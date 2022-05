Intel investeert 3,5 miljard in VS-fabriek en waarschuwt voor 'jaren tekort'

Intel gaat 3,5 miljard dollar investeren om de capaciteit van zijn chipfabriek in New Mexico te vergroten. Details zijn nog niet bekend, maar volgens de ceo van het bedrijf zijn de chipleverproblemen daarmee niet opgelost; die houden naar verwachting 'meerdere jaren' aan.

Ceo Pat Gelsinger zegt in een interview met 60 Minutes dat het bedrijf 3,5 miljard dollar of 2,91 miljard euro wil investeren in zijn fabriek in Rio Rancho in New Mexico. Het bedrijf heeft later op maandag een persconferentie gepland waarop het meer bekend gaat maken over de investering.

Er zijn op dit moment nog weinig details bekend, dus is niet duidelijk of het gaat om een verhoogde productiecapaciteit of om bijvoorbeeld nieuwe chips te maken met EUV. Dat laatste is het bedrijf van plan in twee nieuwe fabs in Arizona, waar het bedrijf in maart 20 miljard dollar voor uittrok. Intel zegt op het moment vooral processen aan te passen om aan de vraag van autofabrikanten te kunnen voldoen.

Gelsinger zegt in het 60 Minutes-interview ook dat hij verwacht dat de chiptekorten waarschijnlijk nog jaren spelen. "Het duurt nog een paar jaar voor we de stijgende vraag in alle sectoren bij kunnen benen", zegt hij in het interview. Recent zei Gelsinger al dat de chiptekorten tot 'zeker na 2022 zouden duren'.