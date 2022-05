Microsoft geeft Teams in maart dynamic view-optie voor betere presentaties

Teams krijgt een nieuwe dynamic view-optie in videovergaderingen om ruimte op het beeld efficiënter te gebruiken. Hiermee kan er extra aandacht gevestigd worden op content die gepresenteerd wordt en diens presentatoren, terwijl publiek juist naar de achtergrond gaat.

Nu nog is het zo dat 'gedeelde content' wel een prominente plek in de vergadering kan krijgen, maar de spreker die daar wat over vertelt, heeft een gewone plek in het rijtje van deelnemers aan de vergadering. Straks kan niet alleen de presentator prominent naast de presentatie staan, eventueel met diens achtergrond automatisch weggeknipt. Dynamic View krijgt verder een functie om de actieve spreker te markeren en kan straks ook hetzelfde doen met deelnemers die hun 'hand omhoog steken' in het programma. Een Microsoft-werknemer heeft een demovideo op LinkedIn gepost.

De functie moet in maart naar Teams komen. Tegelijkertijd werkt Microsoft aan custom layouts voor Teams, dat in februari moet komen. Daarmee kunnen presentatoren zelf bepalen hoe hun content getoond wordt en of de nadruk dan ligt op de presentator of de content. Dat valt te lezen op Microsofts roadmap.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt er uit noodzaak veel meer gebruikgemaakt van online vergadersoftware. Bedrijven als Zoom, Slack en Microsoft met Teams zetten daarom veel in op aanvullingen en verbeteringen voor hun software.