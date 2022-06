GM legt productie drie autofabrieken stil wegens chiptekorten

De Amerikaanse autofabrikant General Motors legt de productie in drie autofabrieken stil wegens de tekorten aan chips. Meerdere autofabrikanten, waaronder GM zelf, waarschuwden al eerder voor deze problemen. Ook chipontwerper Qualcomm benoemt dit probleem.

Een woordvoerder van General Motors laat aan Reuters weten dat het 'halfgeleidertekort impact zal hebben op de productie bij GM', ondanks de inspanningen van het bedrijf om de problemen te beperken. Hij zegt dat de leveringen van chips voor de wereldwijde auto-industrie erg 'fluïde' blijft. Concreet betekent dit dat GM de productie in drie fabrieken heeft stilgelegd. Het gaat om fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook een fabriek in Zuid-Korea wordt geraakt; deze zal gaan draaien op halve kracht.

De fabrikant zei niet wat de exacte effecten zijn voor de productieaantallen en de inkomsten, of hoe lang deze maatregelen van kracht blijven. GM geeft aan de productie zoveel mogelijk te maximaliseren bij fabrieken die voertuigen produceren waar de meeste winstmarge op zit. Dat zou vooral gaan om pick-up trucks, suv's en de Chevrolet Corvette-sportauto.

Vorige maand spraken verschillende autofabrikanten al de vrees uit dat ze minder auto's kunnen maken door de chiptekorten. Onder meer Nissan en Honda gaven aan dat ze minder exemplaren kunnen maken, omdat het steeds meer moeite kost chips geleverd te krijgen. Volkswagen waarschuwde daar eerder ook al voor, net als GM. Het is onbekend om wat voor chips het precies gaat.

Onlangs gaf de Taiwanese chipmaker TSMC aan dat het een hogere prioriteit geeft aan de automotive-sector om de tekorten van chips voor auto's tegen te gaan, al gaf het bedrijf toe dat het vooral gaat om het herprioriteren en dat de capaciteit niet zomaar vergroot kan worden.

De problemen zijn breder en spelen niet alleen in de autosector. Qualcomm zegt bij monde van de recent benoemde ceo Cristiano Amon dat het tekort in de halfgeleiderindustrie 'over de gehele linie' aan de orde is, zei hij in een toelichting op de kwartaalcijfers. Volgens Amon wordt de industrie momenteel bedolven onder de bestellingen voor chips voor computers, auto's en veel andere iot-apparaten, al denkt hij dat deze situatie zal verbeteren in een later deel van dit jaar.

De tekorten spelen ook Qualcomm parten. De vertrekkende ceo, Steven Mollenkopf, zei in de mondelinge toelichting dat de prestaties en de vooruitzichten van zijn bedrijf beter waren geweest als de leveringen niet zo beperkt zouden zijn geweest, waarbij hij doelt op de tekorten. Desondanks zijn de cijfers erg positief. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 8,2 miljard dollar, een stijging van 62 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de winst groeide fors.