Zeer populaire online game Roblox heeft sinds donderdag storing

Roblox, de onder jonge kinderen populaire online game waarin men andere games kan ontwerpen om met andere users te spelen, is al langere tijd offline. De storing begon ergens laat op donderdag en is op het moment van schrijven nog steeds niet opgelost.

Roblox meldt dat de problemen zich sinds donderdag voordoen, maar meldt niet wat erachter zit. het bedrijf zou zelf wel op de hoogte zijn van de oorzaak en zou werken aan de oplossing, maar die is er nog altijd niet. Door de storing is zowel de game als de website van het bedrijf onbereikbaar.

Roblox is beschikbaar op Windows, macOS, iOS, Android en de Xbox One en heeft volgens Statistia meer dan 40 miljoen dagelijks actieve spelers. Twee jaar geleden streefde de game met zijn spelersaantallen zelfs Minecraft voorbij. De game is free-to-play. Roblox stelt spelers in staat om binnen de game andere games te maken, met een dialect van de programmeertaal Lua genaamd Roblox Lua.

De game levert geld op met behulp van de ingame-munteenheid Robux. Daarmee kopen spelers accessoires voor hun personage en dat digitale geld kan gebruikt worden om hun Roblox-games te adverteren bij andere Roblox-spelers. Makers mogen een deel van de Robux-opbrengst van transacties in hun game houden en kunnen, als ze genoeg verdienen, hun verdiende Robux ook weer omzetten in echt geld. Het platform biedt vele miljoenen games, vrijwel allemaal gemaakt door users.