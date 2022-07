Doom-maker John Romero werkt aan nieuwe shooter met Unreal Engine 5

Game-ontwikkelaar John Romero werkt aan een nieuwe first person shooter. Het gaat om een nieuwe ip die wordt ontwikkeld door Romero Games en draait in de Unreal Engine 5. Het is nog niet bekend wanneer de game moet verschijnen.

Romero maakt op Twitter bekend dat hij met zijn eigen studio Romero Games werkt aan een nieuwe fps. Hij is namelijk op zoek naar mensen voor 'verschillende posities' binnen zijn bedrijf. Hij zoekt daarbij specifiek naar mensen die ervaring hebben met Unreal Engine 5. Op de website van Romero Games staan vacatures voor programmeurs, maar de studio is bijvoorbeeld ook op zoek naar ontwerpers en animators.

Verder wil Romero nog weinig kwijt over zijn nieuwe game. Wel staat in het bericht dat hij samenwerkt met een nog onbekende uitgever. Ook is het niet duidelijk wanneer de game af moet zijn of wat voor een setting de game krijgt.

Romero is een bekend figuur uit de game-industrie. Hij is mede-oprichter van de studio id Software en heeft gewerkt aan fps-games als Doom, Quake en Wolfenstein 3D. Romero verliet de studio in 1996, maar bleef games maken. Hij richtte samen met collega's van id Software een nieuwe studio op: Ion Storm, hij verliet de studio in 2001.

In 2015 richtte hij samen met zijn vrouw de eigen gamestudio Romero Games op. De studio bracht eerder al Empire of Sin uit. Daarnaast heeft de studio gratis uitbreiding uitgebracht voor het originele Doom en wordt er nog gewerkt aan een vervolg.