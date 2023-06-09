Sega brengt nieuwe sidescrollinggame Sonic Superstars met co-op in de herfst uit

Sega kondigt tijdens het Summer Game Fest 2023 het spel Sonic Superstars aan voor de pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S. De game hanteert het klassieke sidescrollingperspectief met moderne 3d-graphics.

In Sonic Superstars krijgen spelers uiteraard de mogelijkheid om met Sonic the Hedgehog te spelen, maar ook met de personages Tails, Knuckles en Amy Rose. Spelers kunnen het hele spel in co-op spelen met deze vier personages en nemen het op tegen de klassieke schurk Doctor Eggman. Ook teaset Sega in de trailer de terugkomst van Fang the Sniper. Het spel speelt zich af in North Star Islands, een nieuwe omgeving binnen de Sonic-franchise.

Wat gameplay betreft houdt Sega het op basis van de aankondigingstrailer traditioneel, al spelen de zeven Chaos Emeralds in Superstars wel een iets andere rol dan voorheen. IGN redeneert dat de edelstenen in de komende game ieder een unieke vaardigheid mogelijk maken, zoals het creëren van kopieën van het hoofdpersonage of het kunnen 'beklimmen' van een waterval.

Voor Sonic Superstars houdt Sega de kenmerkende platformstijl van de franchise vast, maar het gebruikt wel omgevingen en personages met een 3d-ontwerp. Voor Sonic Generations uit 2011 werd een vergelijkbare ontwerpstijl gebruikt. Tot dusver werden de meeste 3d-Sonic-games helemaal vanuit dat perspectief gespeeld en liet Sega het klassieke sidescrollingperspectief achterwege. Voor recente retrohomages gebruikte Sega dan weer de sidescrollingelementen, maar dan met een 2d-grafische stijl.