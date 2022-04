Adata toont XPG Vault-conceptmuis met geïntegreerde 1TB-ssd en USB-C

Adata heeft een conceptversie van een XPG Vault-gamingmuis getoond. Deze muis krijgt een USB-C-aansluiting en een geïntegreerde 1TB-ssd met doorvoersnelheden tot 985MB/s. Het is niet bekend of en wanneer de muis op de markt verschijnt.

Adata toont zijn XPG Vault-conceptmuis in een persbericht. Het bedrijf geeft aan dat het de gamingmuis zal demonstreren tijdens de CES. Het bedrijf geeft aan dat het huidige prototype maximaal 1TB aan solid state-opslag kan integreren en gebruikmaakt van Gaming Launcher-software. De ingebouwde ssd haalt volgens Adata snelheden tot 985MB/s via USB-C. Het bedrijf noemt geen USB-generatie, maar om dergelijke snelheden te halen is minstens USB 3.2 Gen 2 nodig. Die USB-versie biedt maximale doorvoersnelheden van 10Gbit/s, omgerekend 1,25GB/s.

Het is niet bekend of en wanneer de XPG Vault op de markt verschijnt. Adata spreekt in zijn persbericht over een 'conceptproduct' en een prototype. Het bedrijf toont wel een XPG Alpha, die zowel bedraad als draadloos beschikbaar komt en een Pixart PAW3335-sensor krijgt. De draadloze versie ondersteunt volgens het bedrijf een 2,4GHz-verbinding en bluetooth. Het is niet bekend wanneer deze muis op de markt verschijnt en Adata noemt ook geen adviesprijzen.

Adata zal tijdens de CES ook de prototypes van zijn eerste PCIe 5.0-ssd's tonen, die volgens het bedrijf leessnelheden tot 14GB/s halen. Het is ook niet bekend wanneer die ssd's op de markt verschijnen. Verder introduceert het bedrijf DDR5-geheugendimms met snelheden tot 7000 megatransfers per seconde, laptops, aio-waterkoelers, een behuizing en een voeding tijdens de CES. De beurs begint op 5 januari.