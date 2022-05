WSJ: Intel wil GlobalFoundries overnemen

Intel onderhandelt met de eigenaar van GlobalFoundries om dat chipbedrijf over te nemen, claimt de Wall Street Journal. Het zou om een overnamebedrag van zo'n 30 miljard dollar kunnen gaan, volgens betrokkenen.

Intel voert de gesprekken met Mubadala Investment Co., een investeringsfonds van de overheid van Abu Dhabi en eigenaar van het Amerikaanse chipbedrijf GlobalFoundries. De waarde van GlobalFoundries zou op 30 miljard dollar, omgerekend 25,40 miljard euro bepaald zijn. WSJ benadrukt dat de onderhandelingen nog afgebroken kunnen worden en GlobalFoundries zijn geplande beursgang doorzet. Het chipbedrijf zelf meldt de krant geen weet te hebben van overnamegesprekken.

De overnameplannen zouden onderdeel zijn van Intels strategie om zijn capaciteit uit te breiden en chips voor andere partijen te produceren en niet meer alleen voor zichzelf. Een overname van GlobalFoundries zou die strategie in een klap in een stroomversnelling brengen. GlobalFoundries is in 2008 ontstaan uit de chipproductiedivisie van AMD, die deze in 2008 afstootte. Het bedrijf maakt nog altijd veel chips voor AMD.

GlobalFoundries heeft moeilijke tijden gekend en heeft af moeten haken in de strijd met Samsung en TSMC wat betreft de productieprocedés voor 7nm-chipstructuren en kleiner. Het bedrijf heeft wel weten te profiteren van de chiptekorten en kondigde begin dit jaar volgens Reuters aan meer dan een miljard euro te investeren in het vergroten van zijn capaciteit. Daarbij kwam ook de aankondiging dat de beursgang wellicht nog dit jaar kon plaatsvinden in plaats van eind 2022 of begin 2023.

Intel onderzoekt tal van manieren om zijn capaciteit te vergroten. Het bedrijf heeft aangekondigd nieuwe fabrieken te willen bouwen en het bedrijf zou onder andere de Benelux, Duitsland en Frankrijk overwegen als locatie. Daarbij lobbyt ceo Pat Gelsinger openlijk om subsidies te verkrijgen, niet alleen in Europa maar ook in de VS. De Verenigde Staten zouden in Amerikaanse bedrijven moeten investeren, zo schreef Gelsinger recent op Politico, waarmee concurrenten TSMC en Samsung dus uitgesloten zouden zijn van Amerikaanse subsidies.