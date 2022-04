EU wil Europees marktaandeel in halfgeleiderproductie voor 2030 verdubbelen

De EU wil zijn halfgeleiderproductie voor 2030 verdubbelen tot twintig procent van de wereldwijde productie. Dat maakt de Europese Commissie bekend in zijn Digital Compass 2030-plannen. Ook moeten alle Europese huishoudens voor dat jaar gigabitinternet krijgen.

Met zijn Digital Compass 2030 schetst de EU plannen voor een 'digitaal decennium', met verschillende ambities die voor dat jaartal gehaald moeten worden. Meest opvallend zijn de plannen voor het verbeteren van de Europese halfgeleiderindustrie. Het continent is momenteel goed voor ongeveer tien procent van de wereldwijde chipindustrie en wil dat percentage in de komende jaren verdubbelen.

"De productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders in Europa, met inbegrip van processoren, moet ten minste twintig procent van de wereldproductie in waarde zijn", meldt de Europese Commissie in een begeleidend document. De EU richt zich naar eigen zeggen specifiek op de productiecapaciteiten van 5nm-chips of kleiner, met een 2nm-node als uiteindelijke doelstelling.

De EU spreekt al langer over de toenemende noodzaak voor chipproductie binnen Europa en pleitte al voor investeringen in de Europese halfgeleiderindustrie. Met het huidige chiptekort lijken deze plannen in een stroomversnelling te raken. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China speelt mogelijk een rol in de toenemende drang naar onafhankelijkheid op het gebied van chipproductie. De Europese Commissie noemde in een eerder downloadbaar pdf-bestand 'een nieuwe geopolitieke, industriële en technologische realiteit' al als een van de redenen voor de chipambities van de EU.

Naast de ambities op het gebied van chipproductie, omvat het Digital Compass 2030 ook andere plannen voor inwoners van de EU. Zo moeten alle Europese huishoudens voor 2030 toegang hebben tot gigabitinternet en 5G. Daarnaast moet 80 procent van de volwassen bevolking 'basisvaardigheden' met technologie hebben. Ook moeten er minimaal twintig miljoen it-specialisten binnen de EU werken en het aantal vrouwen in die sector moet ook toenemen. De eerste Europese quantumcomputer moet voor 2025 een feit zijn en Europa wil tegen 2030 'tot de top behoren' op het gebied van quantumcomputing.

De Digital Compass 2030-plannen moeten worden uitgevoerd in samenwerking tussen verschillende EU-landen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld investeringen van het EU-budget, lidstaten en de private sector gecombineerd worden. Twintig procent van het Recovery and Resilicience-budget moet worden uitgetrokken voor 'de digitale transformatie'.