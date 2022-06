SEGA kondigt Mega Drive Mini 2 aan met vijftig Mega Drive- en Mega-CD-games

SEGA kondigt de Mega Drive Mini 2 aan. De nieuwe retroconsole komt in oktober uit in Japan en bevat meer dan 50 games, waaronder Mega-CD-titels. Het is niet bekend of de console ook buiten Japan beschikbaar komt.

De gamebibliotheek van de Mega Drive Mini 2 bestaat uit Mega Drive- en Mega-CD-games, waaronder arcadeports en 'mysterieuze nieuwe werken', aldus VGC. SEGA maakt bekend dat in elk geval deze titels naar de Mega Drive Mini 2 komen: Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Mansion of Hidden Souls, Popful Mail, Virtua Racing, Bonanzo Bros, Shining in the Darkness, Thunder Force IV, Magical Taruruto en Fantasy Zone. Die laatste is nooit eerder verschenen op de Mega Drive Mini. Het is een nieuwe Mega Drive-port op basis van de sequel Super Fantasy Zone.

In 2019 verscheen de eerste Mega Drive Mini, met 42 games, waaronder niet eerder uitgebrachte ports van Darius en Tetris. Vanaf 27 oktober is de Mega Drive Mini 2 beschikbaar in Japan voor een bedrag van 9980 yen, wat omgerekend neerkomt op 71 euro. Het is niet duidelijk of de retroconsole ook in Europa wordt uitgebracht.

Mega-CD is een uitbreiding op de Mega Drive, de 16bit-console van SEGA. Met de uitbreiding werd het mogelijk om cd's met muziek af te spelen, maar er verschenen ook Mega-CD-games met betere graphics en beter geluid. Mega-CD werd in 1993 uitgebracht in Europa, drie jaar na de Europese release van de Mega Drive.