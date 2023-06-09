Sega brengt nieuwe sidescrollinggame Sonic Superstars met co-op in de herfst uit

Sega kondigt tijdens het Summer Game Fest 2023 het spel Sonic Superstars aan voor de pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S. De game hanteert het klassieke sidescrollingperspectief met moderne 3d-graphics.

In Sonic Superstars krijgen spelers uiteraard de mogelijkheid om met Sonic the Hedgehog te spelen, maar ook met de personages Tails, Knuckles en Amy Rose. Spelers kunnen het hele spel in co-op spelen met deze vier personages en nemen het op tegen de klassieke schurk Doctor Eggman. Ook teaset Sega in de trailer de terugkomst van Fang the Sniper. Het spel speelt zich af in North Star Islands, een nieuwe omgeving binnen de Sonic-franchise.

Wat gameplay betreft houdt Sega het op basis van de aankondigingstrailer traditioneel, al spelen de zeven Chaos Emeralds in Superstars wel een iets andere rol dan voorheen. IGN redeneert dat de edelstenen in de komende game ieder een unieke vaardigheid mogelijk maken, zoals het creëren van kopieën van het hoofdpersonage of het kunnen 'beklimmen' van een waterval.

Voor Sonic Superstars houdt Sega de kenmerkende platformstijl van de franchise vast, maar het gebruikt wel omgevingen en personages met een 3d-ontwerp. Voor Sonic Generations uit 2011 werd een vergelijkbare ontwerpstijl gebruikt. Tot dusver werden de meeste 3d-Sonic-games helemaal vanuit dat perspectief gespeeld en liet Sega het klassieke sidescrollingperspectief achterwege. Voor recente retrohomages gebruikte Sega dan weer de sidescrollingelementen, maar dan met een 2d-grafische stijl.

Sonic Superstars screenshotsSonic Superstars screenshotsSonic Superstars screenshotsSonic Superstars screenshots

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 08:04
42 • submitter: Sonicfreak

09-06-2023 • 08:04

42

Submitter: Sonicfreak

Lees meer

Een feest van herkenning

29 aug 2023 | met video

Een feest van herkenning

Sonic Superstars Preview

37
SEGA denkt na over eigen gameabonnementdienst
SEGA denkt na over eigen gameabonnementdienst Nieuws van 23 december 2024
Paramount deelt eerste trailer Sonic the Hedgehog 3 met Keanu Reeves als Shadow
Paramount deelt eerste trailer Sonic the Hedgehog 3 met Keanu Reeves als Shadow .Geek van 27 augustus 2024
SEGA kondigt Fall Guys-achtige smartphonegame Sonic Rumble aan
SEGA kondigt Fall Guys-achtige smartphonegame Sonic Rumble aan Nieuws van 8 mei 2024
SEGA brengt nieuwe Sonic-3d-platformer in december naar Apple Arcade
SEGA brengt nieuwe Sonic-3d-platformer in december naar Apple Arcade Nieuws van 1 november 2023
2d-platformgame Sonic Superstars komt in oktober uit
2d-platformgame Sonic Superstars komt in oktober uit Nieuws van 23 augustus 2023
Tweakers Update - Comeback 2D Sonic, Prince of Persia en veel meer
Tweakers Update - Comeback 2D Sonic, Prince of Persia en veel meer Video van 9 juni 2023
SEGA-ontwikkelaar Rieko Kodama overleden op 59-jarige leeftijd
SEGA-ontwikkelaar Rieko Kodama overleden op 59-jarige leeftijd Nieuws van 27 oktober 2022
Sonic Frontiers verschijnt op 8 november voor huidige generatie consoles en pc
Sonic Frontiers verschijnt op 8 november voor huidige generatie consoles en pc Nieuws van 24 augustus 2022
Sega Mega Drive Mini 2 komt op 27 oktober uit in Europa
Sega Mega Drive Mini 2 komt op 27 oktober uit in Europa Nieuws van 20 augustus 2022
Sonic 3-maker schept verwarring over Michael Jacksons invloed op de soundtrack
Sonic 3-maker schept verwarring over Michael Jacksons invloed op de soundtrack Nieuws van 24 juni 2022
Meer producten en artikelen
Games Sega Sonic Summer Game Fest

Reacties (42)

-Moderatie-faq
42
42
7
0
0
31
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Toshirou 9 juni 2023 08:25
Erg kleurrijke visuals die dit keer perfect de stijl van de Sonic games communiceren. Wat ze met Generations al goed deden, gaat het hier weer een stap verder. Wat mij betreft zijn dit wel de leukste Sonic games.
MetalSonic @Toshirou9 juni 2023 09:43
Ik moest ook aan Sonic Generations denken. Was toen één van de beste Sonic games in jaren. Vond ik ook veel beter dan games als Sonic Adventure battle etc. Meerdere keren uitgespeeld. Eerst op de Xbox 360 en later nog eens op de PC. Ook de (quasi) 3d levels vond ik leuk.

Beste Sonic game van de afgelopen 10 jaar is voor mij Sonic Mania!

