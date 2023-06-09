Kabinet NL belooft 123 miljoen euro om arbeidskrapte op ict-markt te verminderen

Het Nederlandse kabinet heeft een investeringsbudget van 123 miljoen euro vrijgemaakt om de arbeidskrapte op de ict-markt tegen te gaan. Het geld wordt geïnvesteerd in vijftien samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Voor de subsidie werden vijftien bestaande partijen geselecteerd; een van de voorwaarden hiervoor is volgens het kabinet dat de gepresenteerde plannen van deze publiek-private samenwerkingen, ofwel pps'en, in elk geval deels moeten worden bekostigd met cofinanciering vanuit de lokale overheid, het bedrijfsleven of het onderwijs. De 123 miljoen euro maakt onderdeel uit van een groter budget van 210 miljoen euro; het resterende bedrag wordt 'in een latere fase' toegekend.

Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale Banen. Dit plan werd in februari gepresenteerd en moet ervoor zorgen dat er in Nederland meer technici en ict'ers opgeleid worden en aan het werk kunnen. Het vierledige plan richt zich onder meer op een verhoogde instroom van mensen in het bètatechnische onderwijs, een toestroom van docenten in dat onderwijs, een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de technische en ict-sector en het tegengaan van versnippering in die sectoren; het kabinet wil coördineren en knelpunten wegnemen.

Het actieplan loopt tot 2030 en moet in die periode onder meer zorgen voor ruim een miljoen ict-geschoolden. Volgens het kabinet zijn de ict-sector en de techniek belangrijk voor de energietransitie. Met de subsidies probeert de Nederlandse overheid 'duurzame economische groei' te stimuleren en daarvoor zou meer geld in de techniek en ict nodig zijn.