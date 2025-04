Sony en NEC: VS-sancties tegen chipproductie hinderen China uiteindelijk niet

De sancties van de Amerikaanse overheid om te verhinderen dat China geavanceerde chips kan maken, hinderen China op de lange termijn niet en helpen niet om de opkomst van China's AI-ontwikkeling te stoppen. Dat zeggen topmensen van de Japanse bedrijven Sony en NEC.

Sony-topman Hiroaki Kitano zegt tegen zakenkrant Financial Times dat de ontwikkeling van China's techsector grotendeels afhangt van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de sancties treffen die niet. "De drijvende kracht achter de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in China is hun toegang tot grote datasets. Ik weet niet wat voor impact de sancties van de VS daarop kunnen hebben."

Daarmee sluit de topman van Sony zich aan bij een collega van het eveneens Japanse NEC, die ook geen langetermijneffecten van de sancties voor zich ziet. NEC-ceo Takayuki Morita zei eerder iets soortgelijks. "Persoonlijk denk ik dat het zeker mogelijk is dat het confict tussen de VS en China de technologische vooruitgang van China op korte termijn hindert, maar dat verandert de trend niet. Het is niet mogelijk China's ontwikkeling in technologie te negeren en het wordt een macht om op de lange termijn rekening mee te houden."

De overheid van de VS heeft al langer exportmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat Chinese bedrijven geavanceerde chips kunnen maken. Dat heeft er onder meer toe geleid dat Huawei is gestopt met eigen Kirin-socs voor smartphones. Daarnaast probeert de VS voor elkaar te krijgen dat het Nederlandse ASML geen machines voor euv en duv aan Chinese bedrijven mag leveren. Ook wil de VS dat Japan maatregelen neemt. Eerder waarschuwde ASMI, de tweede grote chipproductieleverancier in Nederland, al voor het uit de hand lopen van handelsbeperkingen tegen China.