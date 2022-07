NCTV: Helft van Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

Uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over cyberdreigingen. Van de ondervraagden ziet 47 procent cyberdreigingen als een groot risico voor de nationale veiligheid.

De NCTV heeft voor de elfde keer onderzoek gedaan naar wat Nederlanders als grootste dreiging zien voor de nationale veiligheid. De NCTV noemt die de Risico- en Crisisbarometer (RCB). In dit onderzoek worden Nederlanders gebeurtenissen voorgelegd die een dreiging kunnen zijn voor de Nederlandse nationale veiligheid. Ondervraagden moeten over deze gebeurtenissen aangeven hoe groot ze de kans achten dat dit gebeurt, wat de ernst is van de gebeurtenis en hoeveel zorgen ze zich over de dreiging in kwestie maken.

Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat Nederlanders zich het meeste zorgen maken over infectieziekten en spanningen tussen bevolkingsgroepen. Uit de meting die de NCTV dit jaar tussen 22 april en 6 mei heeft gedaan, komt naar voren dat op dit moment cyberdreigingen voor de meeste mensen een groot punt van zorg zijn.

Na cyberdreiging maken burgers zich het meeste zorgen om geopolitieke dreigingen (47 procent) en uitval van vitale processen (43 procent). Tegelijkertijd ziet de NCTV ook dat het vertrouwen in de overheid verder afneemt. Van de ondervraagden heeft drie op de tien Nederlanders geen vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een ramp of crisis.

Bron: Risico- en Crisisbarometer NCTV

Ondervraagden mochten bij het onderzoek ook in open antwoorden aangeven waar ze zich het meeste zorgen over maken. Daar noemt 58 procent het tekortschieten van overheidsbeleid als belangrijkste mogelijke invloed op de veiligheid in Nederland en scoort cyberdreiging veel lager.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Volgens de NCTV hebben 2300 personen deelgenomen aan het onderzoek. In het najaar wordt het onderzoek herhaald.