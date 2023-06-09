Kabinet NL belooft 123 miljoen euro om arbeidskrapte op ict-markt te verminderen

Het Nederlandse kabinet heeft een investeringsbudget van 123 miljoen euro vrijgemaakt om de arbeidskrapte op de ict-markt tegen te gaan. Het geld wordt geïnvesteerd in vijftien samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Voor de subsidie werden vijftien bestaande partijen geselecteerd; een van de voorwaarden hiervoor is volgens het kabinet dat de gepresenteerde plannen van deze publiek-private samenwerkingen, ofwel pps'en, in elk geval deels moeten worden bekostigd met cofinanciering vanuit de lokale overheid, het bedrijfsleven of het onderwijs. De 123 miljoen euro maakt onderdeel uit van een groter budget van 210 miljoen euro; het resterende bedrag wordt 'in een latere fase' toegekend.

Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale Banen. Dit plan werd in februari gepresenteerd en moet ervoor zorgen dat er in Nederland meer technici en ict'ers opgeleid worden en aan het werk kunnen. Het vierledige plan richt zich onder meer op een verhoogde instroom van mensen in het bètatechnische onderwijs, een toestroom van docenten in dat onderwijs, een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de technische en ict-sector en het tegengaan van versnippering in die sectoren; het kabinet wil coördineren en knelpunten wegnemen.

Het actieplan loopt tot 2030 en moet in die periode onder meer zorgen voor ruim een miljoen ict-geschoolden. Volgens het kabinet zijn de ict-sector en de techniek belangrijk voor de energietransitie. Met de subsidies probeert de Nederlandse overheid 'duurzame economische groei' te stimuleren en daarvoor zou meer geld in de techniek en ict nodig zijn.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 08:46
362 • submitter: Anonymoussaurus

09-06-2023 • 08:46

362

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (361)

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NLxAROSA 9 juni 2023 09:04
Mooi dat er zowel op schoolverlaters als op omscholing wordt ingezet (ja, ik heb wel de links in het artikel gevolgd ;))

Ben benieuwd of het genoeg is, want de krapte op de arbeidsmarkt is een symptoom, geen oorzaak.

Ik sprak met een aantal tech recruiters van grote bedrijven en wat ze willen aannemen versus de pool van beschikbare mensen is echt heel erg uit balans, niet maar een klein beetje. Ik hoor ook veel over strategische modernisatie of innovatie initiatieven die nu achterlopen of helemaal niet meer worden gedaan, omdat zeer ervaren personeel werd weggekaapt en openstaande posities niet kunnen worden vervuld.

Probleem is dat de afgelopen paar jaar de markt echt heel erg is veranderd, en de corona tijd heeft dit proces enorm versneld. Uiteindelijk komt het er op neer dat bedrijven in NL, waar ze voorheen heer en meester op de NL markt waren, nu keihard moeten concurreren met buitenlands bedrijven die hier ook zijn gaan opereren. De krapte op de arbeidsmarkt is daar slechts een symptoom van.

Maar beter iets dan niets denk ik dan, ik ben ook ooit begonnen in zo'n periode (late 90-er jaren) dus als je je nu school verlaat en een baan wil waarbij je wél een huis kan betalen: laat je omscholen!
RobbieHifi @NLxAROSA9 juni 2023 09:18
Krapte zal voorlopig wel bestaan, in meerdere sectoren. De vergrijzing speelt daarbij een prominente rol. Maar meer mensen naar ICT betekent dat de schaarste op andere vlakken mogelijk weer toe zal nemen. Dit is een beetje een waterbed effect.
dss58 @RobbieHifi9 juni 2023 09:40
ik als 64 jarige zoek werk in de ICT, pas geleden bood ik mezelf aan tegen minimum loon en een vaste aanstelling hoef ik niet meer maar ze hoeven me niet terwijl ze geen enkel financieel risico lopen.... en maar zeuren over arbeidskrapte, die is dus niet krap genoeg, ik zeg daarom dat er geen arbeidskrapte is met miljoen mensen in de uitkerng.
raro007 @dss589 juni 2023 09:51
Maar jou leeftijd met ziekteverzuim is wel een ding voor hun.
Hoe ouder je word hoe vaker mensen ziek worden woord er gedacht of het zo is laat ik in het midden..
En ook denken ze hoe ouder je bent hoe minder flexibel je bent.

Tja ik ben niet een fan van zo denken vooral als ik zie wat voor mensen wij hier op de vloer krijgen dan doet leeftijd niet meer toe. ;(
Nystran @raro0079 juni 2023 10:10
Maar jou leeftijd met ziekteverzuim is wel een ding voor hun.
Hoe ouder je word hoe vaker mensen ziek worden woord er gedacht of het zo is laat ik in het midden..
Ook dat financiële risico valt af te dekken: huur @dss58 als ZZP-er in
en zorg ervoor dat hij in een team werkt wat elkaars werkzaamheden op kan vangen
Dus deels is het idd een keuze van werkgevers.

En nu vraag ik mij oprecht af: Waarom doen meer bedrijven dit niet? Grote kans dat jullie je ook afvragen: waarom doet mijn bedrijf dit niet. Ik wel.
Zelf kijk ik naar ons bedrijf, dat redelijk klein is met een sterke technische insteek. Tot nu toe zoeken wij dan ook zeer breed opgeleide mensen met specifieke technische skills. Soms is er zelfs niemand binnen de organisatie (meer) waar je sommige skills van kan leren, dus wij vissen hard mee in die kleine vijver, waarbij, ondanks een sterke screening vooraf, een aantal kandidaten niet werden verlengd vanwege gebrek aan technische skills of initiatief. Ik zeg niet dat dit goed of fout is, je hebt grote moeite om collega's te vinden, maar mensen die binnen zijn, zijn in mijn ervaring, wel goed in hun vak. Keerzijde: een beetje meer diversiteit had wel gemogen.
Allubz @Nystran9 juni 2023 12:41
Bedrijven doen dit niet, als het goed is, omdat het wettelijk verboden is in veel gevallen. Zoals in dit geval, waar iemand zonder werk een baan zoekt. ZZP'ers mogen niet meer worden ingehuurd als hun werzkaamheid als zodanig voornamelijk van één werkgever komt, daarvoor bestaat loondienst. Een 0-uren contract mag ook niet meer. Dit om vergelijkbare misbruikconstructies zoals o.a. PostNL ze inzette te voorkomen.

Dat financiële risico afdekking als bedrijf is nogal een eenzijdige manier van naar de situatie kijken. Je kijkt nu alleen naar het voordeel van de werkgever, terwijl een ZZP'er (op leeftijd) bestaanszekerheid moet kunnen hebben, anders is er weinig reden om het risico van zelfstandig ondernemen aan te gaan t.o.v. een stabiele uitkering. Nu kan je beargumenteren dat de ZZP'er zich bij een ZZP vangnet moet aansluiten waar ze kunnen worden opgevangen bij werkloosheid of ziekte, maar hiervoor zou dus een enkele opdrachtgever c.q. werkgever verantwoordelijk horen te zijn, en niet andere ZZP'ers die uit vergelijkare overwegingen hun veiligheid opzoeken.

[Reactie gewijzigd door Allubz op 24 juli 2024 12:51]

Xander2 @raro0079 juni 2023 12:21
Maar jou leeftijd met ziekteverzuim is wel een ding voor hun.
Hoe ouder je word hoe vaker mensen ziek worden woord er gedacht of het zo is laat ik in het midden..
En ook denken ze hoe ouder je bent hoe minder flexibel je bent.
Ach ja, er is altijd wel wat te verzinnen.

Zolang je niet kijkt naar de persoon en onrealistisch theoretische eisen tegen ondergewaardeerd salaris biedt zit je zonder mensen en kom je niet verder.

Het begint bij durven investeren in je mensen en bouwen op loyaliteit.
joco @raro0079 juni 2023 10:59
volgens mij is dat ziekteverzuim net niet een probleem voor de 55 -> 67 mensen.
Volgens mij is dat een misvatting, maar misschien dat de harde cijfers iets anders zeggen maar ik heb volgens mij vaak al artikelen voorbij zien komen die net het tegenovergestelde aankaarten..
dss58 @joco9 juni 2023 11:28
volgens de wet mogen ze niet zeggen dat je te oud bent, van die werkgever heb ik melding gemaakt en met naam en toenaam genoemd bij het tv programma zembla, of ze ooit onderzoek gaan doen is aan hun natuurlijk.
ShockWave_Omega @dss589 juni 2023 13:52
Ik kreeg op mijn 30e al te horen dat ik te oud was. Moet dan wel zeggen ze hingen heel snel op toen ik zei dat dat leeftijdsdiscriminatie was.
dss58 @ShockWave_Omega9 juni 2023 14:11
hahaha, belachelijk zeg, ik herinner me een sollicitatie uit 1984 en ze vroegen veel meer papieren dan ik heb maar ze vonden me toch te goed, snap jij het ?
joco @dss589 juni 2023 14:04
ah CBS heeft de cijfers:

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83056NED

om nu te zeggen dat dat een enorm verschil is van 45 -> 55 en van 55 -> 65 niet echt..
en zelfs by 65+ is het minder...
Booz @joco9 juni 2023 14:27
Heel goede informatie over ziekteverzuim !

Je kan als bedrijf dus beter een 70 jarige aannemen dan een 40 jarige.

Persoonlijk had ik tot voor kort ook het genoegen te mogen werken met een 91 jarige loodgieter die werkelijk super werk leverde door zijn enorme kennis en ervaring. Loodgieters zijn wel anders dan IT-ers, maar ook daar geldt dat kennis op een aantal domeinen niet snel veroudert. Zo is een relationele database anno 2023 nog steeds hetzelfde concept als een relationele database uit 1990.

We gaan door de vergrijzing toch de grenzen moeten oprekken en mensen laten werken zolang ze dat willen.
The.Terminator @raro0079 juni 2023 09:54
Tja dan kun je mensen die chronisch ziek zijn of een extreme sport beoefenen ook wel weren.
Dat is het risico van ondernemerschap. Er zijn goede, maar ook slechte tijden.
RobbieHifi @The.Terminator9 juni 2023 10:38
Tja dan kun je mensen die chronisch ziek zijn of een extreme sport beoefenen ook wel weren.
Dat is het risico van ondernemerschap. Er zijn goede, maar ook slechte tijden.
Er zijn dan ook weinig werkgevers die chronisch zieken aannemen
Verwijderd @RobbieHifi9 juni 2023 11:21
Ondertussen wil de partij die zulke werkgevers vertegenwoordigd chronisch zieken nog verder naaien.
RobbieHifi @Verwijderd9 juni 2023 11:29
Ondertussen wil de partij die zulke werkgevers vertegenwoordigd chronisch zieken nog verder naaien.
Yep....ik steun dat beleid niet, maar constateer nu....
The.Terminator @RobbieHifi9 juni 2023 11:35
idd en helaas.
Terwijl er onder chronisch ziekten ook verschillen zijn.
Sommige mensen, die chronisch ziek zijn, kunnen perfect (en doen dit ook) werken. Alleen geven ze dit misschien niet aan.

Maar idd, ik steun dit beleid ook (zeker) niet.
GameNympho @The.Terminator10 juni 2023 03:46
Vergis je je hier niet in, er zijn veel werkgevers die graag dit soort mensen in dienst nemen, dit ivm een dikke subsidie regeling. De subsidie vergoed een aardig bedrag, waar met gemak het salaris van diegene betaalt kan worden, die werkgever houdt er zelfs aan over als die het slim speelt.
Je ziet nu ook de gehandicapten en mensen die weer het werk circuit in willen na een depressie of iets anders, klagen en demonstreren voor een beter salaris.
dss58 @raro0079 juni 2023 10:49
Het is 15 jaar geleden dat ik ziek thuis was met griep en is dus geen argument, er is namelijk geen controle over het leven, mijn pa was zelfstandige begin 70er jaren solliciteren op zijn bijna 60e jaar en werd meteen aangenomen maar die tijden zijn allang voorbij, als je boven de 50 bent dan ben je afgeschreven. Ik hoor de gekste argumenten dat mensen afgewezen worden, wat denk je van "u hebt een geurtje" voor magazijn werk ? Ik ken hem goed maar heeft totaal een geurtje.
raro007 @dss589 juni 2023 10:59
Ja maar hoe weet die werkgever dat?
Ik kan hun ook van alles wijsmaken maar of het zo is?
Maar wat wel gedacht word = hoog leeftijd is hoog ziekteverzuim..
dss58 @raro0079 juni 2023 11:25
dat laatste is gelul in de ruimte.
dik 40 jaar terug programmeerde ik CNC draaibanken, het ingewikkeldste was niet ingewikkeld genoeg en opleidingen waren er nog niet, 25 ingenieurs op het werk snapte er geen bal van dat iemand met LTS dit kan, beetje goniometrie met rekenmachine, pen en papier kom je er, logisch na denken dus.
30 jaar geleden kregen we een novell netwerk met 80 gebruikers en 30 printers, 3 servers en een AS/400, zonder opleiding hield ik het met alle gemak bij, ik deed veel onderzoek op het netwerk hoe dingen werkte, hardstikke leuk en heb een groot lek gevonden die ik een paar jaar terug opgebiecht heb aan mijn toenmalige baas, wie doet zelf onderzoek als er tijd voor is met een stapel papieren en certificaten ? bar weinig schat ik zo in want er wordt wat af geprutst zo links en rechts. Zo'n 20 jaar geleden bij mijn broer op z'n werk kwamen ze er op een gegeven moment 3 weken geen backup was gemaakt van de mail server ... het eerste wat ik 's-morgens deed is de backup controleren, dik 40 jaar terug ben ik begonnen met de TRS80. Ik ben van mening dat je geen eens opleiding nodig hebt om het ver te schoppen in dit vak maar interesse en inzicht zijn veel belangrijker en dat kun je niet leren.
Ik kan nog wel even door gaan met huidige voorbeelden van prutsers met een stapel certificaten van niet de minste grote instellingen, ook de overheid op grote schaal, als ik het voor het zeggen had dan had dit NIET gebeurd verzeker ik je.
Cid Highwind @dss589 juni 2023 11:30
Lang leve spreadsheetmanagement en winstmaximalisatie. Wanneer een organisatie zich daarop blindstaart ziet men enkel gemiste omzet, niet wat er gemaakt kan worden.

Zie het zelf van dichtbij, ieder niet-gefactureerd uurtje moet haast verantwoord worden want dat staat slecht in het performance dashboard. Verzuim valt daar ook onder. Het maakt dan geen reet uit wat je doet in de tijden dat je er wel bent, of hoe hoog je marge in die uren is. Sterker nog, hoe hoger je marger, hoe hoger het verlies bij uitval, des te meer de manager te verantwoorden heeft.
ShockWave_Omega @raro0079 juni 2023 13:54
Ik ben sinds mijn 31e al hartpatiënt. Helaas een aandoening die nooit zal verbeteren en alleen maar verder achteruit zal gaan. Wel probeer ik iets aan mijn gezondheid te doen. Dit is ook de rede dat ik voor 33 procent ben afgekeurd.. Niet dat ik daar iets van merk want ik werk nog steeds 40 uur in de week.
R3m3d7 @dss589 juni 2023 16:01
Ik herken dit niet, mijn werkgever heeft de laatste 3 maanden 3 mensen van boven de 50 aangenomen. Skills zijn skills, liever een ouwe lul met schuim op de bek dan een jonge kerel die je alles moet leren, dat kost veel tijd.
dss58 @R3m3d79 juni 2023 16:04
ze zijn ook niet allemaal slecht maar ik vermaak me wel met de raspberry pi's die ik heb, leuk hoor :)
junk01 @R3m3d710 juni 2023 16:02
Provincie Limburg had vorig jaar een vacature voor iemand op de helpdesk. Een kennis van me, in de 50, solliciteerde op de functie via de site van de Provincie. Een dag later werd hij gebeld door een detacheringsbedrijf voor die zelfde functie en hij werd aangenomen bij de Provincie Limburg want men moest met spoed een senior hebben voor op de desk.

Tot zo ver zo goed zou je zeggen. Maar nee. De Provincie Limburg liet de vacature gewoon openstaan en men wachtte met het sluiten van de vacature totdat er een jong knulletje gevonden werd en deze werd dus aangenomen voor de zelfde functie die mijn kennis reeds invulde met als gevolg dat mijn 50+ jaar kennis er zonder pardon uit geschopt werd om plaats te maken voor dat jong knulletje.

Frappante aan het verhaal, De voorganger, ook een jonge knul is vertrokken omdat het gras groener was bij een ander bedrijf en zijn voorganger, ook een jonge knul, was opeens ziek en is op een andere afdeling terecht gekomen waar hij wel carrière kon maken.

