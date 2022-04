Bloomberg: SEGA wil over twee of drie jaar nieuwe Crazy Taxi-game uitbrengen

SEGA werkt volgens Bloomberg aan reboots van Crazy Taxi en Jet Set Radio. Het gaat volgens de anonieme bronnen om games met 'grote budgetten' en is onderdeel van SEGA's Super Game-initiatief. Met Super Game wil SEGA games met 'terugkerende inkomsten' maken.

De nieuwe Crazy Taxi-game is al een jaar in ontwikkeling, schrijft Bloomberg, en het bedrijf zou het spel binnen twee tot drie jaar willen publiceren. De uitgever gaf bij de jaarcijfers al aan naar Crazy Taxi en Jet Set Radio te kijken. Voor Jet Set Radio wordt nog geen streefjaartal gegeven. De bronnen benadrukken dat de games nog vroeg in ontwikkeling zijn en dus nog geannuleerd kunnen worden.

De twee games vallen onder Super Game, een plan van het bedrijf waarmee games 'en diensten' gemaakt worden die 'een grote community' aan zich kunnen binden. Super Game moet SEGA 780 miljoen dollar omzet opleveren en moet een 'Fortnite-achtige hit' worden. Naast Crazy Taxi en Jet Set Radio zou SEGA aan een fps werken en een ander onaangekondigd spel. Die fps wordt door een Europese studio ontwikkeld. SEGA maakte eind vorig jaar bekend samen met Microsoft en Azure te werken aan het Super Game-initiatief.

Crazy Taxi verscheen in 1999 voor het eerst als arcadegame. Later kwamen er ook consoleversies voor de Dreamcast, PlayStation 2 en GameCube, en werd er ook een pc-versie uitgebracht. De laatste Crazy Taxi-game is Crazy Taxi: City Rush, een free-to-playgame voor iOS en Android, en werd in 2014 aangekondigd. In de Crazy Taxi-games moeten gebruikers als taxichauffeur passagiers zo snel mogelijk naar hun bestemmingen brengen, waarbij ze extra punten krijgen als ze stunts uitvoeren.

Jet Set Radio verscheen in 2000 voor het eerst voor de Dreamcast. In deze game moeten spelers op rolschaatsen door Tokio rijden, terwijl ze graffiti spuiten en het opnemen tegen rivaliserende bendes. In 2012 verscheen een hd-remake van de game.

Screenshots van de reboot van Jet Set Radio