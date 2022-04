De geruchten gingen al een tijdje rond, maar in juni 2020 ging de kogel door de kerk; Apple maakte bekend af te stappen van Intel-processors en eigen chips te gaan maken op basis van de Arm-architectuur. Half november al voegde Apple de daad bij het woord en bracht het twee laptops en een desktopcomputer uit met zijn nieuwe, eigen processor, de M1. In deze review kijken we naar de snelste laptop, de MacBook Pro, waarbij we speciale aandacht schenken aan de nieuwe processor en de manier waarop Apple die heeft geïntegreerd.

De M1 is een belangrijke stap voor Apple, die ervoor zorgt dat de fabrikant nog meer controle krijgt over zijn eigen hardware en die hardware ook nog beter op zijn eigen software kan afstemmen. Het is daarnaast een belangrijke stap voor laptops op zich, want alle pogingen om Arm-hardware in laptops of tablets toe te passen, hebben tot dusver weinig succes gehad. Microsoft ontwikkelde bijvoorbeeld Windows RT en ook een Arm-versie van Windows 10, maar de tablets en een enkele laptop waar die besturingssystemen op draaiden, bleken weinig populair. Dat lag deels aan de snelheid van de hardware, maar ook aan de manier waarop x86- en x64-software wordt ondersteund. Apple heeft datzelfde probleem, want de snelste chips van het bedrijf kwamen tot nu toe terecht in zijn smartphones en tablets, en met de overstap naar laptops en desktop heeft het ook een manier moeten vinden om 'oudere' software te ondersteunen.

Er hangt dus nogal wat af van het succes van deze MacBook en het mooie is dat je daar aan de buitenkant van de laptop helemaal niets van ziet. Apple heeft exact dezelfde behuizing gebruikt als die het al jaren gebruikt voor de 13,3"-MacBook Pro. Goed, het butterfly-toetsenbord is eerder dit jaar vervangen door een Magic Keyboard, maar verder is de behuizing dezelfde als die van het 2016-model. Als je de laptop aanzet, kom je in macOS Big Sur terecht en ook dat is een bekend gezicht, want de Intel-MacBooks draaien exact hetzelfde besturingssysteem. Het lijkt alsof Apple er, kortom, alles aan gedaan heeft om je niet te laten weten dat je werkt op een laptop met die voor de fabrikant o zo belangrijke hardware erin.

Waarschijnlijk is dat ook precies het idee achter de nieuwe MacBook Pro; een naadloze overgang van de ene op de andere architectuur, waarvan de gemiddelde gebruiker niets zal merken. Dat betekent dus ook dat de MacBook Pro een behuizing heeft die sinds 2016 meegaat. Wat ons betreft een vrij tijdloos ontwerp, maar als je hem vergelijkt met de nieuwste laptops van 2020, zie je toch wel wat ouderdomstrekjes. De schermranden zijn naar huidige maatstaven breed en met een gewicht van 1350 gram is het ook niet de lichtste 13,3"-laptop.

Buiten die optische zaken is de behuizing van de MacBook Pro nog altijd van het bekende unibody-design, dat een stevige indruk maakt. Het scherm tordeert nauwelijks, het metaal veert niet mee onder druk en de afwerking is netjes. Het scherm sluit mooi gedempt op de behuizing en de delen van de behuizing sluiten netjes op elkaar aan, want er zijn geen duidelijk zichtbare naden aanwezig.

Wat ook al jaren ongewijzigd is, zijn de beperkte aansluitmogelijkheden. Aan de linkerkant zijn twee USB-aansluitingen aanwezig en rechts is plek voor een gecombineerde jack-aansluiting. Sluit je de oplader aan, dan ben je al een USB-aansluiting kwijt en is er dus nog één USB-aansluiting over. Uiteraard kun je het aantal aansluitingen uitbreiden met een dock of hub, maar meer aansluitingen was handig geweest. Daarnaast snappen we niet dat een laptop die in Apples promotie op creatieve gebruikers is gericht, niet voorzien is van een kaartlezer.

De twee USB-C-aansluitingen hebben ondersteuning voor USB 4 en dus ook Thunderbolt, maar werken niet helemaal hetzelfde als de Thunderbolt-aansluitingen op Intel-Macs. Om te beginnen is er geen ondersteuning voor externe gpu's via Thunderbolt en kan er maar één extern beeldscherm worden aangesloten. Bij Intel-MacBooks waren dat nog maximaal twee beeldschermen. In de praktijk ligt het aansluiten van beeldschermen nog iets genuanceerder, want in sommige gevallen zullen schermen die van DisplayPort MST afhankelijk zijn, niet werken. Daarbij is een tweede externe beeldscherm niet uitgesloten, want met behulp van een USB-adapter met DisplayLink kun je dat wél aansluiten.

Toetsenbord en touchpad

De 13"-MacBook Pro is sinds het voorjaar van 2020 voorzien van een Magic Keyboard, Apples marketingnaam voor een 'gewoon' toetsenbord met scissor switches. Dat toetsenbord is, voor zover we hebben kunnen vinden, de enige manier waarop je de M1-MacBook aan de buitenkant van zijn voorganger met twee poorten kunt onderscheiden. Op de Fn-toets staat namelijk een wereldbolletje, dat er eerder niet stond. Wie een smartphone of tablet van Apple heeft, zal het wereldbolletje waarschijnlijk herkennen en de functie ervan is om te wisselen tussen verschillende toetsenbordindelingen. Heb je maar één toetsenbordindeling, dan is het een sneltoets om bij het menu met emoticons en speciale tekens te komen.

Het toetsenbord van de MacBook Pro geeft een duidelijke feedback bij het aanslaan, maar de toetsentravel houdt niet over, net als bij andere dunne 13"-laptops. Heb je een 2020-model MacBook Pro, dan zal de nieuwe M1-MacBook niet anders aanvoelen dan je huidige laptop. Dat geldt ook voor de touchpad, die Apple al jaren prettig groot maakt. Alle multitouchbewegingen die Apple in zijn besturingssysteem heeft geïntegreerd, kun je er makkelijk mee maken.