Skills zijn skills en ouderen hebben meestal veel meer skills en ervaring, maar misschien nog wel belangrijker, mits je ze als werkgever goed behandelt, loyaliteit, gedrevenheid en lopen niet zomaar weg omdat het gras iets groener is aan de overkant.

Misschien moeten werkgevers en (HR) managers daar eens over nadenken voordat je weer een jong iemand aanneemt, die over een jaar weer vertrekt.
R3m3d7 @junk0110 juni 2023 16:21
Ik ben het volledig met je eens.
bva @raro0079 juni 2023 12:54
Jongeren zijn vaker ziek dan ouderen plus dat ze ook nog vaak ouderschapsverlof opnemen.
schrikbeeld @raro0079 juni 2023 18:07
Bedrijven in NL willen wel graag de flexibiliteit van de USA arbeidsmarkt, dus flexibele contracten, niet meer nodig is ontslag, maar ze nemen geen ouderen aan zoals dat in USA wél gebeurt wegens drogredenen als vaak ziek, kennis niet up-to-date, geen flexibele geest.
Dus bedrijven doen het zichzelf vaak aan dat ze tekort hebben.
akooijman @raro00710 juni 2023 14:59
En dat terwijl 'alle' jongeren tegenwoordig in een burnout komen.

Nee, het leeftijdsstempel is echt, echt niet meer van deze tijd.
SpekkieB @dss589 juni 2023 10:06
Ik vind uw opmerking wel wat kort door de bocht. Bij mij blijft de vraag openstaan van;
- Waar heeft u zich aangeboden? Bij een klein/groot IT bedrijf, of bij een IT afdeling van een klein/groot
(niet IT) bedrijf, bij een uitzend-/detacheringsbureau o.i.d.?

Het is makkelijk om te zeggen dat u 1 aanmelding op een vacature hebt gedaan, bij misschien wel een IT-afdeling bij een bouwbedrijf bijvoorbeeld, dat zo klein is dat u geen garantie kan geven dat u genoeg aanwezig kan/wil zijn, duur bent qua aanschaf van benodigde apparatuur voor de korte periode tot uw pensioen, geen garantie op lange IT diensten gezien uw leeftijd.

Ik zal, als ik u was, het eens voorleggen bij detacherings-/uitzendbureau's. Gezien u aangeeft niet veel te willen verdienen en niet volgens een vast contract werkzaam wil zijn, kunnen zij u makkelijker tot dienst zijn. En ik kan u verzekeren dat deze bureau's zeker wel werk voor u hebben met de voorwaarden die u hier stelt!
Gwaihir @SpekkieB9 juni 2023 11:38
Ik hoor dan weer graag hoe jij dat kunt verzekeren, want het klinkt niet als "kom maar 'ns bij ons langs dan" maar alsof je er van flinke afstand over praat.

Afijn, ik verzorg opleidingen ('bijscholing') voor volwassenen en ik zie het verschijnsel daar ook terug: werkloze mensen die gedurende de zeer interactieve opleiding de indruk wekken zo aan de slag te kunnen, maar waarvan dat door de leeftijd (nog) niet lijkt te lukken. Ze worden ter plekke door medecursisten uitgenodigd naar hun werkgever te komen! Ik hoop dan maar dat dat werkt, want die medecursisten zijn toekomstige collega's, geen HR medewerkers, maar wél met een aanbeveling op basis van meerdere dagen met zo iemand optrekken :).

[Ik zou, @dss58, overigens nooit hardop zeggen dat minimum loon goed genoeg is. Jezelf laag inschatten helpt niet: elk bedrijf wil wél het beste van het beste, ook al wil men dat graag tegen een uiterst bescheiden loon.]

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 24 juli 2024 12:51]

dss58 @Gwaihir9 juni 2023 11:48
beste @Gwaihir Geld boeit me geen moer, ik kan nu mijn hoofd boven water houden met de uitkering en dat is voor mij voldoende, een dik salaris is alleen maar lekker om je ego te strelen, een dikke nieuwe auto rijden ofzo.
Gwaihir @dss589 juni 2023 11:58
Ik zeg niet dat het geld je moet boeien of dat je een hoog salaris moet eisen. Ik zeg alleen dat je moet uitkijken met hoe je die "boeit me geen moer" brengt.

Jij kan het bedrijf nl. wél op tal van manieren veel kosten, ook al is je salaris laag. Geef je ze een gevoel dat goedkoop wel duurkoop zal zijn, bijvoorbeeld omdat je geen blijk geeft je bewust te zijn van wat ik in de vorige zin schrijf, dan nemen ze je waarschijnlijk niet aan.

Tevens hebben zelfs bedrijven die vergeleken met anderen slecht betalen, graag het zelfbeeld dat ze goed voor hun medewerkers zorgen. Laat je dus gewoon netjes betalen - netjes voor het gevoel van dat bedrijf, wat het daar ook maar onder verstaat.
dss58 @Gwaihir9 juni 2023 12:19
Ik probeerde ze te verleiden
MilanSxD @dss589 juni 2023 13:38
In de praktijk heeft jezelf aanbieden voor een lage loon vaak een tegengestelde werking.
Vraag om marktconform, op zijn minst.
Jezelf aanbieden voor minimumloon klinkt in de ogen van een HR medewerker als volgt:
- Ik kan nergens terecht dus ik bied me maar aan voor minimumloon.
Dan vraagt de HR medewerker zich af, waarom kom je nergens terecht. Risico.

Met zelfvertrouwen in je capaciteiten en kunde een sollicitatie gesprek in gaan is ten alle tijden beter dan jezelf tekort doen in een sollicitatie gesprek.
Maar goed, als 30 jarige kan ik natuurlijk makkelijk praten... ik weet niet hoe zo'n gesprek er uit ziet voor een 50+'er.
dss58 @MilanSxD9 juni 2023 14:09
een hartstikke fijn gesprek en ik kan goed met mensen om gaan, mezelf tegen het minimum aanbieden heb ik 1x gedaan om ze te lokken tegen een laag loon en dat ze geen financieel risico lopen, ik heb goed contact met de wethouder die heeft 3 jaar terug een gesprek gregeld, 0,0 resultaat
Barsonax @dss589 juni 2023 18:55
Door minimumloon te accepteren denkt dat bedrijf misschien wel dat jouw vaardigheden dus ook niet zo goed zijn.

Ik zou gewoon een eerlijk salaris eisen, minimumloon is dat iig niet.
dss58 @Barsonax9 juni 2023 19:12
was om uit te proberen of het om geld zou gaan, niet dus.
akooijman @dss5810 juni 2023 15:03
U heeft gelijk. Een miljoen mensen waarvan velen best kunnen en willen werken, maar elk vlekje maakt ze ongeschikt voor onze jarenlang verwende werkgevers.
Ze zeggen allemaal te willen investeren in goede mensen, maar in de praktijk is dat, voorzichtig gesteld, behoorlijk teleurstellend: ze willen best meer betalen maar niet meer (moeite) investeren.
SpekkieB @Gwaihir9 juni 2023 14:16
Ik hoor dan weer graag hoe jij dat kunt verzekeren, want het klinkt niet als "kom maar 'ns bij ons langs dan" maar alsof je er van flinke afstand over praat.
Hij/zij mag prima bij ons langskomen! Wij zoeken eigenlijk altijd wel werknemers die binnen onze bedrijfscultuur passen. Maar ik ga daar zelf niet over, daarvoor zou je contact op moeten nemen met het bedrijf en zijn openstaande vacatures. (Dat is namelijk hoe het altijd werkt. Je krijgt niet bij de eerste beste keer aanmelden altijd je zin. Ook niet met arbeidskrapte.)

Ik ben 24 en heb voor mijn afstuderen 19 bedrijven actief benaderd (in coronatijd, dat wel), waarvan ik maar 8 reacties kreeg en er maar bij 3 op gesprek kon komen voor een eventuele afstudeeropdracht. Het is maar net hoeveel werk/moeite je zelf er in steekt.

Zoals u zelf ook al zegt, dat u via cursisten een baan kan krijgen, zo werkt dat ook met die bureau's. Zij zullen altijd (ookal is het tijdelijk en kan je veel van werkgevers verschillen) werk voor je neerleggen waar nood bij is. Het lijkt mij erg sterk, maar dan ook echt heel erg sterk, dat je bij uitzend-/detacheringsbureau's geen werk aangeboden krijgt binnen een x aantal weken tijd na registratie/eerste gesprek.
m0nkz @dss589 juni 2023 11:49
Begrijpelijk. Ben je net ingewerkt, mag je alweer met pensioen.
FranzFerdiNaN @m0nkz9 juni 2023 12:09
Tja, heb je een 23-jarige aangenomen en net ingewerkt, gaat hij alweer door naar de volgende baan, omdat hij dan tenminste 25%+ loonsverhoging krijgt.
Barsonax @FranzFerdiNaN9 juni 2023 19:00
Daar ben je als werkgever zelf dan schuldig aan door je werknemers blijkbaar onder marktconform te betalen.

In het verleden had ik dat ook. 3k per maand maar wel bij klanten worden gezet voor 120 euro per uur.
Bij de salaris onderhandeling was er dan zogenaamd geen ruimte maar bij andere werkgevers wel natuurlijk wel... Dan trek je ook je conclusies en vertrek je.
EraYaN @m0nkz9 juni 2023 12:43
Laten we wel wezen het gemiddelde bedrijf doet bij lange na niet genoeg interessants om meer dan een half jaar nodig te hebben, en dat is al best wel lang. ICT is en blijft nog steeds hetzelfde kunstje maar dan met een andere manager.
ymmv @m0nkz9 juni 2023 13:50
Geldt ook voor jonge krachten. Als ze niet bevallen worden ze ontslagen, bevallen ze wel dan willen ze niet blijven en gaan ze jobhoppen naar een andere werkgever.
hamsteg @m0nkz9 juni 2023 15:02
Onzin, inwerken is echt geen issue. Wij huren continue mensen in en na 6 weken zijn ze productief. Na 3 maand zie je het verschil niet meer. Daarna grofweg 3 jaar cashen ...
Blokker_1999
@dss589 juni 2023 09:57
Als 64 jarige sta je zeer dicht bij je pensioenleeftijd. Dan wordt het sowieso moeilijk omdat een bedrijf je moet inwerken, dat kost ook een hoop geld, en als ze dan vooraf weten dat het maar voor korte duur is, dan gaan ze daar vaak de moeite niet meer in willen steken. Stellen dat bedrijven geen risico lopen is dus niet correct. Er wordt wel degelijk heel wat geinvesteerd in vele bedrijven in mensen die net aangeworven zijn.

Het aantal mensen dat een uitkering krijgt is ook geen goede graadmeter, want hoeveel van die mensen zijn geschikt voor de arbeidsmarkt? Er zijn vele mensen met een uitkering die gewoon niet geactiveerd kunnen worden zelfs al zouden die mensen niet liever hebben. Die mensen moet je er al uit filteren. Van de beroepsbevolking is ongeveer 3,5 procent, of zo een 350 000 mensen, werkloos. Een stuk minder dan het miljoen dat jij benoemt. Bijkomend stonden er in 2022 steeds meer vacatures open dan er werklozen waren.

Stellen dat er dus geen arbeidskrapte is, is niet correct. Maar dat maakt het nog niet eenvoudig om voor die beperkte groep werklozen zomaar snel even een geschikte baan te vinden.
Sissors
@Blokker_19999 juni 2023 11:12
Als 64 jarige sta je zeer dicht bij je pensioenleeftijd. Dan wordt het sowieso moeilijk omdat een bedrijf je moet inwerken, dat kost ook een hoop geld, en als ze dan vooraf weten dat het maar voor korte duur is, dan gaan ze daar vaak de moeite niet meer in willen steken
Maar is dat anders dan een 24 jarige? Die krijgt ook te horen dat die vooral veel moet hoppen aan begin van zijn carriere, en werkgevers moedigen dit aan door wel een nieuwe medewerker een hoger loon te willen geven en niet een bestaande.

Hoe lang blijft de gemiddelde jonge IT'er bij zijn werkgever. Moet ik wel zeggen als 64-jarige je wel echt dicht bij je pensioenleeftijd komt natuurlijk.
field33P @Sissors9 juni 2023 12:03
Maar is dat anders dan een 24 jarige? Die krijgt ook te horen dat die vooral veel moet hoppen aan begin van zijn carriere, en werkgevers moedigen dit aan door wel een nieuwe medewerker een hoger loon te willen geven en niet een bestaande
En daar zit dus de mismatch in verwachtingen: werkgevers zitten voortdurend net afgestudeerden aan te nemen en kijken raar op wanneer die vervolgens na een paar jaar weer doorstromen naar een andere werkgever omdat die leukere voorwaarden/gevarieerder werk/etc. bieden. Dan kan je net zo goed een werknemer die tegen zijn pensioen zit aannemen, dan heb je uiteindelijk hetzelfde effect. Plus, dat scheelt buiten inwerken om een stuk opleidingsbudget. Maarja, zie maar eens wensdenkende werkgevers zo ver te krijgen.
PV85 @field33P9 juni 2023 12:31
Bij een 24 jarige is dat inwerken het waard. Ze krijgen vaak weinig betaald, zijn gemotiveerd, willen rotklusjes doen, hebben veel energie en worden duur verkocht aan klanten. Ik weet dat dit een grove generalisatie is, maar de gemiddelde 64 jarige IT'er die ik zie wil vooral zijn opgebouwde salaris behouden, is niet zo vlot meer en wil ook niet zo snel meer nieuwe dingen leren. Die moet je vooral op functies zetten waar ze hun ervaring kunnen inzetten, dit zijn vaak functies waar je niet enkel aan het ontwikkelen bent, maar meer ook de ondersteunende taken oppakt, zoals coaching van jonge ontwikkelaars, quality control, analyse of project management achtige taken. Als echte ontwikkelaar ben je echt niet meer zo waardevol.
Ik weet niet op wat voor vacatures @dss58 reageert, maar kijk eens eerlijk naar jezelf en bedenk je goed waar je echt waarde kan toevoegen voor je werkgever. Waarschijnlijk betekend dit helaas ook dat je niet perse kunt doen wat je leuk vind.
hamsteg @PV859 juni 2023 14:59
Een 24 jarige gaat na drie jaar om zich heen kijken. Wat is dat anders als iemand die met drie jaar pensioen gaat? Voor die drie jaar krijg je iemand die je nauwelijks hoeft in te werken, veel valkuilen kent en ik vermoed zeer gemotiveerd is.
x280 @dss589 juni 2023 10:37
De krapte waar ze het over hebben is dat er geen 20 jarigen zijn met jou ervaring voor de salaris van een schoolverlater...
Djerno @x2809 juni 2023 11:02
Toen ik net 19 was begonnen als Junior System Engineer, opleiding mbo niveau 4 'expert systems and devices' gedaan. Inmiddels ben ik 20 jaar.
Ze nemen Juniors zeker aan. Je hoeft op solicitaties ook niet terug te deinsen als er staat dat ze zoeken voor een 'Senior'. Probeer het gewoon, in meeste gevallen.. als je een leuk CV hebt door ervaringen bij stages etc, willen ze graag met je in gesprek.

