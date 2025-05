SEGA kondigt Fall Guys-achtige smartphonegame Sonic Rumble aan

SEGA kondigt Sonic Rumble aan. Het wordt een Fall Guys-achtige battleroyalegame. Het spel komt op termijn beschikbaar voor Android en iOS, maar de Japanse ontwikkelaar deelt nog geen concrete releasedatum.

Sonic Rumble wordt ontwikkeld in samenwerking met Angry Birds-maker Rovio, dat sinds vorig jaar eigendom is van SEGA. De game bevat volgens SEGA 'battleroyale-uitdagingen' voor maximaal 32 spelers, die een obstakelparcours moeten afleggen en ringen moeten verzamelen. Gamers spelen daarbij als bekende Sonic-personages. Hoewel er nog geen concrete releasedatum is, houdt SEGA binnenkort wel een beperkte playtest, maar die is beperkt tot de Verenigde Staten.