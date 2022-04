'Intel gaat twintig miljard dollar investeren in nieuwe chipfabriek in Ohio'

Intels komende chipfabriek in de VS komt mogelijk in de staat Ohio te staan. Dat melden Amerikaanse media. Intel meldde eerder al dat het plannen heeft voor een nieuwe chipfabriek in de VS, naast de twee 'fabs' die momenteel in Arizona worden gebouwd.

Cleveland.com en Oregon Live claimen dat Intels nieuwe productielocatie wordt gebouwd in New Albany, een plaats in de buurt van Ohio's hoofdstad Columbus. Volgens The Colombus Dispatch wordt een gebied van 3190 acres vrijgemaakt voor de locatie, wat neerkomt op 1291 hectare. Intel meldde eerder dat het een locatie in de VS wil waar het op termijn meerdere fabrieken neer kan zetten.

Volgens Amerikaanse media gaat het bedrijf in eerste instantie 20 miljard dollar investeren in de nieuwe productielocatie, maar verdere financiële details zijn onbekend. Er moeten daarnaast 3000 werknemers aan de slag gaan. Op termijn worden die investeringen vermoedelijk uitgebreid. Intel meldde eerder dat het op de langere termijn 60 tot 120 miljard dollar wil investeren in een nieuwe, onaangekondigde Amerikaanse productielocatie en dat dat in de toekomst 10.000 directe banen moet opleveren. Intel heeft nog niet bevestigd dat die locatie in Ohio komt, maar het bedrijf zou volgens Amerikaanse media binnenkort met een officiële aankondiging komen.

Intel spreekt al langer over de komst van een nieuwe chipproductielocatie in de Verenigde Staten. Het bedrijf meldde eerder dat het 'een kleine stad' met meerdere fabrieken wil. Het bedrijf sprak daarbij over zes tot acht 'fab-modules', die zich bijvoorbeeld moeten richten op het produceren van chips op 'leading-edge' nodes, maar ook de packaging van chips kunnen verzorgen met technieken als EMIB en Foveros.

Naast de vermeende locatie in Ohio, is Intel vorig jaar al begonnen met de bouw van twee nieuwe chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Die fabrieken moeten onder meer chips gaan produceren op de Intel 20A-node. Een deel van de productiecapaciteit zou daarnaast gereserveerd voor externe klanten; Intel gaf in maart aan dat het ook chips voor andere bedrijven gaat produceren.

Ook buiten de VS is Intel van plan om uit te breiden; het bedrijf wil onder andere een grote productielocatie in de EU neerzetten. Het bedrijf zou de locatie daarvan in 2021 bekendmaken, maar heeft dat nog niet gedaan. Volgens anonieme bronnen van Bloomberg wil Intel in Duitsland een chipfabriek bouwen, in Frankrijk een onderzoeks- en ontwerpafdeling neerzetten en in Italië een test- en assemblagedivisie bouwen, hoewel dit nog niet is bevestigd.