Anyway terug ontopic. Trailer gekeken, ziet er leuk uit, deze komt hier wel in huis. Moet nog zien of ik hem fullprice of later budget haal.
RaJitsu @MetalSonic9 juni 2023 21:23
Ook zeker genoten van Generations. Maar ik vond de 3D-levels eigenlijk leuker dan de 2D-levels.
ModelMagician 9 juni 2023 08:29
Normaal niet zo veel vertrouwen in nieuwe sonic games, maar deze ziet er leuk uit! Ben benieuwd hoe goed co-op werkt in een snelle game als Sonic.
Seroczynski 9 juni 2023 08:32
Ik vond vroeger Sonic 4 er ook goed uitzien. Wat voor mij het probleem destijds was, was dat alle snelheid uit de game was gehaald. Vooral die "targeted jump" was daarbij een boosdoener.

Deze game ziet er grappig uit, maar ik durf er niets over te zeggen totdat er wat meer bekend is over de gameplay.
ViTO_xp @Seroczynski9 juni 2023 16:54
Ik vond Sonic 4 juist zo kil. Deze nieuwe trailer laat echt dezelfde sfeer en magie zien zoals je dat zelf altijd door de pixels heen zag op de oude versies.
RaJitsu @Seroczynski9 juni 2023 21:26
Sonic 4 is gewoon een hele hoop mee fout gegaan. Ze hadden iedere momentum uit de gameplay gehaald. In Generations met deze 2,5D graphics was de feel heel anders, dus Sonic 4 heeft hier niets mee te maken.

Waarom Sonic 4 niet gewoon zoals de oude games kon aanvoelen vraag ik me af. Ze hebben later met updates wel een stukje momentum teruggebracht in de gameplay, maar het was nog steeds niet wat het moest zijn. Sonic 2HD en Sonic Fan Remix lieten zien dat het wel gewoon kan, het houden van diezelfde feel met HD-graphics.
xzaz 9 juni 2023 08:49
Nu nog wachten op jazz jack rabbit en het is compleet :)
Edrill @xzaz9 juni 2023 08:55
Hah, ik wacht al jaren met je mee. Ben alleen bang dat die nooit meer komt.
MetalSonic @xzaz9 juni 2023 09:40
Houd op haha. Ik wacht al veels te veel jaren op een remake van Jazz Jack Rabbit 1 of 2. Ben bang dat het nooit gebeurt. Net zoals dat ik ook geen remake verwacht van Unreal. Helaas. Want voor beiden ben ik bereid 100+ euro te betalen.
Petje72 9 juni 2023 09:07
op https://sonicsuperstars.com/ meer info en daar kan je je ook inschrijven op de newletter en ontvang je een exclusive Amy Rose skin/outfit.
RaJitsu 9 juni 2023 09:42
Een 2D Sonic dat geen retro-graphics heeft. Dat lijkt me op zich wel wat. Mensen prezen Sonic Mania enorm, maar het beste uit die game was gewoon een kopie van de 16-bit games inclusief het leveldesign. De nieuwe dingen waren best aardig, maar niet perse iets dat iets bijdroeg voor wat specifiek (2D) Sonic-gameplay moet zijn.

Het ding met de 2D-Sonics is dat ze een bepaalde feel moeten hebben. De gameplay in Generations was best aardig, maar had niet die feel van de oude 2D-games, al was het beter dan Sonic 4.

In de fanmade-games Sonic 2 HD en Sonic Fan Remix is al bewezen dat je die oude feel wel degelijk kan vertalen naar HD-graphics op verschillende manieren. Ik hoop dat ze er wat van geleerd hebben, maar ik verwacht op basis van de graphics dat ze gewoon de Sonic Generations-weg ingeslagen zijn. Op basis van wat ik van de beelden zie lijkt het ook niet zo dat je met momentum veel sneller kan gaan dan de standaard loopsnelheid. M.i. moet dit wel onderdeel zijn van Sonic gameplay, dat je middels loopings, rollen/spinnen van bergafwaartse delen, etc. extra moment kan krijgen om sneller te gaan.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 26 juli 2024 12:54]

Jittikmieger 9 juni 2023 09:47
Hoe zeer ik die Italianen van Big N ook mocht, ik was toch meer een blauwe egel man - eh, jongen. :+

De snelheid en meerdere wegen naar de finish, was wat mij erg aansprak in de Sonic games. …Enne volgens mij zit dat wel goed bij deze 2.5D versie als ik de video zo zie.

Ik heb nooit wat gehad met die 3D Sonics. …En nog steeds niet. Maar deze 2.5D versie ga ik in de gaten houden.
Linksquest Moderator Spielerij
9 juni 2023 08:08
Ik vind de game best leuk uitzien, deze ga ik zeker een keer proberen.
Plainside 9 juni 2023 08:16
DAmn, 2.5D? Ziet er zeer goed uit als ik de plaatjes bekijk. Zelf niet meer zo van de sonic games (vroeger wel).
OFV 9 juni 2023 08:45
Heerlijk toch met die oude vertrouwde geluiden erin. Voor de wat oudere gamers onder ons een feest van herkenning. Ga deze zeker een kans geven. :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.