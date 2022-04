TSMC gaat komende drie jaar 85 miljard euro investeren in nieuwe chipproductie

De Taiwanese chipfabrikant TSMC gaat de komende jaren omgerekend 85 miljard euro investeren in een verhoogde productiecapactiteit. Dat komt boven op de 24 miljard euro die het al eerder wilde investeren. Het bedrijf waarschuwt dat de prijzen daardoor wel stijgen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. schrijft in een brief aan investeerders, die door Nikkei is ingezien, dat het tot aan 2023 100 miljard dollar wil investeren in chiptechnologie. Omgerekend is dat momenteel 85 miljard euro. Het bedrijf verwijst naar de groeiende vraag naar chips, onder andere door nieuwe technologie en door het vele thuiswerken vanwege de coronacrisis.

Volgens het bedrijf draaien de fabrieken al een jaar op meer dan honderd procent capaciteit, maar nog steeds stijgt de vraag naar chips sneller dan het aanbod. TSMC zegt dat het met het geld 'duizenden nieuwe werknemers wil aannemen' en verschillende nieuwe fabs wil bouwen. Bestaande faciliteiten worden bovendien uitgebreid. TSMC bouwt onder andere een nieuwe fabriek in Taiwan waar 3nm-chips worden gemaakt.

Vanaf 2022 zou TSMC ook een jaar lang stoppen met kortingen op waferproducties. Het bedrijf geeft klanten nu kortingen als gevraagde producties eenmaal op stoom zijn gekomen, maar vanaf 31 december wil het daarmee stoppen, zeggen bronnen tegen Nikkei. TSMC heeft dat zelf nog niet bevestigd.

De investering volgt kort na het nieuws van Intel. Dat maakte eerder deze maand bekend omgerekend 17 miljard euro te investeren in twee nieuwe chipfabrieken die in 2024 af moeten zijn. Ook zei Intel binnenkort meer uitbreidingsplannen bekend te maken en wereldwijd meer fabs te willen bouwen. Intel kondigde daarbij aan met zijn Intel Foundry Services ook chips voor andere fabrikanten te gaan maken. Daarmee gaat Intel de concurrentie aan met TSMC.

TSMC investeerde eerder dit jaar ook al zo'n 24 miljard euro om de productiecapaciteit te verhogen, met name voor zijn 3nm-procedé. Tweakers schreef eerder al een Plus-artikel over de oorzaken en gevolgen van de chiptekorten.