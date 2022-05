Gameplatform Roblox is na storing van drie dagen weer online, oorzaak was 'bug'

Roblox is weer online, na een storing van drie dagen. De problemen begonnen donderdag en sinds zondagavond laat Nederlandse tijd kunnen spelers weer inloggen. De makers zeggen dat de storing door een bug kwam en zullen later meer details geven.

De oprichter en ceo van Roblox schrijft dat het ging om een zeer ingewikkelde storing die een combinatie was van verschillende factoren. Een 'belangrijk systeem' in de infrastructuur van Roblox raakte overbelast en dat werd veroorzaakt door 'een subtiele bug' bij de communicatie van de servers onderling.

Volgens Roblox had de storing te maken met de toegenomen groei van het aantal servers in zijn datacenters; de meeste services konden door de bug niet effectief communiceren en in werking gezet worden. Technische details over de bug geeft Roblox verder niet, maar het bedrijf benadrukt dat de storing niet werd veroorzaakt door een piek van extern verkeer. Daarmee lijken de makers aan te willen geven dat er geen sprake was van een ddos-aanval.

Het bedrijf gaat een analyse maken van de fouten die zijn opgetreden en als die is afgerond zal er een rapport gepubliceerd worden met meer details. Ook gaat Roblox documenteren hoe een dergelijke storing in de toekomst voorkomen moet worden. Het bedrijf zegt transparant te willen zijn naar zijn community toe.

Roblox was de afgelopen drie dagen niet bereikbaar. De game heeft volgens de makers 43,2 miljoen dagelijks actieve spelers. De free-to-play game is met name populair bij jongeren. Roblox is een gameplatform waarin spelers zelf games kunnen ontwerpen en spelen. Dat werkt met Roblox Lua; een dialect van programmeertaal Lua.