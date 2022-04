Sitel: Okta-hackers vonden geen wachtwoorden in spreadsheet

Lapsus$-hackers maakten bij de aanval op loginprovider Okta geen gebruik van wachtwoorden die in een spreadsheet stonden. Dat zegt Sitel, het moederbedrijf van dienstverlener Sykes dat als toeleverancier werd gehackt door Lapsus$.

Sitel Group zegt in een verklaring dat er geen wachtwoorden in een spreadsheet stonden. Eerder deze week schreef TechCrunch op basis van documenten dat de hackers van Lapsus$ bij een inbraak een spreadsheet hadden gevonden met de naam DomAdmins-LastPass.xlsx. Hoewel TechCrunch niet bevestigde dat daar wachtwoorden in stonden, legden veel lezers wel een verband tussen de vondst en de hack. De hackers zouden de spreadsheet vijf uur vóór de inbraak op Okta hebben gevonden, wat impliceerde dat de spreadsheet inderdaad een export bevatte van domeinadminwachtwoorden.

Sitel wilde dinsdag TechCrunch geen reactie geven op dat nieuws. Nu zegt het bedrijf dat het nieuws niet klopt. "Deze spreadsheet bevatte accountnamen, maar geen wachtwoorden", schrijft het bedrijf. "De enige verwijzing naar wachtwoorden in de spreadsheet was de datum waarop wachtwoorden werden veranderd per account." Het bedrijf zegt ook dat de situatie 'niet bijdroeg aan de hack'.

Eerder deze maand bleek hackersgroep Lapsus$ toegang te hebben gekregen tot interne systemen van loginprovider Okta. Dat gebeurde via Sykes, een klantenservicebedrijf dat onderdeel is van Sitel Group. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de hackers zijn binnengedrongen bij Sykes en hoe ze vervolgens via Sykes naar Okta zijn doorgedrongen.