'Among Us is meest gedownloade mobile game van 2020, maar omzet blijft achter'

Social deduction-game Among Us is volgens app-analysebedrijf Apptopia de meest gedownloade game van 2020. Daarmee versloeg de game andere bekende titels als PUBG Mobile en Roblox. De game staat echter niet in de top tien wat betreft omzet.

Among Us is een gratis game met ingame-aankopen. Spelers kunnen de advertenties op de mobiele versies daarmee weghalen en er zijn bepaalde cosmetics te koop. Ondanks deze mogelijkheden tot aanmunting, haalt de game dus geen ranglijst voor omzet, terwijl PUBG Mobile, eveneens een gratis te downloaden game met microtransacties, die lijst bijvoorbeeld aanvoert.

Among Us kwam in 2018 uit, maar won aan populariteit in 2020, toen de game onder de aandacht van het algemene publiek werd gebracht door populaire streamers. Sindsdien is het spel volgens analyse van SuperData 'de meest populaire game ooit' geworden, met 500 miljoen actieve spelers. Dat bureau stelde toen ook al dat de game relatief weinig omzet draaide voor hoe populair het is. 97 procent van de player base bestond in november uit spelers op smartphones, die dus gratis kunnen spelen.

Among Us is beschikbaar voor Windows, Nintendo Switch, iOS en Android. De game komt ergens dit jaar ook naar de nieuwe en de vorige generatie Xbox-consoles.