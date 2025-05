Hackers stelen broncode van Okta via GitHub-repository's

In een e-mail heeft Okta klanten geïnformeerd over een incident waarbij code is gestolen van de GitHub-repository's van de loginprovider. Volgens het bedrijf is er geen klantdata gestolen en hebben hackers geen toegang gehad tot de systemen van Okta.

Okta heeft de e-mail gestuurd naar IT-beheerders van zijn klanten. De e-mail is ingezien door BleepingComputer. Okta schrijft dat GitHub begin december 2022 contact heeft opgenomen met het bedrijf om het te informeren over mogelijke ongeautoriseerde toegang tot de repository's van Okta. Het bedrijf bevestigt dat er inderdaad code is gestolen.

Het gaat volgens de loginprovider om code van de Okta Workforce Identity Cloud. Het bedrijf benadrukt dat de hackers geen toegang hadden tot de code van Auth0, dat wordt gebruikt met de Customer Identity Cloud van het bedrijf. Verder zegt een woordvoerder van Okta tegen Engadget dat 'de gestolen code geen gevolgen heeft voor de veiligheid van de producten van het bedrijf, omdat de beveiliging niet afhankelijk is van of de broncode geheim is'.

Het is de tweede keer dit jaar dat Okta doelwit is van hackers. In januari drongen hackers van de Lapsus$-groep binnen bij het securitybedrijf. De schade was toen aanzienlijk groter doordat de hackers via Okta bij twee andere bedrijven konden binnendringen. Ook hadden de hackers toegang tot de Slack- en Jira-omgeving van Okta zelf.