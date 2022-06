Adobe brengt Photoshop uit voor Arm-versie van Windows 10

Adobe heeft Photoshop uitgebracht voor de Arm-versie van Windows 10. De software ondersteunt 64bit-Windows 10-apparaten met een Arm-chip. Het bedrijf bracht eerder al een Arm-versie van Photoshop uit voor Mac-computers met een Apple M1-soc.

Adobe bracht de releaseversie van Photoshop voor Windows 10 Arm-apparaten deze maand uit, merkte Windows Central op. Het bedrijf testte de software sinds november al op Arm-apparaten met Windows 10, maar brengt de versie nu uit voor alle gebruikers met dergelijke systemen. De software is te installeren op Arm-apparaten met minimaal 8GB geheugen, meldt het bedrijf. Adobe bracht in maart al een Photoshop-versie uit voor Apple Mac-computers met een M1-soc. Deze chip is ook gebaseerd op de Arm-instructiesetarchitectuur.

De Arm-versie van Photoshop is in grote lijnen gelijk aan de x86-variant, hoewel de nieuwe versie wel enkele functies mist. Zo kunnen gebruikers geen embedded video layers importeren, exporteren of afspelen binnen de software. Ook het synchroniseren van presets, het openen of gebruiken van U3D-bestanden en ondersteuning voor de Surface Dial ontbreken. Invite to Edit-workflows met clouddocumenten worden ook nog niet ondersteund. Deze, en enkele andere ontbrekende features, worden na release toegevoegd, meldt Adobe op zijn website. Het bedrijf noemt verder enkele bekende bugs, inclusief mogelijke oplossingen.