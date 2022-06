Microsoft Teams krijgt op desktop optie om van account te wisselen

Videoconferentie- en chatprogramma Microsoft Teams krijgt een optie om op desktop van account te wisselen. Dat blijkt uit een openbare roadmap van de softwaremaker. De functie zou voor het einde van het jaar moeten uitkomen.

De functie is momenteel in ontwikkeling, blijkt op de site van Microsoft. "Teams-gebruikers zullen in staat zijn om accounts toe te voegen, hun profielfoto te veranderen en te wisselen tussen accounts en organisaties via de instellingen", aldus de beschrijving van de softwaremaker.

OnMsft wijst erop dat er sinds 2017 een oproep op Uservoice is om ondersteuning voor meerdere accounts toe te voegen aan Teams. Die oproep heeft 28.000 stemmen gekregen. Het is onbekend of Microsoft om die reden heeft besloten de functie op de roadmap te zetten, maar een Microsoft-medewerker reageerde deze zomer al op Uservoice met de mededeling dat de functie eraan zou komen.

Ondersteuning voor meerdere accounts zit al wel in de mobiele app voor Android en iOS. De update voor de desktopversie van Teams zou in december wereldwijd moeten verschijnen, aldus de roadmap.