Als je maar inzet toont.
memphis @dss589 juni 2023 09:57
Dat ja, als 50 plusser heb ik hetzelfde gevoel dat veel bedrijven kritisch zijn. Natuurlijk voldoe je nooit aan de vereiste opleidingen en certificaten en blijkbaar speelt 30 jaar ervaring geen rol. Ze moeten geen geld in opleidingen stoppen maar bedrijven hard aanpakken die geen oud personeel willen aannemen. De politiek heeft een mond vol over discriminatie maar op de arbeidsmarkt is het heel duidelijk zichtbaar en tegelijk moeilijk bewijsbaar.
R.Mats @dss589 juni 2023 10:14
Das gek, afgelopen jaar zochten ze juist bij mij mensen zonder al te veel eisen in de omgeving Adam. 60+ was prima en ervaring was ook niet nodig. Inmiddels na een aantal maanden gevuld door jonge gasten die net van school komen en geen waarde toevoegen aan die afdeling en ook weinig motivatie tonen voor zelf verbetering.
911GT2 @dss589 juni 2023 12:54
Ik zou ook niemand aannemen van 64, de investering in tijd en geld is te groot. De kans dat je uitvalt ook. Dus ook al zou je de beste zijn dan nog niet, hoe wrang dat ook klinkt.
dss58 @911GT29 juni 2023 14:04
@911GT2 waarom nodigen ze me dan in godsnaam uit ? ze zitten 1,5 uur hun tijd te verdoen, onbegrijpelijk niet ?
911GT2 @dss589 juni 2023 14:12
Dat wel.
valerie @dss589 juni 2023 10:22
Bij mij hetzelfde verhaal terwijl ik 47 ben.
KiD_KRiool @dss589 juni 2023 11:39
herkenbaar en dat met 55 jaar
Amtelode @dss589 juni 2023 13:48
We weten allemaal wat de vooroordelen zijn en waarom het gebeurd, lekker schijnheilig o.a. ouderen en chronisch zieken uitnodigen zodat je op papier je best hebt gedaan :)
karelvandongen @dss589 juni 2023 14:23
Zelfde probleem, bij mbo'er en mensen met enige beperking. Het moet vaak echt hbo zijn, omdat mbo's blijkbaar niet bij kunnen leren...
Rann @dss589 juni 2023 15:08
Mocht je nog wat zoeken, dm 😉 ik werk bij een vrij groot IT bedrijf met locaties verspreid in het land.. Wie weet kan ik je in contact brengen met iemand. Dit bedrijf is niet zo op leeftijd gericht, gelukkig maar.
dss58 @Rann9 juni 2023 15:22
ga ik doen, dank je !
mphilipp @dss589 juni 2023 15:53
Ik zie anders genoeg grijsaards (ben er zelf ook een) die nog wel in trek zijn. Er is natuurlijk wel een verschil: iemand met 30+ jaar ervaring willen ze nog wel hebben. Misschien liever als ZZPer dan in vaste dienst, maar de kennis is nog wel gevraagd. Ons bedrijf heeft onlangs nog een Oracle DBA die eigenlijk met pensioen moest, nog even langer aangenomen. Maar iemand met weinig of geen ICT ervaring zullen ze niet zo zien zitten. En volgens mij mag je iemand niet onderbetalen in Nederland, dus jou voor een minimum loon aannemen gaat 'm niet worden. Ze zijn verplicht om de CAO te volgen.

Dat waterbed effect waar @RobbieHifi het over heeft, geldt natuurlijk niet alleen voor de ICT. Dit is een ICT gerelateerde site, dus hier hebben ze het over initiatieven op dat gebied. Er zal door de beroepsorganisaties in de andere sectoren net zo goed allerlei plannen worden gemaakt voor opleiding, omscholing e.d. Maar die plannen zijn allemaal lange termijn. Zowel een omgeschoolde als net afgestudeerde is iemand die nog van alles moet leren in de praktijk.
Cyberpuppy @dss589 juni 2023 17:38
Als je toevallig in de regio zuid-limburg zit dan moeten we zeker eens aan tafel gaan zitten.
dss58 @Cyberpuppy9 juni 2023 18:02
midden brabant
Cyberpuppy @dss589 juni 2023 18:05
Jammer. Daar heb ik veel minder contacten.
xbeam @dss5811 juni 2023 08:10
Ict is breed. Waar zit specialistische kennis in het vakgebied. Mijn ervaring is dat wanneer je dat extrapoleert, en er 100.000 euro salaris aan plakt. Bedrijf worden in eens heel zenuwachtig als je het gevoel geeft dat aapjes aan het voeren zijn. Ze konden namelijk al niemand krijgen en als jij hun pinda salaris bevestigd.ik heb het nu al meerdere iters vrienden zien doen en zijn allemaal aangenomen met een salaris rond 100duizend, ken zelfs die zit rond de 200 duizend. Bedrijven zijn allemaal bang dat sollicitanten toch kwaliteiten blijken te te missen “if you pay peanuts, you get monkeys”

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 12:51]

dss58 @xbeam11 juni 2023 11:34
leeftijd ! daar hoor ik je helaas niet over
In 1997 moest ik ander werk zoeken, 1 telefoontje van 2 minuten en de volgende dag hadd ik een vet contrakt, 5000 gulden in de maand, nu 4000 euro, auto van de zaak en noem maar op.

[Reactie gewijzigd door dss58 op 24 juli 2024 12:51]

_Joe_ @xbeam11 juni 2023 15:02
Ja ik hoor die verhalen ook, maar ik vind dat een beetje te kort door de bocht, vrij neerbuigend en begin ook twijfels te krijgen over validiteit van deze verhalen. Het is nu een vrij nieuwe trend in europa en hoe het uitpakt moeten we nog zien.

Geen enkele rol en/of bedrijf doet alles op de zelfde manier. De een doet alles handmatig, de ander speelt op automation in.

Iedereen heeft zijn specialismen, of ontwikkeld die. Nu ligt de focus heel veel op mensen met bredere kennis, juist door die krapte.

Neem DevOps, gemiddelde DevOps’er moet inmiddels kennis hebben van: Git, Pipelines, Code/Scripten, Ansible, Terraform, Virtualisatie/containers [vmware, kvm of docker, kubernetes], basic networking, Linux serves en/of Windows Server [gecertificeerd], wellicht nog Azure/AWS [cert met ervaring].

En ja beetje dosis realiteitszin zal je vertellen dat elke 30~40 jarige echt niet meer de drive heeft al deze aspecten als specialisme te beheersen.. het is praktisch onmogelijk. Raak vlakken, ja, expert op dat gehele rijtje.. tja in de fabeltjeskrant.

Kijk eens op Indeed, dit rijtje zie je terug op late medior/senior DevOps’ers die een gemiddeld Bruto salaris krijgen van €4500/€4900 p/m. Leuk voor die paar winnaars met €100.000 jaarlijks (€8300 bruto p/m), maar das echt niet eens close tot het nederlandse mediaan. Sterker nog ik durf met je te wedden dat ze nu al erg veel moeite hebben om die DevOps’ers te vinden.

Dit lijken veelal buitenlandse multinationals die echt bereid zijn Amerikaanse bedragen te betalen, waar dit al 10 jaar gaande is. Zoals de illusie dat iedereen in de valley uitzonderlijk talent is, het gros van nieuwe medewerkers zijn binnen gekomen door 6 tot 8 maanden bootcamps met start salarissen van $80.000 8)7

[Reactie gewijzigd door _Joe_ op 24 juli 2024 12:51]

xbeam @_Joe_12 juni 2023 05:05
Het zijn inderdaad voornamelijk de Nederlandse bedrijven die nauwelijks willen betalen. Zit je niet zo op de Frans of Italianen te wachten dan zou je bij de Scandinavische kunnen kijken.
Bijv: Ericsson biedt wereldwijd de zelfde salarissen van €120.000 en meer voor netwerk-beheerders/engineerings en toevallig zoeken ze die ook nog eens regelmatig als beheerder van de netwerken van telecom en internet providers.
https://www.glassdoor.com...aries-E3472_D_KO19,35.htm

Ander voorbeeld is bijv Saab daar verdien je met functie dat professionele IT kennis en vaardigheden vereist zo rond de €80.000.

Plus je komt de internationale bedrijven als ouder persoon juist vanwege ervaring en kennis (want verouderd zijn 50 pluser in de IT zeker niet)vaak makelijker aan het werk ook dat vaker gewoon betalen op basis van functie en werkzaamheden en niet zoals in Nederland op leeftijd.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 12:51]

NLxAROSA @RobbieHifi9 juni 2023 09:30
Dit inderdaad, en bedrijven die alleen maar seniors aannemen en niet/weinig investeren in juniors/opleiding/omscholing.
Sandor_Clegane @NLxAROSA9 juni 2023 09:36
Dit, het is een trend om het daadwerkelijk opleiden van je personeel uit te besteden. En waarom dan niet naar de publieke sector? Win win.
Uien Cornflakes @Sandor_Clegane9 juni 2023 10:40
Bedrijven willen wel de lusten, maar niet de lasten. Oftewel kosten gemaakt voor opleiding hebben ze liever niet, dat kan de overheid wel betalen. Maar vervolgens willen ze wel geld verdienen door het personeel in te zetten. Dat model werkt alleen als er voldoende belastinggeld terecht komt bij de opleidingsinstituten.
iLymion @NLxAROSA9 juni 2023 09:19
En niet het salarisverschil vergeten. Een aantal bedrijven waar ik gesolliciteerd heb als programmeur konden (wilden) mijn huidige salaris niet eens bijbenen waar andere bedrijven dat wel konden (wilden).
NLxAROSA @iLymion9 juni 2023 09:35
Klopt. En er is de afgelopen jaren een nieuwe 'top tier' bijgekomen. Veel bedrijven die voorheen de top van de NL markt waren qua salaris en populariteit zijn nu ineens tweede keus terwijl ze dat zelf niet doorhebben.

Ik heb zelf jaren als software developer/architect gewerkt in NL waarvan de laatste tien jaar als freelancer, maar sinds 2018 werk ik weer in loondienst voor 'big tech' voor een salaris en bijkomende voorwaarden waar ik als freelancer niet eens bij in de buurt kom, laat staan in loondienst bij het gemiddelde NL bedrijf. (en wederom: die pakken alleen seniors, geen juniors). En ik ben niet de enige, bij lange na niet.

En de boodschappen, energie en wonen zijn er niet goedkoper op geworden zeg maar, dus die extra ruimte gaat ook vrij hard op weer.

[Reactie gewijzigd door NLxAROSA op 24 juli 2024 12:51]

this @NLxAROSA9 juni 2023 09:58
Verdien je bij 'big tech' (ik neem aan FAANG of gelijkaardig?) dan zo goed in loondienst dat dit zelfs beter is dan een freelancer die tegenwoordig toch boven de 700 euro per dag kan factureren? Misschien moet ik mijn carriere pad eens herbekijken :P .
NLxAROSA @this9 juni 2023 10:29
Het is lastig om te doen maar je moet wel proberen appels met appels te vergelijken.

- Freelancen voor 700 euro per dag, waar je ook je vakanties/vrije dagen, pensioen, verzekeringen, onkosten, opleidingen, conferenties, materialen, vervoer, etc, uit moet betalen.
- Loondienst voor 150-200k per jaar waar al die dingen al uit betaald/vergoed zijn. Plus opties en wat andere dingen die ik voor het gemak even niet meereken maar ik wel heb.

Ik zit in 'gelijkaardig'. Bij FAANG is vast meer.
grasmanek94 @NLxAROSA9 juni 2023 13:13
Ik weet het niet, laatst nog gecontacteerd door een recruitment voor Microsoft en die boden "maar" 6000, geen lease auto, rest vergelijkbaar.. nou.. voor minder dan 5k/jaar verschil hoef je mij niet te vragen om te switchen, ik zit best prima - meer is altijd fijn - maar ik ga niet reputatie bij klanten/huidige wg en carrière op de kop gooien voor een paar euro inwisselen. die 150k-200k komen ze denk ik in de buurt voor erg specialistische klussen met 20+ jaar ervaring dan?
Zouden ze zoveel geven was ik best wel geswitched toen (maar dan wel remote, want ik ga niet 5 uur per dag naar A'dam reizen, hebben bedrijven ook moeite mee, dan mag je zo veel geld geven als je wil, ik ga niet per week 10-30 uur opofferen aan nutteloos reizen).
this @x2809 juni 2023 10:43
Dat zijn toch wel bedragen waar ik als Belg jaloers op word haha. Alleen werk ik niet zo graag remote, ik heb liever een team rond mij. En verhuizen is ook geen optie.
Er wordt hier vaak over 60k gesproken als ondergrens, in België mag je toch al enkele jaren werken om aan dat loon te komen in loondienst.
NLxAROSA @x2809 juni 2023 10:56
Maar je bent gewoon in dienst van een NL entiteit of payroll bedrijf, dus je hebt gewoon wel pensioen en al die andere voorwaarden.
The Zep Man
@NLxAROSA9 juni 2023 09:40
Ik sprak met een aantal tech recruiters van grote bedrijven en wat ze willen aannemen versus de pool van beschikbare mensen is echt heel erg uit balans, niet maar een klein beetje. Ik hoor ook veel over strategische modernisatie of innovatie initiatieven die nu achterlopen of helemaal niet meer worden gedaan, omdat zeer ervaren personeel werd weggekaapt en openstaande posities niet kunnen worden vervuld.
Je hint er al naar in een andere reactie: het is een vrije markt van vraag en aanbod. Als bedrijf moet je meer bieden en niet enkel "we've tried nothing and we're are all out of ideas".

Als de vraag gelijk blijft en het aanbod daalt, dan stijgt de prijs. Daar moeten organisaties maar akkoord mee gaan (in tijden van topwinsten), of ze moeten maar blijven klagen dat niemand wil werken. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 12:51]

NLxAROSA @The Zep Man9 juni 2023 09:47
Eens. En die markt kan ook net zo hard de andere kant op weer in de toekomst als de bubbel klapt. Dus profiteer vooral van de hogere beloningen maar ga er slim mee om.
HetisRick @NLxAROSA9 juni 2023 09:55
Persoonlijk vind ik het mooi om te zien dat ze daarop inzetten, zelf ben ik ook een schoolverlater (1e jaars HBO Informatica), ik mag van geluk spreken dat ik nog geen 3 maanden later een baan aangeboden kreeg bij een ICT bedrijf als trainee. Hier zijn ze tevreden (ik gelukkig ook), inmiddels heb ik; dik salaris, auto van de zaak, vast contract en misschien wel het belangrijkste, een geweldig team! Ik vind het in ieder geval mooi om te zien dat papiertje niet meer alles is tegenwoordig.
Jorn1986 @NLxAROSA9 juni 2023 11:42
Maar wat het artikel dan niet verteld is naar wat voor functies dan zoveel vraag is. Zijn er meer developers nodig, meer systeembeheerders, meer cloud beheerders of meer service deskers? Hoe zou die verdeling naar vraag er uit zien?
_Joe_ @Jorn198611 juni 2023 21:39
Meer (moderne) medior/seniors in alles. Lastige is de vernieuwing.. veel traditionele seniors beginnen op moderne fronten te veel achter te raken; automation, devops, cloud, etc.
BugBoy @NLxAROSA9 juni 2023 11:49
Ik werk ook al sinds 1995 in de ICT, maar ik merk dat goede ontwikkelaars niet zozeer komen vanuit omscholing. De reden dat ik altijd nog goed mee kan komen is dat ik het leuk vind en daardoor continu blijf leren.

Je moet de mensen hebben die het zelf erg leuk vonden en daarom voor de ICT hebben gekozen. De mensen die voor het "geld" in de ICT zitten willen vaak zo snel mogelijk doorstromen, omdat ze het werk eigenlijk niet leuk vinden en/of niet kunnen.

Ik geloof niet zozeer in een omgeschoolde geschiedkundige die nu werkzaam wordt in de ICT.
badflower @NLxAROSA9 juni 2023 13:30
Uiteindelijk komt het er op neer dat bedrijven in NL, waar ze voorheen heer en meester op de NL markt waren, nu keihard moeten concurreren met buitenlands bedrijven die hier ook zijn gaan opereren. De krapte op de arbeidsmarkt is daar slechts een symptoom van.
Klopt helemaal! Er zal best wel wat krapte wezen, maar dit is door NL bedrijven zelf veroorzaakt door de lage salarissen die hier altijd geboden worden. Dit werkte als een magneet voor buitenlandse bedrijven, want hier kon je hoog opgeleide ITers tegen zeer lage lonen aannemen, en door beetje meer te betalen de markt kapen - maar let op salarissen zijn nog steeds lager dan in het buitenland / globale markt als je beetje talent hebt!

Ook is de markt nu gewoon minimaal Europees en globaal, dus daar concurreer je mee als bedrijf.
Zelfs een Oost-Europese contractor betaal je nu al regelmatig meer dan een salaris dat hier geboden wordt voor een developer! Totaal onrealistisch geworden, en bedrijven veranderen weinig mee, kunnen geen personeel vinden, en tada, daar is je 'krapte'

Ik werk zelf in Londen (vanuit NL), daar is de realiteit wel ingezonken.
tja @NLxAROSA9 juni 2023 13:40
ik loop al 25 jaar rond in de markt als freelancer en het huidige toestand geeft mij het gevoel dat zoeken belangrijker is dan vinden. de eisen zijn soms ronduit bizar. vragen om certificeringen die niet bestaan of om zo specifieke ervaringseisen dat de de groep mensen die daar aan kunnen voldoen erg klein is. zoals in een specifieke rol in een specifieke omgeving bij een gemeente van omgang X in de afgelopen 3 jaar. lijkt dat niet echt te gaan om of je iets kunt maar of je precies het zelfde bij een zelfde organisatie in een zelfde omgeving recent hebt uitgevoerd. dan weegt ook leeftijd nog mee. 45/50+ maken bij sommige bedrijven of omgevingen minder kans.
Torgo @NLxAROSA9 juni 2023 14:05
Hier hetzelfde. Wel een leuke tijd om de ICT in te rollen, wat een cowboys allemaal. Ondertussen een zeer goede carrière en een lange lijst certificeringen en cursussen maar formeel dus geen opleiding. Mensen vinden dat altijd wel grappig als ze het horen. Overigens heeft er in de afgelopen 24 jaar nooit iemand naar mijn opleidingsniveau gevraagd. :)
NoobishPro @NLxAROSA9 juni 2023 14:29
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het enkel dat is. Ik ben het dus niet met je oneens, maar denk dat er wel een 2e staartje bij zit.

