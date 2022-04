Als alles volgens plan verloopt, krijgt Europa in de komende jaren een heuse exascale-supercomputer. Niet alleen moet dat systeem op dat moment behoren tot de krachtigste supercomputers ter wereld, maar deze high-performance computing-machine moet ook gebaseerd worden op high-end chips die in Europa zijn ontworpen. Dat is opvallend; momenteel gebruiken de meeste supercomputers chips die in de VS of Azië zijn ontwikkeld door grote en gevestigde bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan chipgiganten als AMD, Intel of Nvidia.

De EU hoopt echter onafhankelijk te worden van dergelijke technologieën uit andere regio's en zette daarom een aantal jaar geleden het European Processor Initiative op. Binnen dat initiatief werken verschillende Europese bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan het ontwikkelen van een nieuwe generatie processors en accelerators voor high-performance computing-doeleinden, bijvoorbeeld voor gebruik in dergelijke exascale-supercomputers, maar ook in servers, auto's en andere domeinen.