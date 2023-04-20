Eerste versie Nederlands Nationaal Reparateursregister komt online

Op donderdag is het Nationaal Reparateursregister online gekomen. De database bevat een lijst met erkende reparatiebedrijven op de gebieden witgoed, beeld en geluid, telecom en ict. In het najaar moet er een uitgebreider register beschikbaar komen.

In de huidige versie van het register staan zo'n tachtig bedrijven. De uitbreiding van het aankomende najaar moet resulteren in een 'definitieve' lijst. Daarin moet ook de vakbekwaamheid genoteerd worden. Ook streeft de organisatie ernaar om dan certificeringen en autorisaties van fabrikanten te noteren. Het register is een product van een samenwerking tussen Techniek Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Register Techniek. Ook stichting Repaircafé en de TU Delft zijn betrokken. Het register is een naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn.

De Europese Commissie nam vorige maand ook een voorstel aan op het gebied van het recht op reparatie. Het nieuwe recht op reparatie geldt zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode. Binnen de garantietermijn moeten verkopers reparatie aanbieden, tenzij dat duurder is dan vervanging. Buiten de wettelijke garantieperiode krijgen consumenten een aantal nieuwe rechten en instrumenten. De Commissie stelt dat reparatie daardoor een gemakkelijkere en toegankelijke optie zal worden. Zo hebben consumenten straks het recht om te eisen dat producenten overgaan tot reparatie van producten die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn, zoals wasmachines en televisies. Verder hebben producenten de verplichting om consumenten te informeren over de reparatieopties. Het voorstel moet onder meer nog worden goedgekeurd door het Europarlement.

Modulaire laptop van Framework
Bron: Framework

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 20-04-2023 10:20
124 • submitter: Crashed1987

20-04-2023 • 10:20

124

Submitter: Crashed1987

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Reacties (124)

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xzaz 20 april 2023 10:28
Ik had even gekeken maar voor wie is dit nou bedoeld dan? Als ik zoek op postcode komt werkelijk elke telefoonreperatieservice en witgoedbedrijf al voor.

Wat ik als consument wil zien is:
Verder hebben producenten de verplichting om consumenten te informeren over de reparatieopties.
. Zoek op product > Lijst met alle onderdelen > Handleidingen hoe te demonteren en te monteren.
RiCkY82 @xzaz20 april 2023 10:34
Wat een mooie aanvulling daarop zou zijn:
Zoek op product > Lijst met veel voorkomende problemen > Hoe (zelf) te verhelpen / repareren

Het komt ook vaak genoeg voor dat ik geen onderdeel kan vinden voor iets wat eigenlijk vrij simpel te verhelpen is. Zo heb ik een boormachine waarvan een pakking kapot is en waarbij deze dus olie lekt. Geen idee waar ik een dergelijk pakking kan kopen, want er is geen lijst met onderdelen. Laat staan hoe te repareren.
RoyTrenneman @xzaz20 april 2023 10:39
Als ik zoek op postcode, dan kom ik niet de reparatiebedrijven tegen waar ik mijn witgoed/electronica zou brengen. Ik vraag mij ook al of deze bedrijfjes 224 euro zouden betalen om in het 'lijstje' te mogen. Die hebben het al druk zat.

Sommige van die bedrijven in het huidige lijstje zijn geen reparateurs, maar componenten vervangers en zullen slechts hoogstzelden een soldeerbout vasthouden.