In mijn ervaring, als maatwerkspecialist en dus ook een "echte" developer, om het zo maar even te noemen, ben ik extreem gewild omdat ik met vrijwel alles kan werken. Onafhankelijk van de "moderne technieken" of "frameworks". Ben tenslotte bekend met de basis van hoe code werkt en tools zijn voor mij mogelijk hier en daar makkelijk, maar niet nodig. We leven tenslotte niet in een perfecte wereld en de meeste zaken lopen nog extreem achter (Ik zou durven gokken op een goede 80% van het internet wat nog steeds op oude technieken draait?).

Ik kijk dan vanuit web en app development specifiek, maar;
De opleiding welke ik gedaan heb, leert je bijvoorbeeld geen ASP, PHP en JS meer. Althans, niet meer om daarmee je eigen functies en programma's te maken. Wat ze je leren is om snel Wordpress sites op te zetten, of een app in elkaar te flatsen met drag & drop tools in Android Studio.

Ze leren de studenten nu volledig afhankelijk te zijn van tools en ze leren deze te werken met tools, i.p.v. te programmeren. Hier zit dan meestal wel 1 uitzondering in de klas, maar die zijn goed omdat ze het in hun eigen vrije tijd leren. Niet op school.
Wanneer deze er niet meer uitkomen op de werkvloer (iaw; de tools hebben geen 3-clicks oplossing of library voor het probleem), moeten ze naar een "specialist". Dit was iemand als ik dan vaak op de werkvloer. De enige... met zo'n 30 van deze gastjes onder me.
Mijn collega's met soortgelijke kennis werden vaak inderdaad weggekaapt. Ik zelf trouwens ook, vroeger of later.

Wegens al deze "simpele, goedkope concurrentie" was ik ook wel wat klaar met e-commerce en ben ik mijn eigen bedrijf gestart in enterprise software. Totaal andere tak van sport. Nu merken we natuurlijk ook dat exact in deze markt, echt iedereen op zoek is naar maatwerk programmeurs.
En het is echt niet zo dat gozers uit India dit even klaar kunnen spelen. Het vereist een nauwe samenwerking met kennis en vertaling van wensen, met bovenal natuurlijk een zeer stabiel en veilig product.
Dit krijg je gewoon niet voor elkaar met al die kant-en-klaar rommel en een erg groot deel van de huidige pool weet zich gewoon geen raad meer met maatwerk. Maatwerk is overigens weer enorm aan het stijgen in populariteit, valt mij op, maar dat is terzijde.

Dit is gewoon een gevolg van bodemprijsconcurrentie. En ja, dan gaan mensen natuurlijk strijden over de paar die programmeren interessant genoeg vonden om zich er ook echt in te verdiepen...

Puntje bij paaltje wil ik hier dus vooral mee zeggen dat in mijn ogen een mede-oorzaak bodemprijsconcurrentie is. Hier bovenop ook dus de eigenlijk totaal verkeerde opleidingen en dan kan de regering dus budgetteren wat ze willen, maar als de opleidingen geen maatwerkprogrammeurs opleveren, zal het tekort ook niet veranderen.

Ik wil je echter ook wel een puntje toeschuiven omdat ook ik uit persoonlijke ervaring weet dat een Amerikaans bedrijf wat in NL opereert mij gewoon 2 tot 3 keer het salaris betaalt wat een bedrijf van eigen bodem mij wil betalen. Dat maakt de keuze natuurlijk wel veel aantrekkelijker. Het liefst help ik ook iedereen, maar er moeten toch keuzes gemaakt worden... En web/app development is ook wel een beetje het nieuwe "ICT-beheer". Mensen die gamers zijn of niet weten wat ze willen doen gaan nu vaak maar iets met e-commerce doen, want daar ligt gewoon veel werk... Ja, en dan krijg je natuurlijk een hele grote pool lopende band werkers maar niet echt programmeurs.
batjes
@NLxAROSA9 juni 2023 11:40
De markt is niet zo krap, dat valt reuze mee. Ik heb dit jaar al 3 maanden zonder project gezeten, want er is bijna niets beschikbaar.

De markt lijkt krap, omdat er veel van die vacatures staan bij bedrijven die niet actief op zoek zijn.
oks @batjes9 juni 2023 17:48
Ja precies dat herken ik van 15 jaar geleden ook: bedrijven die zogenaamd vacatures hebben om dan te tonen dat ze zogenaamd goed gevraagd worden. Ga je solliciteren wordt je door een hoepeltjes spelletje gevoerd waarbij de top 2 procent dan aangenomen wordt oid.
Wanneer wordt daar eens wat aan gedaan? Het is heel slecht voor je zelfvertrouwen kan ik me zo voorstellen als je niet doorhebt dat recruiters op deze manier aan het 'posen' zijn voor de concurrentie en eventuele opdrachtgevers...
themadone @batjes9 juni 2023 18:03
Nou, ik zoek nog een paar applicatiebeheerders onder andere bij een opdrachtgever en er is echt niets te vinden en daar zitten actief recruiters op.

De cvs die je wel krijgt zijn zo dramatisch dat je net zo goed een stagair op kan pakken en die alles vanaf 0 kan gaan leren.

Zelfs in uurtje factuurtje land wordt de beschikbaarheid rap minder en loopt vooral de kwaliteit terug doordat ze van armoede alles en iedereen maar aannemen.

Dus als je 3 maanden zonder opdracht hebt gezeten heb je waarschijnlijk een heel specifieke functie met een dito beloningswens.

Want als systeem/netwerk beheerder of applicatie beheerder kun je morgen een opdracht hebben of in dienst gaan bij een bedrijf.
batjes
@themadone9 juni 2023 19:27
Waarom via recruiters? Hier ook een paar van die wat kleinere organisaties in de buurt die alleen vacatures hebben uitstaan via recruiters. Op eigen websites nooit wat te vinden.

Tja, mijn recruiter zit in de andere kant van het land, heeft geen lokale connecties en blijkbaar wil niemand dat ik zelf solliciteer.

Recent kwam ik een leuke vacature tegen, die stond gewoon op de website van het bedrijf, kwam geen recruiter aan te pas. Scheelde niet veel, toch tot de derde ronde gekomen, maar ze hadden dus een handje vol mogelijke kandidaten. Bedrijf zit in de middle of nowhere, ruim 50km van enige middelgrote stad.

De paar leuke vacatures die ik soms tegen kom, is altijd de nodige concurrentie bij.

De markt is de afgelopen paar jaar heel duidelijk veranderd en het voelt momenteel voor mij heel erg 2008-esque aan.

[Reactie gewijzigd door batjes op 24 juli 2024 12:51]

themadone @batjes9 juni 2023 22:38
Bij ons staan de vacatures gewoon op de site, de locatie zal ons juist niet helpen, net boven de randstad. En recruiters doen vooral een voorselectie zodat we zelf geen tijd verspillen aan zinloze gesprekken en cvs.
akooijman @themadone10 juni 2023 15:08
Recruiters zijn al helemaal niet bereid om risico te nemen. Als niet-petfecte kandidaat ben je bij voorbaat kansloos.
hackerhater @batjes9 juni 2023 19:11
Opdrachten vinden is hier de issue niet.
Dat de klanten dan schrikken dat een senior/lead rustig 80 per uur vraagt. Daar zit meer de issue :?
al76 @hackerhater9 juni 2023 20:37
Zo weinig maar?
hackerhater @al7610 juni 2023 10:24
Well, PHP betaald een stuk slechter dan Java of .NET helaas.
Voor PHP begrippen is dat (onterecht voor de high end) behoorlijk hoog ;) Ik weet voor Java is dat vrij laag.
Niet dat het me zoveel boeit buiten het gebrek aan uitdaging.
Het enige verschil voor mij tussen 80 en like 95 zou zijn hoe snel ik de ton spaargeld aan tik :+
Huis 12 jaar geleden gekocht + geen kinderen. Waar moet ik dat geld aan uit geven? Een boot?
De EV, zonnepanelen en warmtepomp heb ik al :*)

@themadone
Ik neem aan voor een andere programmeertaal?

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 24 juli 2024 12:51]

themadone @hackerhater9 juni 2023 22:38
Valt in mijn ervaring wel mee, misschien mazzel gehad tot nog toe, maar 80 per uur doe ik sinds 2018 al niet meer aan mee.
DigitalImplant @batjes9 juni 2023 15:50
Je kunt de markt voor vast dienstverband niet vergelijken met detachering. Ook zit er een groot verschil in open posities per specialisme en subspecialisme.

[Reactie gewijzigd door DigitalImplant op 24 juli 2024 12:51]

batjes
@DigitalImplant9 juni 2023 19:08
Tevens ben ik op mijn dooie gemakje op zoek naar vast lange termijn werk, wel klaar met detachering.

Als je de berichten moet geloven, liggen de baantjes voor het oprapen. Dat valt reuze mee. Ja allemaal junior vacatures met senior eisen.

Uit directe omgeving ook en op basis van een handje vol gesprekken die ik het afgelopen jaar had... Men is veelal op zoek naar de perfecte kandidaat. Er is niet echt een tekort en men is niet echt op zoek, maar die éne perfecte kandidaat is dan toch mooi meegenomen.
akooijman @batjes10 juni 2023 15:05
Voor de perfecte kandidaat willen ze wel iets extra betalen, maar investeren in een kandidaat met een vlekje is toch echt teveel gevraagd.
Doesnotcompute @batjes10 juni 2023 19:29
Komt mij bekend voor, je verhaal. Dat was voor mij de reden om uit de IT te stappen en wat anders te gaan doen. Toen der tijd als MBO3 Netwerkbeheerder, met wat losse certificaten en 5 jaar werkervaring kwam je bijna nergens aan de bak, tenzij je eerstelijns callcenter werk wilde doen, of laptops uit wilde delen.

Omgeschoold naar elektrotechniek en krijg eigenlijk altijd wel een uitnodiging om op gesprek te komen met op zijn minst wel een tweede gesprek of aanbod. In deze branche is het wel wat meer zoeken naar een goed aanbod, maar het werk is er in ieder geval wel.
_Joe_ @Doesnotcompute11 juni 2023 21:22
Ik herken het ook, maar het is nu echt niet meer zo. Nu had ik zelf juist spijt dat ik niet een jaar of 3 eerder gewoon begonnen was.

Lullige is dat je idd met wat je had behaald alsnog eerst door een ServiceDesk heen moest. Typisch nederlands weer maargoed.

[Reactie gewijzigd door _Joe_ op 24 juli 2024 12:51]

batjes
@Doesnotcompute12 juni 2023 13:16
Nou ja dat had ik rond 2008-2009 dus, jaar of 3 ervaring aan de broek en de volgende stap willen zetten. Nergens aan de bak kunnen komen, honderden sollicitaties, tientallen gesprekken, honderden euro's kwijt voor vervoer e.d., voor ik het op gaf en me carriëre in de logistiek bijna ging accepteren.

Nu weer, ik zit prima, maar ik wil een stap verder ... en dat lukt gewoon niet. Senior in mijn eigen vak en minimaal al junior niveau in het vak waar ik naar toe wil.

Ik ben gewoon weer te laat :) verdorie.
Sparks.nl @NLxAROSA9 juni 2023 12:26
Ik ben eind vorig jaar gewisseld van baan. Van het moment van het open zetten van LinkedIn naar contact met uiteindelijke nieuwe werkgever was 16 minuten…
Dat geeft wel aan hoe groot het tekort is.

[Reactie gewijzigd door Sparks.nl op 24 juli 2024 12:51]

LongTimeAgo @NLxAROSA9 juni 2023 13:35
Er zijn ook nog een hoop bedrijven die onder een IT baan echt niets verwachten als een veredeld conciërge baantje achter PCs en dus peanuts betalen. Ja dan trek je ook geen mensen aan. Maar ze hebben "Heel erg hard" IT mensen nodig.

If you pay peanuts... You get monkeys...

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 24 juli 2024 12:51]

7ven @NLxAROSA9 juni 2023 14:56
Mooi dat er zowel op schoolverlaters als op omscholing wordt ingezet (ja, ik heb wel de links in het artikel gevolgd ;))
Dat is wat er wordt gezegd maar gaat dit ook echt gebeuren?

Wellicht ben ik wat cynisch maar de overheid staat niet bekend om het goed omgaan met geld. 123 miljoen is genoeg om voor 10.000 studenten de komende 10 jaar het collegegeld of een groot deel daarvan te betalen.

Mijn gok is dat het primair naar een adviescommissie gaat en naar marketing. Ook dat het in 1 a 2 jaar wordt opgemaakt en dat potentiële studenten uit een armer milieu die moeilijk kunnen studeren hier weinig tot niets van gaan merken. En laten we wel wezen, mensen die het kunnen en willen betalen doen al een studie of willen dat niet / zijn te lui / vinden het niet leuk.
mutsje @NLxAROSA9 juni 2023 15:45
De markt is door corona heel erg veranderd inderdaad, veel software wat eerst mondjesmaat gebruikt werd zoals Microsoft Teams werd ineens op grote schaal ingezet. Tja dan heb je ook beheer erop nodig en ondersteuning etc. Ook de virtuele desktop en published applicaties hebben een enorme sprong gemaakt. Ook hier heb je beheer voor nodig en ondersteuning. Laatste is dusdanig groot dat je gewoon geen mensen aan kan trekken en je eerder bang moet zijn dat mensen niet bij je weg gekaapt worden. Ook de vergrijzing speelt een behoorlijke rol mee en niet iedereen vind ICT (wat erg generiek is) een leuk beroep. Mijn kids vinden ict leuk zolang pappe maar zorgt dat er afdoende wifi is etc en de printer werkt. Verder zal het ze roesten.
Ahrnuld @NLxAROSA9 juni 2023 17:38
Je kan met alleen een IT salaris als jongere echt geen huis betalen. Niet meer of minder dan je dat zou kunnen met een salaris in een andere sector. Je hebt altijd 2 salarissen nodig. En dat kunnen net zo goed 2 salarissen van bijna elke andere willekeurige baan vanaf mbo niveau zijn.

Ik vind deze post enigszins misleidend. Wat uit balans is, is het geboden salaris t.o.v. de gevraagde kennis en vaardigheden in een zogenaamd krappe arbeidsmarkt. Ik hou de vacatures al jaren in de gaten en het is echt nog steeds teleurstellend. Natuurlijk zijn de geboden salarissen nu wat hoger, maar dat zijn ze in andere sectoren ook en de prijzen van o.a. huizen zijn flink gestegen. In dit perspectief geplaatst gaan de salarissen nog steeds nergens over. Ik kan dan ook niet anders constateren dat de arbeidsmarkt helemaal niet zo krap is.

De redenering is simpelweg dat als de marktprijs geboden zou worden, de vacature waarschijnlijk komt te vervallen (want niet rendabel). Dan is de krapte fictief.

Waar het een paar jaar geleden mogelijk was om met een goede specialisatie in de IT 80k binnen te halen, kan je nu 110k krijgen. Maar dat geldt voor meer sectoren en is alleen weggelegd voor mensen die weten waar ze moeten zijn binnen de IT. Zeker niet voor de overgrote meerderheid van de jongere starters. Die zullen de rest van hun loopbaan een salaris verdienen dat vergelijkbaar is met elke andere hbo functie.

Als je naar de VS kijkt zie je overigens dat het ook zomaar om kan slaan. Maar het concept dat de werkloosheid op gaat lopen (met 1 tot 2 jaar vertraging) zodra de rente stijgt dringt pas door als het zover is.

[Reactie gewijzigd door Ahrnuld op 24 juli 2024 12:51]

REDSD 9 juni 2023 08:56
Ik zou liever zien dat zij-intreders wat meer ruimte krijgen om een beroep in de IT op te pakken. Het is een vak wat goed te leren is in de praktijk en als er wat budget is zodat niet alle kosten bij de werkgever komen zou dat enorm kunnen helpen. Op deze manier kunnen we mensen aan een baan helpen en het tekort in de IT tegen gaan.
targaryanwolf @REDSD9 juni 2023 09:13
Ik kan je vertellen dat je als jong volwassenen van eind 20 niet eens in aanmerking komt voor een simpele 1e eerstelijns IT baan. Kennis van mij is aan het re-integreren in de arbeidsmarkt en wilt graag wat in de IT gaan doen, hem wat advies gegeven en hij komt er gewoon niet tussen, krijgt steevast te horen dat hij geen IT achtergrond heeft en niet over de juiste kennis zou beschikken, dat terwijl hij goed weet waar hij het over heeft.

