging als eerder waarschijnlijk of waarschijnlijk. Dat is opnieuw een stijging van vier procentpunt in vergelijk met het voorjaar. 'Georganiseerde criminaliteit' staat op nummer twee met 76 procent, gevolgd door 'spanningen tussen bevolkingsgroepen' met 75 procent.

De RCB stelt ook vast dat een groter deel van de bevolking de ernst van cyberdreigingen hoog inschat: 62 procent beschouwt cyberdreigingen als zeer ernstig of catastrofaal, zeven procentpunt meer dan in het voorjaar. Een laatste ontwikkeling is het percentage dat vindt dat de overheid te weinig doet aan cyberdreigingen. Dit is gestegen van 37 naar 41 procent tussen het voorjaar en het najaar van 2024.

De NCTV voert twee keer per jaar onderzoek naar de beleving van het algemeen publiek van risico's en dreigingen voor de nationale veiligheid. De voorjaarsmeting is uitgevoerd tussen 22 maart en 8 april 2024, gevolgd door de najaarsmeting tussen 29 augustus en 22 september 2024. Aan het onderzoek hebben 5111 panelleden meegedaan. Sinds 2022 wordt de RCB uitgevoerd door Ipsos I&O, het vroegere I&O Research.