Voor mij is dit een kind met een waterhoofd opgezet door een bedrijf waarbij, veelal holle, erkenningsregelingen een verdienmodel zijn.
CivLord @xzaz21 april 2023 07:57
Wat ik als consument wil zien is:
. Zoek op product > Lijst met alle onderdelen > Handleidingen hoe te demonteren en te monteren.
En vervolgens stromen de klachten (en rechtszaken) binnen van consumenten die zonder benul waar ze mee bezig zijn de stappen hebben gevolgd en het probleem alleen maar groter hebben gemaakt. Of die zich op de één of andere manier hebben weten te elektrocuteren of zich hebben bezeerd aan scherpe onderdelen.
xzaz @CivLord21 april 2023 08:11
Dan is het product dus gewoonweg slecht te repareren en dient de fabrikant daar dus voor te zorgen.
Haruhi 20 april 2023 10:24
Vraag me af of je er verplicht in moet.
Ik zit niet te wachten op consumenten, ik deal liever alleen met bedrijven en zakelijke klanten.
dutchnltweaker @Haruhi20 april 2023 10:31
Vraag me af of je er verplicht in moet.
Ik zit niet te wachten op consumenten, ik deal liever alleen met bedrijven en zakelijke klanten.
Als je goed werkt levert, dan heb je aan je consumenten geen probleem. Als ik zie hoe sommige externe reparateurs te werk gaan... dan vraag ik me af hoe gemakkelijk zo een certificering niet te krijgen is. Bijvoorbeeld het bedrijf: Dynafix, hoe vaak ik niet een toestel terug kreeg en het enige wat ze deden was een software-update die er al opstond.. Terwijl ik uitgebreidt aangaf wat het probleem was, na 3 keer stuurde ze me een nieuw toestel. Ik blij dat het probleem is opgelost, maar was wel 3 keer 6 weken met toestel kwijt voor een simpele software-update :+ . Helaas bij een smartphone aankoop ontkom je bijna niet aan die partij.. Gelukkig heeft Samsung wel goede afspraken met die partij gemaakt en ben je je toestel maar max 1 week kwijt, maar dan nog zou ik die partij willen mijden..
Ander voorbeeld: Inductieplaat vertoond kuren na nog geen jaar oud, externe reparateur komt, kijkt er naar ja we kunnen zo niet echt wat vinden en gaat na 10 minuten weg, weer contact nu sturen ze een interne reparateur van het bedrijf zelf. Haalt het ding uit elkaar en fixt het probleem dat niet eens zo moeilijk was om op te lossen volgens de monteur.. Als fabrikanten/reparateurs hun werk gewoon goed doen, dan heb je echt geen problemen met consumenten. Als je bezuinigd op reparaties... tja

Maar volgens mij is dit vrijwillig, mits je bedrijf niks doet met B2C

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 24 juli 2024 13:53]

Haruhi @dutchnltweaker20 april 2023 10:40
Als je goed werkt levert, dan heb je aan je consumenten geen probleem.
Met consumenten ben je veel meer bezig met administratieve taken en nazorg. Dat kost geld.
Voorbeelden zijn vragen over data, waarom is het zo duur, gedonder over onderzoekskosten als offerte niet akkoord is.

Nee hoor, doe mij maar de zakelijke tak, veel beter. Die doen geen "Fwd: Fwd: RE: RE:" over een mainboard herstel.

[Reactie gewijzigd door Haruhi op 24 juli 2024 13:53]

dutchnltweaker @Haruhi20 april 2023 10:47
[...]

Met consumenten ben je veel meer bezig met administratieve taken en nazorg. Dat kost geld.
Voorbeelden zijn vragen over data, waarom is het zo duur, gedonder over onderzoekskosten als offerte niet akkoord is.
Als je als reparateur standaard prijzen hanteert buiten garantie om en dit duidelijk vermeld bij het aanmelden van een product, dan heb je denk ik minder snel die discussie. Als ik iets aanmeld en ik weet de kosten niet, en opeens krijg ik een factuur van 500 euro terwijl ik daar bijvoorbeeld bijna een nieuw apparaat voor had kunnen kopen. Tja..
gedonder over onderzoekskosten als offerte niet akkoord is.
Die vind ik persoonlijk lastig, als iemand echt een uur heeft onderzocht waar het aan kan liggen snap ik die kosten zeker. Iemand moet toch betaald worden. Maar als je 5 minuten kijkt en het defect is bekend ( kapot scherm) en kosten van 70 euro in rekening brengt voor niks, dan zou ik daar wel moeite mee hebben.
LurkZ @dutchnltweaker20 april 2023 11:48
Die vind ik persoonlijk lastig, als iemand echt een uur heeft onderzocht waar het aan kan liggen snap ik die kosten zeker.
Behalve als een 5 minuten onderzoek een uur duurt vanwege onkunde of de klant over de bak trekken.

