TSMC zegt hogere prioriteit te geven aan chipproductie voor auto-industrie

De Taiwanese chipmaker TSMC zegt dat het een hogere prioriteit geeft aan de automotive-sector, om de dreigende tekorten van chips voor auto's tegen te gaan. Het bedrijf lijkt geen capaciteitsvergroting toe te passen.

In een verklaring laat TSMC weten dat het de uitdagingen bij de leveringen van chips voor de autosector gaat aanpakken en dat dit een topprioriteit is. Volgens het bedrijf is de leveringsketen voor de automotive-sector 'lang en complex' en is er geverifieerd bij klanten uit de sector wat hun behoeften zijn. De capaciteit die TSMC heeft, wordt al volledig gebruikt om chips te maken voor allerlei verschillende sectoren.

Het bedrijf zegt dat het zijn wafercapaciteit opnieuw gaat toewijzen om de wereldwijde automotive-industrie te ondersteunen. In een toelichting op dit probleem zei Jason Wang, een directeur van United Microelectronics Corp, dat het moeilijk is de capaciteit te vergroten en dat het vooral gaat om het herprioriteren, schrijft Reuters.

Eerder deze maand lieten meerdere autofabrikanten al weten zorgen te hebben over de dreigende chiptekorten. Nissan en Honda vrezen dat ze minder auto's kunnen produceren, omdat ze steeds meer moeite hebben om chips te krijgen. Eerder waarschuwde Volkswagen daar ook al voor. Volgens Continental, dat onderdelen levert aan autofabrikanten, hebben autofabrikanten de productie van elektrische voertuigen vorig jaar veel sneller verhoogd dan verwacht. Dat zou een run op chips hebben veroorzaakt; elektrische auto's vergen meer chips dan brandstofvoertuigen. Het is niet geheel duidelijk van welke chips er precies tekorten zijn. Zo zijn er voor infotainmentsystemen in auto's weer heel andere chips nodig dan die voor bijvoorbeeld het accumanagement van een elektrische auto.