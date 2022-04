'Schoenmaker, blijf bij je leest', is een mantra waar grote techbedrijven weinig mee hebben. Giganten als Google, Amazon, Apple, Microsoft en Facebook werden groot met een product, software of dienst, maar doen er alles aan om hun ecosysteem zoveel mogelijk uit te breiden en de touwtjes in eigen hand te nemen. Een van de rigoureuze stappen die ze daarbij zetten, is het ontwikkelen van eigen processors.

Steeds meer techgiganten nemen geen genoegen meer met wat bijvoorbeeld Intel, AMD, Qualcomm of MediaTek te bieden hebben en slaan hun eigen weg in. Dat gebeurt zowel bij consumentenproducten als bij servers. Daarnaast is er veel te doen rondom Arm. De processorarchitectuur wordt steeds meer ingezet als alternatief voor x86, dat al decennia de pc-markt domineert. Bovendien wil Nvidia het bedrijf dat de Arm-licenties uitgeeft overnemen en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. De chipmarkt is dus volop in beweging en daar komt voorlopig geen verandering in. In dit artikel zetten we op een rij wat er allemaal speelt.