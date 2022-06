Amerikaanse president Biden werkt aan strategie om chiptekorten te voorkomen

De Amerikaanse president Biden gaat naar verwachting een uitvoerend bevel tekenen om de oorzaak van de huidige chiptekorten te onderzoeken. Vervolgens wil de regering een strategie opstellen om herhaling te voorkomen.

De Amerikaanse regering onder leiding van president Biden wil onderzoeken waar de knelpunten in de aanvoer van chips zitten. Dat schrijft Bloomberg op basis van mededelingen van het Witte Huis. De chiptekorten leiden er onder andere toe dat verschillende autofabrikanten hun productie op een laag pitje hebben moeten zetten.

Het uitvoerend bevel zou een onderzoek van honderd dagen in gang zetten en binnen die periode zou onder andere de halfgeleiderfabricage, packaging van chips, grondstoffengebruik en accuproductie voor elektrische voertuigen onder de loep genomen worden. Daarnaast zou er een onderzoek komen naar de leveringsketen van chips, waarbij materialen, technologie en infrastructuur geanalyseerd worden.

Het nieuws verscheen donderdag tegelijk met een oproep aan Biden van de Semiconductor Industry Association om flink te investeren in de halfgeleiderindustrie in de VS, om niet achterop te raken op Taiwan en China. De oproep werd ondertekend door 21 ceo's van techbedrijven, waaronder Bob Swan van Intel, Lisa Su van AMD en Steve Mollenkopf van Qualcomm. In de brandbrief staat dat het aandeel van de VS wat betreft de wereldwijde chipproductie is gedaald van 37 procent in 1990 naar 12 procent momenteel. Dit zou voornamelijk komen door subsidies die overheden verstrekken aan de concurrenten van de leden van de Semiconductor Industry Association, waardoor de VS minder gunstig is geworden als vestigingsplek om chipfabrieken te plaatsen.