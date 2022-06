Microsoft maakt Teams officieel beschikbaar voor consumenten

Microsoft maakt zijn Teams-communicatietool officieel beschikbaar voor consumenten. De dienst is gratis te gebruiken door consumenten. Het bedrijf bracht eerder al een previewversie van Teams uit voor privégebruik.

De consumentenversie van Teams is vrijwel gelijk aan Teams voor bedrijven, en komt beschikbaar voor desktops en smartphones. Microsoft brengt ook een webversie van de dienst uit. De dienst biedt onder andere tekstchats en videogesprekken, en laat consumenten agenda's en bestanden met elkaar delen.

Consumenten kunnen daarnaast videogesprekken van maximaal 24 uur houden met maximaal 300 mensen. In de toekomst wordt dit verlaagd tot videochats van een uur met maximaal 100 deelnemers, maar vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus laat Microsoft deze beperkingen tot nader order vallen. Een-op-eengesprekken mogen ook na de pandemie maximaal 24 uur duren.

Gebruikers van de consumentenfunctie krijgen ook toegang tot verschillende videochatopties, zoals een together-modus, die de videostreams van gebruikers in één virtuele ruimte plaatst. Verder kunnen gebruikers reageren met emoji's of gifs tijdens videogesprekken. Gebruikers kunnen ook gedeelde to-do-lijsten voor groepschats aanmaken, en taken toewijzen aan individuele gebruikers. Polls worden ook ondersteund in groepsgesprekken.

Microsoft meldt dat de zakelijke versie en de consumentenvariant van Teams volledig gescheiden blijven. Zakelijke gebruikers kunnen wel een persoonlijk account toevoegen aan de app, en vervolgens wisselen tussen de twee versies van Teams.