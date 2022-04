'Schade bij Japanse chipfabrikant na fabrieksbrand lijkt groter dan verwacht'

Japanse chipfabrikant Renesas Electronics meldt dat de schade na een fabrieksbrand mogelijk groter is dan verwacht. Er zouden meer productiemachines beschadigd zijn dan wat oorspronkelijk werd geteld.

Nikkei schreef op maandag dat er volgens Renesas zeventien machines beschadigd zijn tijdens de brand. Aanvankelijk werd verwacht dat het om elf machines ging. "De effecten van roet waren groter dan oorspronkelijk verwacht", vertelde het bedrijf deze week, schrijft Nikkei. Een vertegenwoordiger van Renesas meldt aan Nikkei dat het bedrijf de schade aan de apparatuur aan het controleren is en uiterlijk dinsdag de schadestatus opgesteld wil hebben.

De brand bij Renesas vond eerder deze maand plaats. De brand ontstond in een deel van het N3-gebouw van Renesas, waar 300mm-wafers worden geproduceerd. In totaal zou een oppervlak van 600 vierkante meter zijn verbrand, wat neerkomt op vijf procent van het clean room-gedeelte. Het gebouw moest na de brand schoongemaakt worden en bepaalde apparatuur moest vervangen worden, waardoor de productie in het N3-gebouw tijdelijk is stilgelegd.

Renesas meldde vlak na de brand dat de productie naar verwachting over een maand weer wordt hervat. Het is onduidelijk of de grotere dan geanticipeerde schade hier invloed op heeft. Renesas zei eerder al dat ongeveer twee derde van de in het N3-gebouw gefabriceerde producten ook elders door het bedrijf kunnen worden gemaakt.

De Japanse chipfabrikant produceert onder andere microcontrollers, maar is ook een grote chipleverancier van de autosector. Twee derde van de productiecapaciteit in het N3-gebouw van Renesas is bestemd voor de automotive-sector. Die sector heeft al langer te lijden onder de wereldwijde chiptekorten; vorige maand legde General Motors en Audi Brussels bijvoorbeeld tijdelijk een deel van hun productie neer vanwege de tekorten aan chips.