Werknemers willen te graag gewoon een kant en klare medewerkers die het liefste zonder training direct aan het werk kan.
m0nkz @targaryanwolf9 juni 2023 09:20
Ik zie persoonlijk wel grote verschillen tussen bedrijven. Mijn advies zou zijn, ga de detachering in en bewijs op die manier dat je het kan. Het detacheringsbureau laat jou een paar certificaten halen, wat voldoende bewijs is voor een bedrijf om jou voor eerste lijns aan te nemen. Als ze tevreden zijn nemen ze jou na 1 jaar in dienst, met een salarisverhoging van een paar honderd euro.

Bij detachering doen bedrijven vaak niet zo moeilijk, omdat ze snel weer van je af kunnen als het niet bevalt.

[Reactie gewijzigd door m0nkz op 24 juli 2024 12:51]

Duke of Savage @m0nkz9 juni 2023 09:41
Een normale werkgever laat je ook gewoon opleidingen volgen, voor een normaal salaris. Detachering bureaus verpesten n.m.i. de IT sector juist met de beloftes over doorbetaling als je geen klus hebt e.d., maar je levert er een stuk salaris voor in. Wat jij als gedetacheerde krijgt, betaald de opdrachtgever 3 keer, en die verwacht dat je presteerd naar dat bedrag (waarvan je dus 1/3de krijgt).

Je eind argument is tevens ook een groot argument om er goed over na te denken, je bent extern en je blijft altijd extern. Er komt van beide kanten geen commitment omdat het toch maar voor een korte periode is.
m0nkz @Duke of Savage9 juni 2023 11:38
Ik ben persoonlijk 4x gedetacheerd geweest en alle organisaties hebben een bod gedaan om mij over te nemen. Verder heb ik nooit langer dan een jaar voor een detacheringsbureau gewerkt.

Mocht ik iets nieuws willen zoeken, bel ik het detacheringsbureau op en ben ik morgen in dienst. Geen sollicitatie, geen vragen. Salaris is prima. Secundaire arbeidsvoorwaarden is even doorbijten tot je voldoende uren hebt gemaakt en overgenomen kan worden.

Voordelen zijn dat ik zelf niet hoef te zoeken naar een werkgever, detacheringsburea stelt een werkgever voor en ik mag deze afwijzen. Zo ben ik nu bij een werkgever in dienst die alleen via detachering zocht.
Ik zou hier nooit in dienst gekomen zijn als ik zelf was gaan zoeken.
CEx @targaryanwolf9 juni 2023 10:39
Dat is wellicht iets te anekdotisch; vanwege de schaarste heb ik juist twee HBO-ers aangenomen die geen certificaat of niks hebben. Wel een enorme drive en al 'bewijs' in de vorm van hobby repo's.

Als je kennis goed kan programmeren zou ik hem adviseren naar de vacatures op bijv. indeed te kijken, de talen waarin hij geïnteresseerd is te demonstreren met een klein project op github en vooral: een motivatiebrief schrijven en verwijzen naar de kennis die hij al heeft.
Amanoo @targaryanwolf9 juni 2023 10:49
De IT kan verrassend kieskeurig zijn. En ondertussen schreeuwen om tekorten. Ik heb wél een IT achtergrond en had alsnog moeite om ertussen te komen.
NLxAROSA @REDSD9 juni 2023 09:15
Goed punt. Dit wordt wel genoemd als je links in het artikel volgt, maar....

Bedrijven nemen vaak alleen seniors aan; iedereen zit in dezelfde vijver te vissen. En die vijver is nagenoeg leeg. Dus uiteindelijk hoppen die seniors van het ene naar het andere bedrijf terwijl de salarissen alleen maar stijgen. Onhoudbaar in de toekomst.

Maar investeren/aannemen van juniors (en niet 1 of 2, maar op schaal)? Nee, dat is teveel moeite.
Annan @NLxAROSA9 juni 2023 09:45
dat merk ik ook wel. Ze willen senior developers met ervaring in (vul random niche tech in), terwijl ik er zelf van overtuigd ben dat als je kan programmeren in A, dat ook wel zal lukken in B (mits wat aanlooptijd).

en dan tijdens de "technische" solicitatie vragen naar obscure SQL joins (om een voorbeeldje te geven), waar een schoolverlater mss direct op kan antwoorden, maar waar je zelf misschien 1x per maand mee te maken hebt (en het dan gewoon opzoekt op stackoverflow)

software development is toch vooral een manier van denken...
NLxAROSA @Annan9 juni 2023 10:43
Dit is een aspect wat ik nog niet zag terugkomen in de discussie, maar helemaal gelijk!

Bedrijven hanteren belachelijke sollicitatieprocedures, want 'big tech' doet dit ook zo, waarbij ze vergeten dat 'big tech' veel meer betaalt en heel veel meer aanmeldingen heeft, dus die komen er mee weg (ook daar is deze manier van interviewen op zijn retour overigens).

Ik neem zelf mensen aan op basis van wat ze dagelijks moeten gaan doen. Kunnen ze dat of kunnen ze dat leren? Zo ja: je bent welkom. Mag je alles gebruiken wat je tot je beschikking hebt tijdens sollicitatie? Zeker, doen we in het dagelijks leven ook. Laat maar zien hoe je Google, Stack Overflow, Canva, of voor mijn part ChatGPT gebruikt!
keigezellig123 @Annan9 juni 2023 11:08
Helemaal mee eens, ik heb laatst een keer bij een bedrijf gesolliciteerd als developer. Ik heb na 20 jaar onderhand best wel wat ervaring in verschillende talen, ontwikkelplatformen etc opgedaan (blijkt ook uit mijn CV en hobby-repo's) en ik heb er ook geen moeite mee om snel me nieuwe tech eigen te maken.

En toch mocht ik niet eens op gesprek komen omdat ik geen 10 jaar ervaring in technologie X had (die pas 5 jaar bestaat)
SH4D3H @Annan9 juni 2023 11:55
Ik ben het niet zozeer met je oneens dat software development vooral een manier van denken is, maar programmeren in een bepaalde taal is, over het algemeen, veel meer dan de syntax beheersen. Het gaat ook om het kennen van het ecosysteem, de best practises en de standaarden.

Patterns die worden gebruikt in C# zijn bijv. een no-go (of zelfs onmogelijk) in Rust of Erlang. En weet jij welke crates de defacto standaarden zijn? Of welke npm packages je beter kunt vermijden? Kun je alles zo opleveren dat de volgende die het project oppakt direct verder kan omdat alles op de verwachte plekken staat?

Die vage technische interviews ben ik overigens ook helemaal klaar mee.
Proliges @Annan9 juni 2023 14:30
Je vergeet ook nog de bait en switch die veel bedrijven uithalen. Zelf al een paar keer meegemaakt dat het initiele gesprek goed is, salaris indicatie bekend. Tot in de 3e sollicatieronde komen en dan krijg je een aanbod wat gewoon 2000 euro onder je salarisindicatie ligt. Alsof dat uberhaupt een optie is.

Bedrijven willen schoolverlaters met 10 jaar ervaring en voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Natuurlijk niet alle bedrijven, maar ze zitten er tussen.
REDSD @NLxAROSA9 juni 2023 09:42
Ik bedoel met zij-instromers niet schoolverlaters, maar eerder mensen die al gewerkt hebben of een andere opleiding hebben afgerond, maar iets anders willen/moeten.
Nu zie ik vaak focus om inderdaad school verlaaters of net afgestudeerde, wat een hele beperkte groep is en een grote potentiele groep staat in de kou.
NLxAROSA @REDSD9 juni 2023 09:52
Zij-instromers schaar ik voor het gemak ook even onder junior, als in 'niet ervaren in het vak waar ze naar worden omgeschoold'.

Klinkt misschien niet als een goede deal, maar wel als je weet dat een junior developer veel meer verdient dan een ervaren persoon in bijvoorbeeld de horeca of de zorg. Uiteindelijk willen de meeste mensen gewoon hun huur/hypotheek, energie en boodschappen kunnen betalen zonder dat ze als vee worden behandeld.

Ik ben ook ooit zo zijwaarts ingestroomd.
Ludewig @NLxAROSA9 juni 2023 12:00
De reden is dat er een enorm verloop is van juniors (die besluiten dat de IT toch niet iets voor ze is, of dat het bedrijf toch niet bij ze past), terwijl de productiviteit erg laag is en de opleidingskosten hoog. In de hedendaagse maatschappij is de (wederzijdse) loyaliteit sowieso minimaal en is er veel verloop van werknemers.

Dus het kan niet of heel moeilijk uit.

Dit is over het algemeen het probleem met educatie en waarom we onderwijs normaliter laten betalen door de overheid en niet door bedrijven. Het lastige is dat de educatie op IT-gebied vaak slecht aansluit bij de eisen van bedrijven en de trend bij onze overheid is eerder om de eisen op het gebied van educatie steeds verder af te zwakken zodat zoveel mogelijk mensen een papiertje hebben dat een hoge opleiding weergeeft, dan dat wat ze leren ook echt aansluit bij wat bedrijven nodig hebben.
Proliges @Ludewig9 juni 2023 14:34
Ja, en de rede dat de productiviteit laag is van schoolverlaters is omdat bedrijven vaak niet willen investeren in het up to date houden van bestaande programmatuur. Dat vage visual basic programmatje dat al 20 jaar ergens zijn ding loopt te doen, maar waar wel onderhoud op nodig is. Die kobol rommel die nog even wat data bij elkaar verzameld. "Dat werkt toch? Daar gaan we geen tijd in steken".

Maar dat je ondertussen door de uitzonderingen op de uitzonderingen die ongetwijfeld met goede rede zijn gemaakt het bos niet meer ziet begrijpen ze vaak niet.

Als bedrijven met de tijd mee zouden gaan zou de productiviteit in algemene zin stijgen.
Ludewig @Proliges9 juni 2023 20:09
Ik heb nog nooit software gezien die up to date is. Het veroudert al tijdens de bouw. De componenten die nog state of the art waren tijdens de bouw zijn opeens oude meuk. Men kiest altijd voor snelle oplossingen die zorgen voor technical debt. Men maakt keuzes die achteraf niet zo handig blijken. Etc.

En juist juniors maken het meest fouten/keuzes die zorgen voor een snelle veroudering. Dus zelfs al laat je juniors werken aan een volledig nieuw project zonder technical debt, dan heb je wat later alsnog die 'oude meuk' die lastig is om te onderhouden en uit te breiden.
machiel @NLxAROSA9 juni 2023 16:35
Voor loondienst zie ik de salarissen juist niet stijgen. Waar blijft de Senior developer baan voor 100k? Alles blijft steken op 70-80k als ik naar de advertenties kijk.
Ahrnuld @machiel9 juni 2023 17:28
Exact, en 70-80k per jaar is normaal voor elke senior functie, ongeacht 'krapte in de markt'. Met wat je netto over houdt kan je ook niet zo heel veel meer.

Ik werk niet meer voor IT bedrijven omdat ik ooit voor mezelf had uitgerekend dat 8k bruto per maand op dat moment een mooi salaris was in mijn geval om een huis te kunnen kopen en een beetje relaxed te kunnen leven op de momenten dat je niet werkt (geen verdienende partner, ouders zonder huis/kapitaal, alles zelf moeten doen, dan heb je nu eenmaal wat geld nodig). Ondertussen zijn de prijzen alleen nog maar gestegen.

Toen ik erachter kwam dat het letterlijk niets uitmaakt wat voor werk je doet, want je verdient toch overal hetzelfde, ben ik maar gaan doen wat ik leuk vond (development vond ik ook wel leuk, maar extreem eenzijdig). En nu heb ik de afgelopen jaren via mijn werk te maken gehad met honderden ICT-bedrijven, waarvan slechts enkelen goed betalen. Die hebben echt geen tekort aan mensen en gun ik persoonlijk ook het allerbeste.

Het zogenaamde tekort is bullshit. Salarissen zijn niet meer in lijn met de levensstijl die zou moeten horen bij een 'goede, gewilde baan'. Als je senior IT'ers afscheept met 4, 5 of 6k per maand, dan houdt het gewoon op en moet je ook niet zeuren. Als je met dat inkomen een appartement weet te huren in de vrije sector hou je per maand bijna niets meer over. Dan ga je er dus al vanuit dat mensen tweeverdiener zijn of een flinke erfenis krijgen om het leven een beetje rond te krijgen.

En dan heb ik het nog niet eens over het grote aantal bedrijven dat IT-stagiairs (hbo) afscheept met een vergoeding van 250 per maand of zelfs minder. Ik kan dat niet serieus nemen, maar de vacatures van zulke clubs tellen wel allemaal mee voor de statistieken rondom 'krapte op de arbeidsmarkt'.

Dit hele project is puur politiek gelobby en heeft niks te maken met het goed besturen van een arbeidsmarkt.
NutKees @REDSD9 juni 2023 09:41
Als software engineer heb goede ervaring met zij-intreders, maar helaas ook enorm slechte ervaringen.
Bij de slechte ervaringen is dat vaak te wijten aan het niveau van de functie waarop zij instromen.
Dus al een 'lead/senior' functie bekleden terwijl deze persoon dit niveau nog niet heeft. Bijvoorbeeld omdat het start salaris anders te laag is want anders doet de zij-instromer een stapje terug in salaris.
In zulke gevallen heb ik echt veel schade gezien in het IT landschap waarin zij opereren.

[Reactie gewijzigd door NutKees op 24 juli 2024 12:51]

Rogers @NutKees9 juni 2023 10:03
Zie dit bij mij ook op het werk. Werknemers die voorheen senior waren in hun vakgebied worden ineens, zonder verdere opleiding, software engineer en dan blijven ze ook nog senior daar in. Vervolgens denkt management dat het senior software engineers zijn en is de ramp compleet.
Moet je als opgeleide junior/medior luisteren naar mensen die geen enkel verstand hebben en ze verdienen ook nog 2x zo veel voor pruts werk.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 24 juli 2024 12:51]

holoduke51 9 juni 2023 09:00
Er is opzich best talent beschikbaar. Maar je moet wel een degelijk salaris bieden. Dus geen 60k voor een software ontwikkelaar, maar 90k minimaal. Dan vind je ze heus wel. Vooral bij de overheid zie je schrijnend lage salarissen.
Ik woon zelf in Amsterdam en alleen mijn huur is al 2500 euro per maand. Dan kom je er echt niet met een salaris van 3500 netto.
Nyarlathotep @holoduke519 juni 2023 09:21
Jou belachelijke huurprijs is geen reden voor bedrijven om jou meer te gaan betalen. Jij kiest er zelf voor om veel te duur te wonen; iemand verplicht jou om in Amsterdam te gaan wonen...
Hogere lonen zijn geen oplossing helaas. Want dan worden producten en diensten ook weer duurder en krijg je een loon/prijsspiraal.

Serieus, 90k voor een software developer? Kom op...
PWM @Nyarlathotep9 juni 2023 09:26
Serieus, 90k voor een software developer? Kom op...
Wij hebben 70 developers in dienst. Denk niet dat er eentje onder zit.

NL: ~90k
DE: ~100k
DK: ~120k
US: ~180k

België zit misschien ietsje lager.
NLxAROSA @PWM9 juni 2023 09:42
Veel mensen willen de realiteit nog niet horen, maar dit is inderdaad niet iets wat 'in de toekomst ooit een keer gaat gebeuren', het is al een paar jaar lang een trend.

Er is een drie-laags landschap in NL op dit moment, zie ook dit artikel.

Maar niet ieder bedrijf/persoon wil graag horen dat ze nu in de tweede divisie spelen ipv de eerste. ;)
MTVGN @PWM9 juni 2023 11:38
Wat een onzin dat 90k een minimum is voor een ervaren IT'er. Ik zit als ervaren (ruim 18 jaar) software ontwikkelaar op 65k + leaseauto, pensioenbijdrage, wat (niet superhoge) netto vergoedingen en een bonus van een paar duizend bruto.

