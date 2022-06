VS blokkeert bedrijven die helpen met Chinese quantumcomputerinspanningen

De Amerikaanse regering heeft acht Chinese technologiebedrijven toegevoegd aan zijn Entity List. Hiermee wil de VS voorkomen dat 'opkomende' Amerikaanse technologie gebruikt wordt om de militaire quantumcomputerinspanningen van China te ondersteunen.

Bedrijven die op deze zwarte lijst komen te staan, krijgen een handelsverbod met Amerika. Daarmee moet het moeilijker worden voor deze Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot Amerikaanse apparatuur om te gebruiken bij quantumcomputerwerkzaamheden voor militaire toepassingen. De VS wil zo voorkomen dat China 'opkomende Amerikaanse technologieën' gebruikt om encryptie te breken, of om onbreekbare encryptie te maken. Qua andere militaire toepassingen worden het ontwikkelen van anti-stealth- en anti-onderzeeërsystemen als voorbeelden genoemd.

In totaal worden er 27 bedrijven en individuen op de Entity List gezet. Naast China zitten er ook entiteiten bij uit Japan, Pakistan en Singapore. Zestien hiervan staan op de lijst 'op basis van hun bijdragen aan de 'niet-beveiligde' nucleaire activiteiten of het ballistische raketprogramma van Pakistan'. Alle bedrijven op de lijst voeren volgens de VS activiteiten uit die in strijd zijn met de nationale veiligheid of de belangen van het buitenlandse beleid van Amerika.

China is het niet eens met de toevoeging van diens bedrijven aan de lijst en gaat mogelijk tegenmaatregelen nemen tegen de sancties, meldt Reuters. Volgens de Chinese ambassade gebruikt Amerika 'nationale veiligheid' als excuus 'om de staatsmacht te misbruiken door Chinese ondernemingen met alle mogelijke middelen te onderdrukken en te beperken'.

De VS breidt zijn Entity List regelmatig uit. Eerder dit jaar zijn er al zeven Chinese supercomputerfabrikanten op de lijst gezet. Ook de Israëlische NSO Group heeft een handelsverbod gekregen, evenals meer dan honderd bedrijven gerelateerd aan de Chinese smartphonefabrikant Huawei.