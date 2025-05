Kickstarter haalt crowdfundproject offline dat pornografie wil genereren met AI

Kickstarter heeft een crowdfundproject van Unstable Diffusion stopgezet omdat het bedrijf eerst wil kijken hoe moet worden omgegaan met kunstmatige-intelligentieprojecten. Unstable Diffusion wil geld ophalen voor het ontwikkelen van AI die pornografie kan genereren.

Het project van Unstable Diffusion is in ieder geval tijdelijk opgeschort door Kickstarter. In een blogpost schrijft Everette Taylor, de ceo van Kickstarter, dat het crowdfundingsplatform feedback heeft gekregen over projecten die gericht zijn op het genereren van AI-beelden. Vooral kunstenaars hebben kritiek op projecten die zonder toestemming gebruikmaken van hun kunst om nieuwe afbeeldingen te genereren.

Op de Kickstarter-pagina van het project schrijft Unstable Diffusion dat het met het geld van de crowdfunding een nieuw AI-model wil trainen. Hiervoor wil het bedrijf afbeeldingen gebruiken van anime en cosplay, foto's en beelden van kunstenaars op Artstation, DeviantArt en Behance. In totaal gaat het om 75 miljoen afbeeldingen waarop het model van Unstable Diffusion getraind moet worden.

Het project van Stable Diffusion had al de funded status bereikt en het dubbele opgehaald van de beoogde 23.000 euro. Als Kickstarter de opschorting van het project handhaaft, krijgt Unstable Diffusion dit geld niet en krijgen backers van het project hun geld automatisch terug. Unstable Diffusion is van mening dat het niets verkeerd doet en geen regels overtreedt.

Kickstarter lijkt daar anders over te denken. Taylor schrijft dat Kickstarter in deze discussie 'altijd de kant kiest van creatief werk en van de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit werk'. Volgens de ceo is het belangrijk om niet alleen te kijken naar situaties waarin duidelijk inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, maar ook naar situaties waarin indirect werk wordt gebruikt van makers zonder hun toestemming. Het platform vraagt daarbij wel naar de mening van gebruikers, maar zegt niets specifieks over Unstable Diffusions projectstatus.

Kickstarter is niet het eerste online platform dat maatregelen neemt tegen met AI gegeneerde beelden. Het portfolioplatform ArtStation voegde onlangs een opt-outfunctie toe, waarmee makers hun projecten kunnen uitsluiten van gebruik in AI-tools zoals Dall-E.