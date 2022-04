European Processor Initiative voor Europese chips voltooit eerste projectfase

Het European Processor Initiative heeft de eerste fase van zijn project voltooid. Daarmee heeft het project de specificaties van zijn eerste general purpose processor af, heeft het initiatief een RISC-V-accelerator gesampled en een testauto met eigen platform getoond.

Het EPI laat deze week weten dat de eerste fase van het project succesvol is afgerond. In dat eerste stadium zou gewerkt worden aan de EPI-roadmap. Het initiatief heeft onder andere de specificaties van de aanstaande general purpose processor gereed. Die chips krijgen de codenaam Rhea en zijn bedoeld voor supercomputers, datacenters en automotive. Die gpp wordt gebaseerd op Arm Neoverse V1-hpc-cores die worden bijgestaan door RISC-V-accelerators. De chips zelf zijn nog niet beschikbaar; dat volgt in fase twee van het project.

Het EPI laat nu weten dat de processor zal beschikken over 29 RISC-V-cores. De hoeveelheid Arm-cores in Rhea is nog niet bevestigd. Een Franse politica deelde eerder foto's die wijzen op een ontwerp met 72 Neoverse V1-cores, hoewel dat inmiddels gewijzigd kan zijn. EPI liet eerder weten dat de Rhea-gpp geproduceerd zal worden op TSMC's 6nm-procedé.

De verschillende onderdelen van de gpp worden met elkaar verbonden via een network-on-chip. De chip zal verder beschikken over HBM2e-geheugen en verschillende tiles. Het EPI spreekt bijvoorbeeld over een crypto-tile met beveiligingsfuncties. Deze wordt geïntegreerd in de Rhea-processor en biedt versnelling voor verschillende cryptografiealgoritmes.

Testaccelerators en BMW X5-testauto

Het EPI werkte in de eerste fase ook aan zijn eerste RISC-V-testaccelerators, die de general purpose processor kunnen aanvullen. Het initiatief toonde eerder dit jaar al de eerste sample van zo'n testchip, genaamd European Processor Accelerator of EPAC. Deze beschikt over verschillende soorten cores voor specifieke berekeningen.

Verder heeft het EPI een proof-of-concept voor een eigen automotive-platform getoond. Het was al bekend dat EPI daarmee zijn eerste fase zou afsluiten. Het initiatief laat een BMW X5-testauto zien die beschikt over een dergelijk platform, bestaande uit onder meer een modular computing platform met een microcontroller en camerasystemen met AI-ondersteuning.

De toekomstige versie zal ook plek bieden aan efpga's van Menta, RISC-V-accelerators, automotive-versies van de general purpose processors en andere chips. De eerste tests tonen dat het EPI technologieën heeft gemaakt die geschikt zijn voor autonome voertuigen op 'level 4', wat wil zeggen dat de auto in vrijwel alle omstandigheden zichzelf kan besturen.

Het testplatform met EPAC-testaccelerator en de BMW X5-testauto en diens testsysteem. Afbeeldingen via EPI

Over het EPI en fase twee

Het European Processor Initiative is een project dat is opgezet door de Europese Commissie, met als doel het ontwikkelen van Europese hpc-chips die gebruikt kunnen worden in supercomputers, datacenters of voor automotive. Daarvoor werken 29 Europese bedrijven, universiteiten en andere partijen samen. De eerste EPI-fase kreeg in 2018 het startschot van de Europese Commissie en zou lopen tot het einde van 2021.

Volgend jaar start fase twee van het European Processor Initiative, waarin het de chipontwerpen uit de eerste fase daadwerkelijk wil produceren. Het project gaat dan verder onder de vlag van EuroHPC. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een uitgebreider achtergrondverhaal over het European Processor Initiative en diens doelen.