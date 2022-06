Wet stelt volgend jaar regels aan van-voor-prijzen bij aanbiedingen webshops

Er komt een Nederlandse wet aan die vanaf 28 mei volgend jaar regels stelt aan aanbiedingen bij webshops en fysieke winkels. Daarbij mag een webshop alleen bij van-voor-aanbiedingen een streep zetten door de laagste prijs die hij zelf heeft gerekend in de afgelopen maand.

Prijskaartje met van-voor-aanbieding

De wet gaat op 28 mei in, schrijft het kabinet in een uitleg over de nieuwe wetgeving. Toezichthouder ACM hield eerder dit jaar aanbiedingen van consumentenelektronica en speelgoed bij en het ging in veel gevallen om aanbiedingen die onder de nieuwe regels niet meer zouden mogen.

Die nieuwe regels stellen dat bij een doorgestreepte prijs bij een aanbieding het moet gaan om de laagste prijs die de aanbieder in de afgelopen maand zelf heeft gerekend. Nu zet een webshop vaak een streep door de adviesprijs, die veelal hoger ligt. Daardoor moet duidelijker worden hoeveel korting consumenten echt krijgen. De ACM zegt op de regels te gaan handhaven.

De Nederlandse wetgeving moet er komen, omdat het voortvloeit uit een Europese Richtlijn. Die is van 27 november 2019 en landen hebben twee jaar om dat in nationale wetgeving om te zetten. Vervolgens kunnen landen nog een half jaar wachten met de invoering. De nieuwe Nederlandse wet gaat dus in op 28 mei 2022.