Kijk ik op linkedIn even naar de berichten die ik de laatste maand van recruiters heb gekregen dan bieden zij dit:
op 8-6 bij 'een financieel IT-bedrijf': jaarsalaris tot 70k (je zou zeggen dat er wel wat meer geld zit in de financiele sector)
op 6-6 voor een onduidelijk niet-Nederlands bedrijf met ook vestigingen in Nederland: tot 82k
op 25-5 voor Nike, 80-132k, die klopt wel met jouw stelling, maar wetende dat Amerikaanse bedrijven een erg andere manier van werken hebben denk ik niet dat ik daar zou willen werken
op 24-5 voor een freelance rol, 8k per maand (sorry, maar als ik zou freelancen zou ik wel meer kunnen verdienen dan 8k per maand, dat is dus geen freelance)
op 19-5 voor een onduidelijk bedrijf dat wel in de regio zit: 5 a 6k per maand plus leaseauto, pensioenregeling en onkostenvergoedingen. Die zitten net hoger dan wat ik nu verdien, maar het is geen 90k
op 17-5 voor een lokaal IT-bedrijf in de consultancy: tot 6k per maand plus pensioenregeleing, bonus en vergelijkbaar mobiliteitsbudget. Die 'tot 6k' ga je natuurlijk niet zomaar krijgen, zal eerder op 5 a 5,5k per maand uitkomen, dus ietsje hoger dan wat ik nu verdien. Maar wederom: geen 90k
op 10-5 recruiter die 'voor meerdere klanten' zegt te werven, geen salarisindicatie.

Onderbouw jij dus maar eens waar je vandaan haalt dat 90k een ondergrens is, het is gewoon de uitzondering als bedrijven dat bieden ...
NLxAROSA @MTVGN9 juni 2023 13:03
Ik krijg die rotzooi ook in mijn inbox in LinkedIn. Vooral bagger en 'bottomfeeders'. Niet representatief voor de markt als geheel. Er zijn ruwweg drie tiers in de NL markt. Wat je hier opsomt is tier 1, ofwel de bodem. Nike is hier een uitzondering, maar die wuif je zelf weg met een reden waarvan ik me afvraag of dat niet alleen maar een onderbuikgevoel is.

Wil je meer data, check hier eens: https://techpays.eu/europ...g_generic/senior/fulltime

Meer uitleg over de driedeling in de markt: https://blog.pragmaticeng...e-netherlands-and-europe/

Maar goed, als je blij bent waar je zit is het ook prima, maakt niet uit toch.

[Reactie gewijzigd door NLxAROSA op 24 juli 2024 12:51]

grasmanek94 @NLxAROSA9 juni 2023 13:53
Nja blijkbaar schreeuwen tier 2 en 3 dan niet om medewerkers? Alleen tier 1.. geen tekorten dus, gewoon te karig salaris. Genoeg Linkedin advertenties waarbij de senior developer salaris niet eens boven de 4000/mnd uit komt, all-in.
MSalters
@MTVGN10 juni 2023 07:29
Wat jij ziet op LinkedIn zijn de bedrijven die personeel nodig hebben. Waarom is dat? Een paar factoren dragen daar aan bij: ze bieden te weinig salaris om mensen te houden, en daardoor ontstaan vacatures. Ze bieden ook te weinig salaris om via informele kanalen (kennissen van collega's) die vacatures in te vullen. Een headhunter die gericht zoekt kost geld, dat is drie.

Maar toegegeven: jaren ervaring alleen is niet genoeg voor een hoog salaris. Sommige mensen leren in 25 jaar minder dan anderen in 5 jaar.
Annan @Nyarlathotep9 juni 2023 09:40
Serieus, 90k voor een software developer? Kom op...
want vraag en aanbod geldt niet voor werknemers? Want software development is gemakkelijk? Ik vul hier maar even in, maar waarom denk je dat een software developer dit niet waard is?

Ik ben recent veranderd van job (in de IT) en frustreerde me enorm aan het gebrek aan flexibiliteit in loon. Ik bied overduidelijk iets aan dat niet veel mensen aanbieden (gezien de schaarste op de markt), maar dan wel 90K bieden aan de manager (waarvan er tig bestaan) om maar een voorbeeld...

Als bedrijven die posities niet ingevuld krijgen, moeten ze gewoon eens even in de spiegel kijken, lijkt me. Voor een mooi salaris is iedereen wel te overhalen.. (en ook studiekiezers).

Laats kreeg ik nog een aanbieding voor een senior developer (wat ik nota bene nog niet ben) voor max 65K bruto...ja veel geluk heb ik tegen die mensen gezegd...
geert1 @Nyarlathotep9 juni 2023 10:06
De loonprijsspiraal valt in de praktijk heel erg mee. De winstprijsspiraal is veel erger maar wordt veel minder benoemd, behalve dat de term graaiflatie nu soms voorbij komt terwijl rechtse retoriek weer volop draait om te zeggen dat dat (bijna) niet bestaat...

En dat wonen zo duur is, daar zou juist iets aan gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door wonen te gaan zien als basisbehoefte met een heel andere denkwijze, want marktwerking is gruwelijk als het over huizen gaat. Dat gewone mensen zulke belachelijke bedragen aan de bank of de verhuurder overmaken is geen natuurgeweld maar graaierij. Dit is verspilling van vele miljarden per jaar, per land, dat ook naar iets anders had kunnen gaan als de wereldwijde woningmarkt niet zo'n spelletje was voor de rijken. Daar de koper in Amsterdam de schuld van geven lijkt me niet de way to go.

Software developers zijn één van de grootste duwers van innovatie, en zijn broodnodig voor alles van belastingdienst tot OpenAI tot de kassa in de winkel. Het vereist lastige opleiding en ervaring. Dan is €90k echt niet zo bijzonder in verhouding tot de kosten van leven. Dat zou pas lager kunnen met een meer mensvriendelijke economie zodat het leven veel goedkoper wordt; tot die tijd zullen lonen moeten meestijgen. De ene uitwas creëert de volgende.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 24 juli 2024 12:51]

Avalaxy @Nyarlathotep9 juni 2023 10:13
Serieus, 90k voor een software developer? Kom op...
Als je het zelf niet wil verdienen moet je dat zelf weten, maar gezien de vraag die er is naar software developers mogen we echt wel flink meer gaan vragen hier in Nederland. Ik zie niet in waarom Nederlandse software developers zichzelf zo onderwaarderen, ten opzichte van bijvoorbeeld managers.
cotix @Nyarlathotep9 juni 2023 09:31
90k is.helemaal niet gek. Bij ons beginnen de juniors met 0 ervaring op 70-80k. Groeit na een paar jaar door naar 120-200.
Rogers @cotix9 juni 2023 09:58
Waar is hier? Ik hoor dat soort bedragen alleen altijd zonder plaats.

Ik begon op 35k en verdien na 7 jaar pas 50k :|

[Reactie gewijzigd door Rogers op 24 juli 2024 12:51]

KoningsGap @Rogers9 juni 2023 11:03
Als software engineer? Dan doe je jezelf echt tekort… welke tak van sport zit je?
Djerno @Rogers9 juni 2023 11:05
Denk dat dit wel wat realistischer is.
je laat een junior met weinig ervaring toch niet 70-80K verdienen.

[Reactie gewijzigd door Djerno op 24 juli 2024 12:51]

aminam @Rogers9 juni 2023 11:32
waar je in het land werkt kan ook een gigantisch verschil maken, in het westen gaat de bedragen x1,5 en soms x2. Het noorden en oosten verdien je vaak een heel stuk minder.
NLxAROSA @aminam9 juni 2023 13:04
Niet voor remote rollen.
grasmanek94 @cotix9 juni 2023 13:56
Ik ben als senior / expert op bepaalde gebieden toch wel actief op zoek, en vind deze niet in de regio Brabant. Zal wel Amsterdam zijn?
NLxAROSA @Nyarlathotep9 juni 2023 09:38
Dat is het dus wel. Bedrijven betalen meer als je ergens woont met hogere cost-of-living. Daarom betalen ze mensen in SF of NY bedragen met 7 cijfers en hier niet. En betalen ze jou meer dan iemand in India of China.
Nyarlathotep @NLxAROSA9 juni 2023 10:04
Maar daar zijn de afstanden veel groter. En is forenzen niet vanzelfsprekend. Een uur reistijd is in NL heel normaal.
Ik weet dat salarissen in de randstad hoger liggen, maar zo exorbitant als in de VS is het echt niet.
NLxAROSA @Nyarlathotep9 juni 2023 10:32
Eens, daarom zijn de verschillen tussen randstad en buitenregio ook kleiner. Maar ze bestaan wel. Overigens denk ik dat je buiten de randstad ook prima die bedragen kan krijgen in de huidige markt.
CEx @Nyarlathotep9 juni 2023 10:33
Ik heb geen enkel probleem om een goede software developer 90k en meer te betalen.
Functie-differentiatie is er bij ons ook volledig uitgesloopt: je hoeft bijv. geen architect te worden om meer te verdienen.
EnigmaNL @Nyarlathotep9 juni 2023 11:38
Stijgende kosten is voor bedrijven wel een reden om de prijzen alsmaar te verhogen, maar voor werknemers mag dat geen reden zijn om meer salaris te vragen? Wat een volstrekt idiote opvatting heb je dan...
blibby1 @holoduke519 juni 2023 09:07
Ze mogen het inderdaad wel eens meer aantrekkelijk maken met hogere salarissen. Die wet van vraag en aanbod lijkt maar niet van toepassing op technisch geschoolde.
In plaats daarvan heeft de overheid wel een 30% regeling opgezet voor expats. Voor hen is het wel aantrekkelijker omdat zij met de relatief lagere lonen wel een stuk meer overhouden dan ons. Maar zorgt er ook voor dat bedrijven minder impuls hebben iets aan onze lonen te doen.
Sissors
@blibby19 juni 2023 09:15
Tegelijk kijk naar een ASML, daar komen de salarissen echt wel boven die €60k uit, heel ruim. En toch moeten ze half Azië leegtrekken voor mensen. Uiteraard helpen hogere salarissen, maar tegelijk hebben de meeste Nederlanders gewoon geen interesse in een technisch beroep. En gezien met een niet-technisch beroep je misschien wel wat minder verdient (totdat blijkt dat die van sales toch er heel ruim boven zitten, dus schijnbaar zijn tekorten aan sales mensen hoger), je alsnog een prima bestaan kan hebben, tja dan gaan mensen daarvoor.

Wat betreft de 30% regeling: Ik vind dat die zo snel mogelijk afgeschaft moet worden. Maar voor de duidelijkheid: "De overheid" die die regeling heeft opgezet, was de overheid van 60 jaar geleden.
blibby1 @Sissors9 juni 2023 09:46
Bij ASML liggen de salarissen inderdaad wel boven de €60k, maar ook daar zie je dat zodra je de techniek los laat, je nog meer gaat verdienen. Doorgroeien als SW engineer is ook daar enorm lastig. ~€90k is daar vaak het eindpunt en dat is inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstuitkering. Je moet management taken nemen om hogerop te komen, zoals bijvoorbeeld scrum master worden.
Sissors
@blibby19 juni 2023 09:49
Ik weet niet hoever je bij ASML komt als puur software engineer, ik weet dat techneuten in zijn algemeenheid zeker niet €90k als eindstation hebben bij ASML.
ari3 @blibby19 juni 2023 13:49
Alleen meer dan 90k als je scrum master wordt? Lijkt me absurd. Een full-time scrum master is 40k-50k afhankelijk van werkervaring. Er zijn immers geen bijzondere lange/zware opleidingen voor nodig.

Als je bedoelt dat een SW engineer er een scrum master taak bijneemt dan weegt dat relatief weinig in het salaris. Ieder gevestigd lid in een scrum team moet de taken van de scrum master kunnen waarnemen.
protoss warrior @Sissors9 juni 2023 09:50
Bij een bedrijf als ASML wat gewoon bij de wereldtop zou moeten horen voor wat betreft geschoolde mensen zou het dan ook niet die 90k moeten zijn die Holoduke aangeeft maar eerder richting de 120k moeten gaan zodat ze de beste van de beste van Nederland aan kunnen trekken die nu eerder richting de VS of andere landen vertrekken.
Ludewig @Sissors9 juni 2023 11:50
Dit is gewoon het logische gevolg van het massale nivelleren dat we in Nederland doen. Loonverschillen zijn een manier om mensen over te halen om een beroep te kiezen dat tweede of derde keus is. Door te nivelleren verlagen we de beloning om te gaan voor de 2e of 3e keus en krijg je dus grotere tekorten in technische beroepen waar meer vraag is naar werknemers dan dat er nerds zijn die IT als voorkeur hebben.

En zoals Blibby terecht aangeeft is dit het gevolg van bewust beleid, waar bepaalde groepen ook van zijn uitgezonderd. Waarom moet een Nederlander die in de IT gaat werken over 100% van zijn loon belasting betalen en een expat maar over 70%?
NLxAROSA @holoduke519 juni 2023 09:11
Dit dus. En veel van origine buitenlandse bedrijven nemen tegenwoordig mensen in NL remote aan voor het salaris wat je noemt of nog veel meer. Die hunten zo alle ervaren mensen uit de markt, iets dat veel bedrijven niet willen accepteren, want die waren altijd top-tier en zeer gewild in NL en zijn nu opeens gedegradeerd tot tweede keus. En ze hebben het vaak niet eens in de gaten. Big tech is een enorme factor geworden in NL de laatste paar jaren.
Thomas18GT @holoduke519 juni 2023 09:14
Dit inderdaad, bij mij in het dorp hebben ze een leuke vacature voor een senior developer. Salarisindicatie van 2500-3500. Raar dat er niemand op solliciteert zeg..
Nu rij ik dan maar 1 keer per week naar de randstad voor het dubbele.
Amanoo @Thomas18GT9 juni 2023 11:14
Senior developer met zo'n loon??? Ga toch fietsen. Als ik voltijd zou werken zou ik net aan onder de 3500 zitten en dan ben ik zeker geen senior en werk ik ook niet in de Randstad. 2500-3500 is een leuke indicatie voor een junior.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 24 juli 2024 12:51]

Thomas18GT @Amanoo9 juni 2023 13:29
Raar dat er niemand op solliciteert zeg..
:D
Blokker_1999
@holoduke519 juni 2023 10:01
Nee, met meer geld is er niet ineens meer talent beschikbaar. Bedrijven die meer bieden gaan sneller vacatures gevuld krijgen, maar daarmee verdwijnen de vacatures niet bij bedrijven die minder bieden. Die kunnen eventueel ook de lonen omhoog doen, maar daarom zijn er niet ineens meer developers. Ze gaan misschien wat beter verdeeld zitten, maar er gaan gewoon posities blijven openstaan.

En nieuwe mensen opleiden tot developer kost ook jaren.

