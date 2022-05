Intel wil binnen zes tot negen maanden chips voor auto-industrie maken

Intel is in gesprek met ontwerpers van chips voor auto-onderdelen, om die auto-chips in Intel-fabrieken te kunnen maken. Daarmee zegt Intel de chiptekorten binnen de auto-industrie weg te willen werken. Mogelijk zijn de chips bedoeld voor Ford en GM.

De leveranciers noemt Intel-ceo Pat Gelsinger volgens Reuters niet. Wel zei Gelsinger dat hij de Intel-fabrieken in de Amerikaanse staten Oregon, Arizona of New Mexico, in Israël of in Ierland zou kunnen openstellen voor de auto-chipontwerper. Daarmee zegt Gelsinger de chiptekorten die productiestops van Ford en General Motors hebben veroorzaakt op te willen lossen.

Het openstellen van Intels eigen fabrieken zou sneller zijn dan het bouwen van een compleet nieuwe fabriek, wat zo'n drie tot vier jaar zou duren. Intel verwacht dat het zes maanden duurt voor een nieuwe chip in een bestaande fabriek gemaakt kan worden. De chipfabrikant maakte eind maart al bekend dat het chips wilde maken voor andere fabrikanten.

Meerdere autofabrikanten wereldwijd hebben een deel van de autoproductie tijdelijk moeten stoppen door de chiptekorten. In auto's zitten tientallen tot honderden chips, afhankelijk van het model. Vorig jaar stopten autofabrikanten wegens de coronacrisis met de productie van auto's en bestelden ze ook minder chips, zei NXP Nederland-directeur Maurice Geraets eerder tegen BNR. Daarna werd de productie echter weer verhoogd, waardoor er een plotselinge piek was in de vraag naar de auto-chips. Tweakers schreef eerder een Plus-artikel over de chiptekorten; mogelijk houden de tekorten tot in 2022 aan.