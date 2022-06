Adobe brengt bèta uit van Arm-versie Photoshop met beperkte functionaliteit

Adobe heeft een bèta uitgebracht van een Arm-versie van Photoshop. De software draait daardoor zonder emulatie op nieuwe Macs met de Apple M1-soc en op Windows-apparaten met Snapdragon-socs. Veel functionaliteit ontbreekt nog.

Bij de aankondiging de Photoshop-bèta voor Arm-versies van macOS en Windows schrijft Adobe dat het gaat om een vroege versie waarin de 'corefunctionaliteit' aanwezig is. Het bedrijf belooft meer features toe te voegen in de komende weken. De ontbrekende functionaliteit wordt genoemd in een lange lijst met known issues.

Onder andere Camera Raw ontbreekt nog in de bèta van Photoshop voor Arm-systemen. Ook diverse geavanceerde functies, zoals het Liquify-filter en de Content Aware Scale-, Fill- en Move-opties, zijn niet aanwezig. Dat zelfde geldt voor de Spot Healing Brush, Patch Tool en Healing Brush. Ook de Photomerge-functie ontbreekt voorlopig.

Bij de macOS-versie is er een aantal features die volgens Adobe langzaam werken op apparaten met de Apple M1-soc. Dat gaat om Select Subject, Object Aware Matting, Object Selection en Preserve Details 2.0 Upscale. Die functies worden in de komende tijd geoptimaliseerd. Bij de Windows-versie noemt Adobe deze beperking niet.

De Arm-versie van Photoshop is te installeren op Microsoft Surface Pro X-uitvoeringen met minimaal 8GB ram en op alle Apple-apparaten met de M1-soc. Dat gaat om de vorige week aangekondigde nieuwe MacBook Air, MacBook Pro 13" en Mac mini.

Toen Apple in juni aankondigde over te stappen naar Arm-socs voor zijn Macs, demonstreerde het bedrijf al aangepaste software van Adobe. De bedrijven werken samen aan het geschikt maken van de software voor Arm. Ook werkt Apple samen met Microsoft; vorige week verscheen er al een testversie van Mac Office 2019 voor systemen met de Apple M1-soc.