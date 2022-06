Taiwan overweegt chip-samenwerking met Oost-Europese landen

Taiwan kijkt naar mogelijkheden om 'samen te werken aan chips' met drie Oost-Europese landen. Taiwan gaat onder meer geld geven voor technische trainingen van mensen in Slowakije, Tsjechië en Litouwen.

De voornemens volgen een bezoek aan Slowakije, Tsjechië en Litouwen van Kung Ming-hsin, het hoofd van Taiwans nationale ontwikkelingsraad. Dat meldt persbureau Reuters. Alle drie de landen zouden aan Taiwan hebben verteld dat ze hopen samen te werken aan chips, zei Kung.

De landen gaan gezamenlijk bespreken hoe ze precies met elkaar kunnen samenwerken. "Het complete halfgeleiderecosysteem is enorm en veel landen kunnen verschillende rollen spelen", vertelde Kung. Hij geeft verder aan dat Taiwan geld zal geven in de vorm van beurzen voor het opleiden van technisch personeel. Het is nog niet concreet bekend welke rollen de Oost-Europese landen in zouden kunnen nemen.

Taiwan is een belangrijke speler in de chipsector, en onder andere de thuisbasis van grote chipfabrikant TSMC en andere chipbedrijven zoals UMC en VIS. Europa probeert al langer haar chipsector te versterken, onder andere vanwege de chiptekorten en geopolitieke spanningen. De regio wil daarvoor samenwerken met andere partijen, waaronder Taiwan en TSMC. Taiwanese politici en diplomaten waren eerder kritisch over de bouw van een TSMC-fabriek in Europa, maar het bedrijf heeft inmiddels zelf aangegeven een nieuwe chipfabriek te overwegen in Duitsland. Het is niet bekend of TSMC betrokken zal zijn in de samenwerking met Slowakije, Tsjechië en Litouwen.