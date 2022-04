AMD verlengt overeenkomst met GlobalFoundries voor aankoop 12nm- en 14nm-wafers

AMD heeft zijn overeenkomst met GlobalFoundries met een jaar verlengd, tot en met 2025. Het bedrijf zal de komende jaren voor 1,85 miljard euro aan 12nm- en 14nm-wafers bij de fabrikant aanschaffen. Die wafers worden momenteel gebruikt voor i/o-dies in Ryzen-cpu's.

AMD heeft de verlenging onlangs ingediend bij de Amerikaanse SEC, waarin het bedrijf meldt dat 'bepaalde voorwaarden' van zijn leveringsovereenkomst met GlobalFoundries zijn aangepast. De nieuwe overeenkomst loopt door tot 31 december 2025, waar de vorige overeenkomst eind 2024 zou eindigen.

Met deze verlening wordt ook het totale bedrag dat AMD in de komende jaren uitgeeft bij GlobalFoundries verhoogd. AMD zal de komende vier jaar voor ongeveer 2,1 miljard dollar aan wafers aanschaffen bij de halfgeleiderfabrikant. Het staat AMD daarbuiten vrij om ook 12nm- en 14nm-wafers bij andere fabrikanten aan te schaffen. Het verplichte aankoopbedrag lag bij de vorige overeenkomst uit mei op 1,6 miljard dollar.

GlobalFoundries is de voormalige halfgeleiderdivisie van AMD. Laatstgenoemde stootte die divisie in 2009 af, waarna GlobalFoundries als zelfstandig bedrijf doorging en de chipleverancier van AMD werd. GlobalFoundries besloot in 2018 echter de ontwikkeling van meer geavanceerde procedés te staken en zich te gaan richten op 12nm- en 14nm-productie.

Daarop stapte AMD over naar TSMC voor meer geavanceerde chipproductie op 7nm en kleiner, bijvoorbeeld voor de Zen-cores in de huidige Ryzen- en EPYC-cpu's. AMD meldt niet hoe de 12nm- en 14nm-wafers in de toekomst gebruikt zullen worden, maar momenteel worden deze nodes van GlobalFoundries nog altijd ingezet voor de i/o-dies van AMD's processors. Anandtech schrijft dat de gereserveerde wafers niet gebruikt zullen worden voor producten van Xilinx, een fpga-fabrikant die door AMD wordt overgenomen.