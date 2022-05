SEGA gaat samenwerken met Microsoft en Azure gebruiken voor gameontwikkeling

SEGA kondigt een 'strategische alliantie' aan met Microsoft. Het Japanse gamebedrijf wil de Azure-cloudtechniek van Microsoft gebruiken voor toekomstige games. Dat moet grote online spelwerelden mogelijk maken.

SEGA spreekt in een aankondiging over een wederzijdse samenwerking met Microsoft, maar er worden weinig concrete details gegeven. De nadruk lijkt te liggen op het gebruik van het Azure-cloudplatform door SEGA. De samenwerking met Microsoft hoeft niet te betekenen dat SEGA exclusief aan Xbox-games werkt. Xbox wordt in de aankondiging niet genoemd en het Azure-platform wordt bijvoorbeeld ook door Sony gebruikt.

Sarah Bond, corporate vice president van de Xbox-divisie, heeft vanuit Microsoft de leiding over de samenwerking, blijkt uit een tweet. Ze zegt verheugd te zijn om met SEGA te werken aan 'nieuwe game-ervaringen door de kracht van Azure te gebruiken'. Microsoft heeft de samenwerking verder niet aangekondigd.

Volgens SEGA is de samenwerking gericht op de eigen strategie voor de middellange tot lange termijn. Het moet het bedrijf in staat stellen om zijn 'Super Game'-initiatief waar te maken. Onder die naam werkt SEGA naar eigen zeggen aan innovatieve games met de keywords globaal, online, community en 'gebruik van merkrechten'.

Op welke manier SEGA de Azure-datacenters van Microsoft wil inzetten, is nog niet bekend. Een voorbeeld van een game die daar gebruik van maakt, is Microsoft Flight Simulator. De gedetailleerde spelwereld in die game is alleen mogelijk door het gebruik van Azure-datacenters. De game draait lokaal op Xbox-consoles, maar de spelwereld omvat 2 petabyte aan geografische data, die kan worden ingeladen via de cloud.