En bij de overheid heb je met andere mechanismen te maken, daarom ook dat zovele overheden voor die goed betalende jobs al lang eigen private ondernemingen hebben opgericht zodat ze die mensen wel kunnen aanwerven aan een competitief loon omdat ze dan alsnog niet in overheidsdienst zijn.
NLxAROSA @Blokker_19999 juni 2023 10:38
Dit is dus precies wat de tech recruiters van grote bedrijven mij vertelden: ze halen links mensen binnen en rechts lopen ze weg naar de concurrent. En die concurrent heeft exact dezelfde situatie. Netto schieten ze er niets mee op en stagneren projecten/producten/etc. Terwijl de beloningen (ook voor bestaand personeel!) omhoog gaan. Dus stijgende loonkosten bij verminderende resultaten. Dit levert nu frictie op maar in de toekomst is dit m.i. gewoon niet houdbaar. Dit gaat een keer knallen. Zelf geen idee hoe precies overigens, maar dat het niet houdbaar is lijkt mij duideljik.
HansvDr @holoduke519 juni 2023 10:03
gewoon voor jezelf beginnen. of verhuizen uit Amsterdam
Terr-E @holoduke519 juni 2023 10:30
mijn huur is al 2500 euro per maand.
Misschien dat de overheid het dan ook eens van die kant moet bekijken; Als er een tekort is (mede) omdat de salarissen te hoog zijn vanwege dat woonruimte te duur is, dan pak je het woonruimte probleem aan waardoor de salarissen minder hoog hoeven te zijn ? Als jouw huur omlaag zou kunnen naar ~€1000 (noem maar even een mooi rond getal) dan zou dat ook al enorm helpen neem ik aan. Ik zie al jaren een trend dat prijzen van woonruimte in de randstad de pan uit rijzen, maar er lijkt niet echt iets aan gedaan te worden en dat is misschien de bron van vele problemen.
ejay79 9 juni 2023 08:51
Erg benieuwd hoe ze, en de 15 bedrijven die mogen besteden, dat concreet gaan doen.
Ben erg bang voor héél veel overleggen, werkgroepen, luxe heidagen en fancy powerpoints en maar heel weinig echte banen.
Blockchain @ejay799 juni 2023 08:59
Ben erg bang voor héél veel overleggen, werkgroepen, luxe heidagen en fancy powerpoints en maar heel weinig echte banen.
Laat je nu net de fundamentele oorzaken opnoemen voor hoe we überhaupt aan de arbeidskrapte op de ict-markt komen. Het probleem is naar mijn mening niet dat we met te weinig mensen zitten, maar dat de tijd verkeerd wordt gebruikt. Of eigenlijk, dat de tijd van ict-personeel overmatig wordt geclaimd door managers, meetings en andere overhead. Het is in mijn omgeving heel gewoon dat zelfs een developer vaak maar 1 of 2 uur per dag echt kan besteden aan zijn werk, omdat hij tussendoor mensen aan zijn bureau heeft, herhaaldelijk 'even vijf minuten' wordt geclaimd door een collega, in allerlei e-mail conversaties wordt meegenomen en de rest van de dag Teams meetings in- en uitgaat. De vergadercultuur in Nederland is de grootste tijdverbruiker van de gemiddelde ict-medewerker.
walteij @Blockchain9 juni 2023 09:14
Je hoeft als developer (of beheerder) niet altijd direct klaar te staan voor mensen die 'even langs je bureau komen' of je 'snel iets via teams willen vragen'.
Wil je je focussen op je werk, Teams op Do not Disturb (of zelfs gewoon uit), thuiswerken (of een focus booth opzoeken als je bedrijf die heeft) en gas geven.
Komt er dan toch iemand (met een plaat voor zijn kop) storen, is een 'Sorry nu komt het niet uit, ik moet dit af maken. Stuur even een mail als het echt belangrijk is, dan kom ik later bij je terug.' ook gewoon een duidelijk en eerlijk antwoord.
Daarnaast moet je jezelf afvragen of je wel bij al die meetings aanwezig moet zijn. Blindelings alles maar accepteren is nergens voor nodig. Als ik zie hoeveel invites ik ontvang en hoeveel meetings ik uiteindelijk bijwoon, zeg ik tegen pakweg 1/3e van de invites nee, omdat ik geen toegevoegde waarde zie in mijn aanwezigheid bij de meeting. Niet voor mij, maar ook niet voor de anderen.
Als ik wil weten waar de meeting over ging en wat voor beslissingen er zijn genomen, vraag ik wel om de meeting minutes.

En ja, dit klinkt misschien als niet collegiaal of niet sociaal, maar het is ook niet collegiaal om werk te laten liggen dat je prima had kunnen doen in de tijd dat je in een meeting zit waar jij geen toegevoegde waarde hebt en de meeting geen toegevoegde waarde voor jou heeft.

Nee is soms een prima antwoord, alleen durven veel mensen dat antwoord niet te geven.
this @walteij9 juni 2023 10:03
Gewoon met ticketjes werken. Niets meer mondeling of via chat aanvaarden, maar vragen dat ze het op een ticketje zetten. En dan kan je alsnog beslissen of je het prioritair behandelt of niet.
MrMonkE @this10 juni 2023 07:59
"Maar hij staat daar"
"Ja. Hij staat daar."
Samoerai @Blockchain9 juni 2023 09:29
Maak de tijd van een developer gewoon financiëel. Als een manager graag wil dat de developer aanschuift in een meeting gaat dat van zijn budget af. Op die manier kan de hele organisatie wat meer nadenken over het zinvol inzetten van de beperkte tijd.
this @Samoerai9 juni 2023 10:03
Dat is toch meestal al het geval? Als je met timesheets werkt, moet je die meetings toch ook gewoon aangeven zodat de project manager weet hoeveel tijd er gespendeerd is aan een project.
mjtdevries @Samoerai9 juni 2023 10:55
Gesproken als de ouderwetse developer die zich de hele dag verbergt in zijn kamertje.

Met de klant praten om mee te denken wat de beste oplossing zou zijn? Nee hoor, dat is veel te eng.
Begrijpen wat belangrijk is voor een klant zonder dat er allemaal stoorzenders tussen zitten zoals project managers die de wensen verminkt overbrengen? nah....want de developer heeft maar beperkte tijd.
GrooV @Blockchain9 juni 2023 09:09
Dat is toch zijn werk? Developen zonder met iemand te praten kan je net zo goed door iemand in India laten doen. Meerwaarde van een developer hier in Nederland is juist kunnen meedenken en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Zeg echt niet dat meetings niet minder kunnen maar je stelt het wel heel kort door de bocht nu

[Reactie gewijzigd door GrooV op 24 juli 2024 12:51]

cariolive23 @GrooV9 juni 2023 09:45
Begin eens om de duur van een meeting te halveren. Dus wanneer de standaard binnen een bedrijf één uur is, nog maar een half uur per meeting. En wanneer de standaard een half uur, terugbrengen naar een kwartier.

En wanneer je dat succesvol hebt gedaan, ook eens het aantal mensen dat je uitnodigt verminderen. Om te beginnen de optioneel genodigden weglaten, of hen duidelijk maken dat ze wel heel zeker moeten weten dat ze iets bijdragen aan de meeting om deze überhaupt bij te willen wonen.

Het zal je verbazen hoe dat de productiviteit verhoogt!
mjtdevries @cariolive239 juni 2023 10:38
Ik vraag me af waar jij werkt, als je denkt dat dit zinvolle maatregelen zijn.

Meetings halveren is bij mij onmogelijk. De meetings zijn nu al gewoon afgestemd op de hoeveelheid tijd die nodig is om de meeting te doen.
En als we eens minder te bespreken hebben, dan stoppen we gewoon eerder.

Ook mensen worden ook zelden optioneel uitgenodigd. En als ik zie dat ik eigenlijk niet nodig ben, dan ga ik gewoon niet naar die meeting, of geef ik aan dat ik alleen aansluit voor het gedeelte waar ze mij voor nodig hebben.

Maar wellicht heeft dat ook te maken met het "niveau" van de mensen in de meeting. Mensen die wat hoger in de organisatie zitten en hun beperkte tijd goed moeten verdelen zullen waarschijnlijk eerder aankaarten dat bepaalde meetings niet zinvol zijn, of de tijd slecht besteden. Waar mensen lager in de organisatie dat wellicht niet durven, omdat hun teamlead zich dan op de tenen getrapt voelt.
cariolive23 @mjtdevries9 juni 2023 10:46
Ik vraag me af waar jij werkt, als je denkt dat dit zinvolle maatregelen zijn.
Ik kaart dit 3 a 4 keer per jaar aan, voornamelijk bij nieuwe medewerkers.
Meetings halveren is bij mij onmogelijk.
Mwa, dat ik heb ik zo vaak gehoord en wanneer je het dan gaat eisen dan kan het ineens wel. Probeer het maar eens! En wellicht dat een halvering niet lukt, maar 10 of 20 procent minder, is ook al winst.
En als we eens minder te bespreken hebben, dan stoppen we gewoon eerder.
Dat is inderdaad het doel!
Ook mensen worden ook zelden optioneel uitgenodigd.
Er zijn (te) veel organisaties waar dit wel gebruikelijk is, met als gevolg dat je veel werktijd ziet wegvallen.
Maar wellicht heeft dat ook te maken met het "niveau" van de mensen in de meeting. Mensen die wat hoger in de organisatie zitten en hun beperkte tijd goed moeten verdelen zullen waarschijnlijk eerder aankaarten dat bepaalde meetings niet zinvol zijn, of de tijd slecht besteden. Waar mensen lager in de organisatie dat wellicht niet durven, omdat hun teamlead zich dan op de tenen getrapt voelt.
Dat is ook mijn indruk, maar ik zie ook verschillen tussen culturen. Noord-Europa, Zuid-Europa, VS, overal weer anders hoe men met de vergaderingen omgaat.
mjtdevries @cariolive239 juni 2023 10:51
We hadden het hier over Nederland, dus ik heb me op de cultuur hier gericht.
Maar Amerikanen zijn inderdaad heel goed in zinloze vergaderingen. Iets bespreken en besluiten, en dan twee weken later opnieuw bespreken en wat anders besluiten en ondertussen doet niemand wat.
MrMonkE @GrooV10 juni 2023 07:56
Ik zie de manager meer als een soort obfuscatie laag tussen klant en ontwikkelaar.
Keypunchie
@Blockchain9 juni 2023 10:06
Nou, dat is een wat cynische take. Uiteraard is er ook in je ‘operating model’ winst te behalen, maar daar zit echt niet het grootste probleem.

Het vinden van personeel met voldoende kwalificaties is lastig.

Maar gelukkig, er is toch een alternatief? Vind een voldoende slim iemand en leidt ze zelf op!

Maar dan loop je tegen het volgende aan: investeer je in de opleiding en stapt de persoon zodra ze wat kunnen over naar een ander bedrijf omdat die meer salaris biedt…

(Ja en je kunt met opleidingscontracten enzo gaan werken, maar dat is het punt niet: ik wil de mensen, niet per se de centen. Het schandalige is: als die andere bedrijven in plaats van op opleiders te parasiteren zelf het meergeld dat ze bieden in opleiding zouden investeren…)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 12:51]

punishedbrains @ejay799 juni 2023 08:58
Deels dat inderdaad. Dat geld is echt snel op denk ik. De regering zou er goed aan doen om eens echt te kijken naar de basis van veel problemen, niet reactief, maar van onderaf. Waarom zijn er te weinig mensen, zijn de opleidingen interessant genoeg, is het werk niet aantrekkelijk. Lastig zomaar op te lossen en alleen maar geld ergens op strooien (groepjes opzetten en management) of salarissen verhogen is niet wat zoiets even gaat oplossen. Dit zie je echter bijna altijd gebeuren met welk probleem dan ook.
Cid Highwind @punishedbrains9 juni 2023 09:15
Aan de kant van het salaris valt anders mogelijk wel wat te regelen. Nederland is nu eenmaal koning parttime. Een stimulans om voltijd te gaan werken zou ook zeker een deel van die vraag af kunnen vangen.

Op het moment is het eerder zo dat men, dankzij het progressieve belastingheffen en de afbouw van allerhande voordelen, minder gaan werken juist sterk promoot.
Blokker_1999
@Cid Highwind9 juni 2023 09:21
Met meer salaris los je het probleem niet op, dat zorgt er niet op magische wijze voor dat er ineens meer mensen zijn die de jobs kunnen doen.

Bijkomend zijn mensen die kiezen voor parttime vaak net niet gedreven door geld. Als dat een belangrijke motivator was, hadden ze nooit een deel van hun loon ingeleverd om deeltijds te gaan werken. Iemand die voorrang geeft aan een goede balans tussen werk en prive ga je niet zomaar met meer geld teruglokken naar meer werktijd.
protoss warrior @Blokker_19999 juni 2023 09:40
Afhankelijk van de omstandigheden kan je meer geld over houden als je een dag minder gaat werken, dit is bijvoorbeeld bij een zwager van mij het geval door zijn laatste loonsverhoging kon hij beter een dag minder gaan werken en bij de kinderen zijn(dus ook een dag minder opvang) wat hij zelf ook nog eens fijn vind en ze houden daardoor als gezin ook nog eens meer geld over door allerlei grenzen met belastingschalen en aftrekposten en dergelijk.
Ik zeg niet dat dit voor iedereen geld maar het is echt niet per definitie zo dat hij dan niet terug te lokken zou zijn met meer geld alleen dan moet er gelijk een behoorlijk percentage bovenop om de andere voordelen te compenseren, meestal word in het bedrijfsleven gewerkt met 4-5% max voor dit soort dingen als loonsverhoging, zet er 20-25% bovenop en hij gaat echt wel 5 dagen in de week werken weer.

[Reactie gewijzigd door protoss warrior op 24 juli 2024 12:51]

Sito @protoss warrior9 juni 2023 10:18
Goede reactie, maar je zou wel wat meer interpunctie mogen gebruiken. Zo'n lange adem heb ik niet :D
RocketKoen @Blokker_19999 juni 2023 10:27
Een goed salaris is voor mij juist de reden geweest om part-time te werken.
Vroeger, als starter, had ik een full time salaris nodig om rond te komen. Nu als senior heb ik met 4 dagen in de week een hoop geld over voor leuke dingen en om te sparen.

Al zijn er ook al onderzoeken die er op wijzen dat de productiviteit van iemand die 4 dagen werkt ongeveer gelijk is aan iemand die 5 dagen werkt. Bij het soort banen waar je vooral mentale energie gebruikt dan.
Cid Highwind @Blokker_19999 juni 2023 09:40
Vrije tijd is een heleboel waard, daar heb je gelijk in. Vandaar dat ik het er ook over heb dat het mogelijk een deel van de vraag af zou kunnen vangen. Een ieder heeft immers z'n prijs, het leven wordt duurder.

Als je nu een dag in de week minder gaat werken, is dat fiscaal gezien de meest gunstige dag. Eigenlijk ben je gek als je het niet doet. Dat maakt de huidige regeling tot een perverse prikkel wanneer je het vanuit de arbeidsproductiviteit bekijkt.
Honytawk @Blokker_19999 juni 2023 09:52
Meer salaris zorg je er wel voor dat de job aantrekkelijker wordt, waardoor meer mensen daarop gaan afstuderen.
Het lost misschien niet het probleem op in korte term, maar het is cruciaal om het probleem op te lossen op lange term.
RobbieHifi @punishedbrains9 juni 2023 09:19
Deels dat inderdaad. Dat geld is echt snel op denk ik. De regering zou er goed aan doen om eens echt te kijken naar de basis van veel problemen, niet reactief, maar van onderaf. Waarom zijn er te weinig mensen, zijn de opleidingen interessant genoeg, is het werk niet aantrekkelijk. Lastig zomaar op te lossen en alleen maar geld ergens op strooien (groepjes opzetten en management) of salarissen verhogen is niet wat zoiets even gaat oplossen. Dit zie je echter bijna altijd gebeuren met welk probleem dan ook.
Inderdaad wordt weinig integraal nagedacht.
Je moet ook nadenken over wat de impact van deze stimulering is op andere sectoren. Leidt het daar niet tot ongewenste tekorten.
Mijzelf @ejay799 juni 2023 08:56
... en maar heel weinig echte banen.
Tenzij ik het bericht verkeerd begrijp gaat het ook helemaal niet om het creëren van banen, maar juist het leveren van mensen om de huidige vacatures te vervullen.
menne @ejay799 juni 2023 08:54
Dit inderdaad…!
Super_Fred @ejay799 juni 2023 09:01
Daarom vind ik het ook altijd frappant dat de overheid gelijk al weet/bepaalt wat dit gaat/moet kosten. Als ik de "plannen" zo lees, dan zijn het meer denkrichtingen dan concrete plannen. Het zijn gestelde doelen, zonder concrete invulling hoe deze doelen dan behaald moeten worden.

Laat die 15 samenwerkingsverbanden eerst een business case opstellen. Indien haalbaar en betaalbaar, dan kan er gesproken worden over geld.

Misschien is dat al gebeurd, maar uit het artikel en de links in het artikel maak ik dat niet op.
Lord Anubis @Super_Fred9 juni 2023 11:44
Klopt, maar er is al een samenwerkingsverband met een NL bedrijf, het aan trekken en opleiden van immigranten uit India e.o.
Wailing_Banshee @ejay799 juni 2023 10:13
Ach, als het hetzelfde traject volgt als de versterking in Groningen, dan komen er heel veel banen bij, alleen niet in de ICT...
Lord Anubis @ejay799 juni 2023 11:42
Het zijn geen 15 bedrijven, maar 15 samen werkings verbanden.
Kan dus meerdere bedrijven zijn in 1 samenwerkingsverband. Niet uit zijn verband trekken hoor; is zo maar ineens fake news geworden. 😜
HKLM_ 9 juni 2023 08:54
Het geld wordt geïnvesteerd in vijftien samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven
We zetten dus in op schoolverlaters? Of gaat dit budget ook gebruikt worden om IT’rs om te scholen naar moderne techniek?

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 24 juli 2024 12:51]

punishedbrains @HKLM_9 juni 2023 08:59
Zou eens mooi zijn om ook daar meer aandacht aan te besteden ja, die mensen zijn gemiste kansen namelijk.
walteij @punishedbrains9 juni 2023 09:20
Een IT-er die nu nog steeds niet bezig is met moderne technieken heeft de boot gemist en is vooral niet ambitieus of vakgericht bezig, maar vastgeroest.
Ik zit nu 25 jaar in de ICT en heb in al die tijd bijna ieder jaar wel een training of cursus gedaan, of een certificering behaald. Juist om bij te blijven met de niet-stilstaande ICT.
Stilstand is achteruitgang, zeker in een relatief nieuw vakgebied als ICT, waar ontwikkelingen steeds sneller gaan.

