Sega haalt vier oudere Sonic-spellen op 20 mei uit digitale schappen

Sega haalt de spellen Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD op 20 mei uit de digitale schappen. Dit doet het bedrijf voor de release van Sonic Origins, een bundel die geremasterde versies van deze spellen bevat en op 23 juni uitkomt.

In een kort bericht schrijft Sega dat alleen de individuele spellen uit de verkoop worden gehaald. Oudere versies van de genoemde Sonic-games die als onderdeel van een andere bundels zijn verschenen, blijven na 20 mei beschikbaar. Zo blijven Sonic the Hedgehog 1 en 2 beschikbaar via Sega Ages op de Nintendo Switch en Sonic the Hedgehog 2 zal nog steeds speelbaar zijn via het uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online.

Dit betekent echter wel dat de losse versies van Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD van Steam gaan verdwijnen. De Steam-versies van de spellen kosten elk 4,50 euro per stuk. Ook zijn Sonic 2 en Sonic CD binnenkort niet meer los verkrijgbaar op Xbox-consoles. Beide spellen zijn op die platforms 4,80 euro per stuk.

Sega zegt niet waarom het de oudere versies uit de verkoop haalt. Waarschijnlijk heeft het te maken met de release van Sonic Origins op 23 juni. Het spel komt uit voor pc, Nintendo Switch, Xbox-consoles en PlayStation-consoles. De standaardversie van de bundel gaat 40 euro kosten. Er komt ook een deluxe-versie van 45 euro en er zijn twee uitbreidingen aangekondigd, waarvan de prijzen nog niet bekend zijn.