Als werkgever dien je uiteraard ook aan je personeel kenbaar te maken dat je wat ontwikkeling van ze verwacht. Een goede werkgever zal dit dus ook doen en zal dus ook trainingen aanbieden aan het personeel.
this @walteij9 juni 2023 10:36
Het hangt ook maar af van de industrie. Het meest gekende voorbeeld is COBOL. In sommige industriëen ga je niet zomaar elk jaar de nieuwste technologie gebruiken.
En bestaande systemen moeten ook onderhouden/verbeterd worden in hun huidige status. Je kan niet elke keer opnieuw beginnen met refactoren naar de nieuwe technologie.
walteij @this9 juni 2023 10:56
COBOL is een mooi voorbeeld. Maar hoeveel organisaties ken jij die 2 COBOL beheerders (1 is geen) fulltime bezig kunnen weten te houden? Hoeveel wordt er nog echt ontwikkeld op COBOL? Ja, de juiste kennis en ervaring is daarin belangrijk, maar als COBOL je enige ICT kennis is, ben je waardevol voor de (toch behoorlijke niche) markt die COBOL gebruikt, net als een AS400 beheerder. Belangrijk, maar als uiteindelijk die technologie wordt vervangen (vaak wel projecten waar heel veel geld bij komt kijken, omdat er heel veel randzaken bij zitten), ben jij in 1 klap waardeloos voor het bedrijf en zie dan nog maar eens een bedrijf te vinden die jouw kennis en kunde zoekt.
Dus bijblijven met wat modernere technieken is niets mis mee, zelfs als je iets stabiels als COBOL beheerd.
D11 @HKLM_9 juni 2023 08:58
IT'rs omscholen naar moderne techniek? Dus IT'er zijn is alweer achterhaald? Wat is dan die moderne techniek die ik gemist heb?
HKLM_ @D119 juni 2023 09:08
Zeker niet! Ik val zelf ook in die doelgroep :+
Alleen als je ziet wat er soms solliciteert met verouderde kennis… voorbeeld:
Een systeembeheer welke alleen on-prem doet en geen ervaring heeft met cloud. Die loopt in de huidige markt gewoon achter.

Nu hoef je geen full cloud goeroe te zijn maar met je MCSA 2003 ga je het ook niet meer redden. Deze doelgroep zou de kans moeten krijgen om fatsoenlijke in security, cloud, Azure/AWS , Cloud networking, kubernetes, AI, SD-WAN, SDN etc te leren om relevanter te worden voor de arbeidsmarkt. Vooral het security is een enorm ondergeschoven kindje.

Als deze doelgroep nu ook geholpen kan worden met het geld dan helpt dat al veel. Ondanks een tekort op de arbeidsmarkt zitten er ook veel (soms toch wat oudere) IT’rs thuis welke niet aan de bak komen omdat ze nooit zijn blijven leren of die kans niet gehad hebben.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 24 juli 2024 12:51]

Keltie @HKLM_9 juni 2023 09:17
En waarom zou de overheid daar geld aan uit moeten geven?
Dat kan prima uit de zak van de ICT’er of werkgever komen?
HKLM_ @Keltie9 juni 2023 09:19
Om de arbeidskrapte op ict-markt te verminderen :+
Samoerai @HKLM_9 juni 2023 09:36
Leuk hoor al die nieuwe technieken, maar als ik het goed zie wordt dit project gericht op de MKB-er. Die zal waarschijnlijk toch een stuk minder behoefte hebben aan fancy cloud/AI/SD-WAN ontwikkelingen, maar gewoon tools en oplossingen zoeken die werken, in plaats van investeren in de nieuwste ontwikkelingen.
Lord Anubis @Samoerai9 juni 2023 11:49
Het probleem is is dat de overheid, naar de grote jongens kijkt en niet naar de ZZP-er of kleine MKB die soms unieke ideeen hebben en daardoor personeel nodig heeft om te groeien en op te leiden.
hp197 @HKLM_9 juni 2023 10:25
ik ben zo'n full cloud goeroe (nee, ik heb geen staartje maar wel een unix baard 8)7 ) en het is als constatering bedoeld maar gaat mogelijk overkomen als minachtend/denigrerend.

Mijn ervaring met klassiek geschoolden die altijd on-prem in de klassieke it gewerkt hebben is dat die vaak
helemaal vast zitten in het process (ITIL) denken en is het vaak heel moeilijk deze mensen het landschap anders te laten zien, waar ze voorheen enkele servers hadden die ze dood moesten knuffelen, heb je in de cloud (lees kubernetes/container omgevingen) veel meer met short lived machines te maken waar je er heel veel van hebt (google: pet vs cattle).
En dit is dan nog de ervaring, kennis over tooling ed. buiten beschouwing gelaten...

Er word vaak wat makkelijk gedacht over omscholing. "Je blijft immers toch binnen de ICT"?

[Reactie gewijzigd door hp197 op 24 juli 2024 12:51]

mocem @HKLM_9 juni 2023 09:39
Ze weten hoe je de Cloud configureer maar als iets niet werkt weten ze niet waar ze moeten kijken en ben je dagen down.
bzzzt @HKLM_9 juni 2023 11:33
Ik denk dat zo'n zak geld vooral naar de zakken van de 'certificaat boeren' gaat (Azure, AWS, Oracle etc) in plaats van het opleiden van mensen met generieke ICT vaardigheden. (al zal je ook wel wat meekrijgen bij het leren voor zo'n certificaat)
Als overheid zou je eigenlijk veel meer 'ICT scholing' moeten promoten als je mensen wil trainen die wat bredere kennis hebben dan alleen een certificaat voor een enkele tool van een specifieke fabrikant.
Dooxed @D119 juni 2023 09:07
De blockchain is alweer uit, nu moet je AI kunnen :+
Thommuz @Dooxed9 juni 2023 09:34
De toekomstige vraag wordt de smart-blockchain. Let maar op!
Splorky @Thommuz9 juni 2023 10:04
Smart-blockchain is zo uit.
De nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van IA-blockchain
Lord Anubis @Splorky9 juni 2023 11:46
Dat bedoelde hij/zij denk ik.
zonoskar @Splorky9 juni 2023 12:27
BlockchAIn :)
Keypunchie
@D119 juni 2023 10:08
Nou, er is nog een hele sloot aan IT’ers
die de overstap naar containerisatie en bijbehorende technologien (soms ‘cloud native’ genoemd, maar dat is een beetje misleidende term) nog niet hebben gemaakt.

Tot 5 jaar terug ofzo, was ik zelf nog zo’n IT’er.
therealwheely 9 juni 2023 09:58
Ik werk al bijna 40 jaar in de ICT, maar er is niet eens een fatsoenlijke bindende CAO voor onze sector. De ICK CAO is een lachertje en de meeste bedrijven doen er niet eens aan mee. De bonden hebben maar een paar duizend leden uit onze branche en kunnen geen vuist maken bij onderhandelingen die zich elk jaar weer voortslepen. De werkgevers vinden het wel best zo.
Perenor @911GT29 juni 2023 10:30
En zo speel je de werkgevers / opdrachtgevers in de hand. Ze kunnen lekker individueel medewerkers blijven afhandelen. Het zou echt medewerkers in de ICT markt in Nederland helpen als we èn een CAO hadden, en ons meer bij vakbonden aansloten. Ik zit zelf in een Ondernemingsraad en het is ontzettend lastig om een vuist te kunnen maken. Als je een vakbond als gesprekspartner erbij hebt wordt een en ander veel makkelijker. Zie bijvoorbeeld de successen in andere marktsectoren.
911GT2 @Perenor9 juni 2023 12:41
Ik zie een CAO eerder als een remmend iets.

"we betalen volgens CAO" dat betekent dus, we betalen je zo min mogelijk waar we legaal mee weg kunnen komen.

Iedereen is een individu en heeft aparte kwaliteiten en skillsets, ik wil helemaal niet in een generieke CAO gepropt worden. Het levert over het algemeen een achteruitgang van arbeidsvoorwaarden op.

Ik heb nu 26 vakantiedagen en 5 bonusdagen als ik niet ziek ben, zoiets gaan maar weinig bedrijven overnemen. Kortom een CAO is een versobering van de voorwaarden.

Maar het komt uit het rode havenwerkers gedachtengoed van samen ben je sterk. Terwijl een iemand alleen veel sterker kan zijn. Maatpak ipv een confectiepak.
Elidibus @911GT29 juni 2023 14:28
"we betalen volgens CAO" dat betekent dus, we betalen je zo min mogelijk waar we legaal mee weg kunnen komen.
Hoeft overigens niet, bij mijn nieuwe werkgever hanteren ze ook de CAO. Echter snap ik het zelf nog niet zo heel erg goed, want mijn salaris zit boven de grens die in de CAO is aangehaald. Hier ben ik natuurlijk erg blij mee, maar het roept wel vragen op of de CAO dan wel van toepassing is. Ik zie dat ze het vooral als leidraad/richtlijn hanteren, maar dat er niet per se een cap op je salaris zit. Daar is m.i. niets mis mee.
hackerhater @Elidibus9 juni 2023 19:37
Je hebt 2 soorten CAO's zover ik weet:
- Vast salaris wat bindend is waar de werkgever niet vanaf mag wijken
- Minimale salaris-eisen, waar een werkgever altijd boven mag gaan zitten als ie wilt. Alleen er niet onder.

De eerste soort zou een ramp zijn voor de IT. De 2e soort zou kunnen werken.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 24 juli 2024 12:51]

NLxAROSA @911GT29 juni 2023 10:46
Dat is nu zo, in een opgaande markt. Iets dat velen niet anders hebben meegemaakt. Gok dat die meningen heel snel veranderen als de markt de andere kant op gaat (iets dat ik niet heel snel verwacht overigens).
MSalters
@NLxAROSA10 juni 2023 07:19
Nee hoor. Ik heb inmiddels al een paar cycli meegemaakt, en vakbonden blijven een overbodig concept. Ten eerste is de sector te dynamisch - we zouden in CAO's nu net beginnen over Scrum Masters, en AI zou nog jaren op zich laten wachten. Ten tweede is de sector vrij hooggeschoold. Analfabetisme heb je niet zo, deze sector kan lezen. Er is weinig noodzaak om iemand te hebben die vertelt wat je moet weten.. Ten derde is het een sector die structureel goed betaalt relatief ten opzichte van het opleidingsnivo (zowel MBO, HBO als universitair). Ten vierde is het een sector met genoeg arbeidsmarktpotentieel; zie ook dit artikel. Werkgevers die er een zooitje van maken verliezen personeel.
Groningerkoek @911GT29 juni 2023 13:41
Dat geldt voor die paar procent die het tot de top heeft geschopt. De meerderheid echter werkt nu al voor een relatief bagger loon. Daarnaast interesseert het veel bedrijven niet zoveel, vaak als Jantje voor minder wil werken dan Pietje dan krijgt Jantje het contract.
cariolive23 @therealwheely9 juni 2023 11:29
Wat zou voor jou de meerwaarde zijn van één CAO voor de ICT-branche?

(ik vraag dit als werkgever)
Ahrnuld @cariolive239 juni 2023 18:01
Ik ben niet degene die het voorstelde, maar kan me er wel wat bij voorstellen ;)
Voordelen kunnen zijn:

- Transparantie over salarissen en salarisgroei zodat je sectorbreed weet waar je aan toe bent.
- Heldere lijn brengen in eisen aan functies en salarissen zodat je sectorbreed weet waar je naartoe kunt.
- Werkgever en werknemer medeverantwoordelijk voor de noodzakelijke continue persoonlijke ontwikkeling, o.a. door dit deels werktijd te laten zijn.

Ik ga ervan uit dat je een goed werkgever bent, maar heb zelf bedrijven meegemaakt die echt misbruik maken van starters op de arbeidsmarkt. Getalenteerde jongens die een paar spreekwoordelijke pinda's kregen als salaris. Die zijn dankzij die ervaring vertrokken naar een andere sector en kijken nooit meer terug. Maar ook ervaren mensen die al 20 jaar op dezelfde plek zitten, te weinig scholing of vernieuwende ervaring hebben gehad (want dat regel je toch zelf, in je eigen tijd) en dan ontslagen worden. Succes met dan nog een baan vinden.

Zelf vind ik werken binnen een CAO een verademing. Er zijn er maar weinig IT bedrijven die mij meer zouden bieden dan ik nu verdien. Terwijl het echt wel 20 tot 30% meer moet zijn, willen ze ook maar een kans maken om me hier weg te lokken.

[Reactie gewijzigd door Ahrnuld op 24 juli 2024 12:51]

cariolive23 @Ahrnuld9 juni 2023 19:29
Transparantie zie ik zo even niet, een CAO is een minimum voor een sector. Een werkgever kan rustig meer betalen of doen, dat is aan de werkgever. Ik zou het raar vinden wanneer ik word gedwongen om aan cao mee te doen. Wij betalen royale salarissen, ruime studie vergoeding en alle verplichte studies worden toch al betaald. Pensioen en verzekeringen, etc. Ik zal niet de best betalende werkgever zijn, altijd wel iemand die meer betaald, maar klachten hoor ik niet
Verwijderd 9 juni 2023 08:49
Hier mag men in België ook wel eens werk van maken dan !
HansvDr @Verwijderd9 juni 2023 09:59
geld over de balk smijten is niet iets om jaloers op te zijn :-)
this @HansvDr9 juni 2023 10:41
Nochtans zijn wij Belgen koning in geld over de balk smijten als het op regeringszaken aankomt. Bij voorkeur met geld die er niet is, de toekomstige regeringspartijen moeten die problemen maar oplossen.

Geld investeren in opleidingen voor ICT lijkt mij dan wel een betere investering die normaal gezien redelijk goed moet renderen.
FONfanatic @Verwijderd9 juni 2023 10:02
De afsplitsing terugdraaien kan afdoende wezen.
loekf2 9 juni 2023 08:55
Wij krijgen stagaires (Bsc / Msc) uit Frankrijk en Duitsland die deels werken bij een werkgever en tegelijk een studie doen. Je moet dan wel natuurlijk na je studie bij de werkgever blijven voor een "echte baan", maar opvallend dat je dit in NL niet ziet, ook gezien de discussies rond leenstelsel, stufi etc. Of mag het niet ?
ASNNetworks @loekf29 juni 2023 09:00
Komt in Nederland genoeg voor hoor, al jaren. Het heet een "duaal" (ipv voltijd waar je fulltime student bent, of deeltijd waar je deeltijd studeert maar geen stufi krijgt). Bij duaal werk je bij een bedrijf en betalen zij je studie, daarvoor teken je een opleidingsovereenkomst en na afloop van je diploma blijf je dan nog X aantal jaar (afhankelijk van het contract).
Ludewig @loekf29 juni 2023 12:01
Wij hebben nu een junior die part-time studeert. Dus het komt zeker voor.
Tunestwo 9 juni 2023 09:02
Ik zou zelf heel graag de stap richting ict willen doen echter hoe begin je aan zo iets als je op het moment full time als proces operator werkt. Heb helaas ook mijn vaste laste die betaald moeten worden.
NLxAROSA @Tunestwo9 juni 2023 09:06
Ik ben ooit in de jaren 90 begonnen met een omscholingstraject inclusief salaris. Ik gok dat je dit nu ook weer ziet/gaat zien.
elhopo @Tunestwo9 juni 2023 09:53
Je kan een avondstudie doen, HBO informatica op bijvoorbeeld de HU (of welke andere hogeschool in de buurt). Kost je iets van 2 a 3 avonden in de week. Het is wel iets wat je er voor over moet hebben, maar op zich wel te doen en vol te houden. In sommige gevallen wil HR ook wel meebetalen aan een studie.
mentalozzie 9 juni 2023 09:11
Je kan toch zo beginnen met een “traineeship” bij een detachering? Oké misschien beland je dan op een servicedesk maar ga dan bijvoorbeeld Microsoft certificaten halen en groei door.

Zelf ook beland op een non skilled servicedesk. 6 maanden gedaan en doorgegroeid naar systeembeheerder. Na zes jaar en 20 certificaten later nu derde lijn bij een grote bank.

Ik geloof nooit in geld pompen zoals dit. Doet mij denken aan “stap”. Hoeveel geld is daarmee wel niet verloren gegaan.
Trinitronic @mentalozzie9 juni 2023 09:47
De overheid kent maar 1 manier om problemen op te lossen:
gooi er een hoop geld tegen aan en hopen dat er minimale resultaten uit komen.

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