Lang geleden was er een onderzoek van de Consumentenbond of soortgelijk, waarbij reparatiebedrijven een PC ter reparatie kregen aangeboden. De PCs waren in prima staat, buiten het HDD kabeltje dat was losgetrokken. Daar kwamen vaak belachelijke onderzoekskosten op de rekening. Of uit de duim gezogen defecte onderdelen.
Haruhi @dutchnltweaker20 april 2023 10:56
Als je als reparateur standaard prijzen hanteert buiten garantie om en dit duidelijk vermeld bij het aanmelden van een product, dan heb je denk ik minder snel die discussie. Als ik iets aanmeld en ik weet de kosten niet, en opeens krijg ik een factuur van 500 euro terwijl ik daar bijvoorbeeld bijna een nieuw apparaat voor had kunnen kopen. Tja..
Ik repareer op basis van offertes. Te veel fluctuaties in onderdeel prijzen is een (al zou je dat wel kunnen standaardiseren met margeregeling). Volgende, als een scherm gebroken is, hoef je niet altijd de hinges en back cover + bezel te vervangen, of juist wel. Daar verzamelprijzen van maken maakt het juist duurder voor de eindklant.
Die vind ik persoonlijk lastig, als iemand echt een uur heeft onderzocht waar het aan kan liggen snap ik die kosten zeker. Iemand moet toch betaald worden. Maar als je 5 minuten kijkt en het defect is bekend ( kapot scherm) en kosten van 70 euro in rekening brengt voor niks, dan zou ik daar wel moeite mee hebben.
Kijk, daar is het. In gevallen die je kan afketsen aan een soort counter is dat geen probleem. Maar met merken moet je tests runnen (Apple, Dell, Lenovo, HP, ASUS, Samsung).
Vanuit de zakelijke tak krijg ik begrip. Vanuit consumenten krijg ik onbegrip. Dat wil ik niet.
Sito @Haruhi20 april 2023 15:36
Vanuit de zakelijke tak krijg ik begrip. Vanuit consumenten krijg ik onbegrip. Dat wil ik niet.
Ik vind dat je hier de plank redelijk mis slaat. Ik snap het onbegrip vanuit de consument heel goed. Het gebeurd namelijk vaak genoeg dat er vanwege onkunde te veel tijd wordt gefactureerd, of dat er bewust met de vork geschreven wordt qua tijd met de gedachte 'de klant begrijpt het toch niet' of 'de klant vindt het wel prima'.

Daar kom je bij B2B redelijk mee weg, omdat andere bedrijven er vaak ook zo in staan en dezelfde praktijken hanteren, maar bij consumenten niet. En terecht.
Haruhi @Sito20 april 2023 15:53
Noem je me nu onbekwaam/incompetent en dat ik daarom te hoge prijzen reken?
JayPe @Haruhi20 april 2023 16:15
Je noemt jezelf onbekwaam in het omgaan met consumenten.

Daar is in mijn optiek niets op tegen. Laat je niet gek maken. Als je geen particulieren wilt, neem je toch geen consumenten als klant aan.

Niet je keuzes hier gaan verdedigen: hier zitten voornamelijk consumenten, die al dan niet onder werktijd reageren. Je doet 't goed: je doet jouw ding. Een ander zal het misschien anders doen. Goedkoper. Duurder. Meer/minder marge. Trek het je niet aan.
Sito @Haruhi20 april 2023 22:10
Nee, dat zeg ik niet. Als dat zo overkwam is dat in ieder geval niet zo bedoelt.

Uit jouw reactie kon ik opmaken dat je de ‘schuld’ legt bij consumenten als zij moeilijk doen over prijzen, en daar wilde ik op reageren.

Er wordt namelijk (helaas) vaak bewust te veel gerekend wordt richting consumenten, en dat is zonde. De echte vakman met een eerlijke prijs is daar de dupe van, doordat de consument bij voorbaat al denkt dat de prijs niet goed is. En natuurlijk heb je er altijd krenten tussen zitten.
Klaus_1250 @dutchnltweaker20 april 2023 10:59
Die vind ik persoonlijk lastig, als iemand echt een uur heeft onderzocht waar het aan kan liggen snap ik die kosten zeker. Iemand moet toch betaald worden. Maar als je 5 minuten kijkt en het defect is bekend ( kapot scherm) en kosten van 70 euro in rekening brengt voor niks, dan zou ik daar wel moeite mee hebben
Het probleem met onderzoekskosten is ook dat het afhangt van de ervaring, competentie en apparatuur/software van de herstellende partij.

En dat je soms zelf exact al weet wat het probleem is en kan aangeven, maar dat je dan alsnog met "onderzoekskosten" word opgezadeld.
Naafkap @Haruhi20 april 2023 11:11
Als je gewoon goed werk levert voor de afgesproken prijs, dan zal een consument niet zeuren hoor. Als er dingen misgaan, dan is dat vervelend, maar niet erg, zolang je het maar netjes oplost. De kosten daarvan: Tsja, dat is ondernemersrisico.

Maar goed, het staat je vrij om niet voor consumenten te werken, natuurlijk :)
Haruhi @Naafkap20 april 2023 11:38
Ook al lever je goed werk, dan is gezeur nog de standaard.
Scherm gebroken, 15 minuten bezig om uit te leggen dat het geen garantie is.

15 minuten die ik kan gebruiken een SSD te vervangen. Of een poging to mainboard herstel te ondernemen.

[Reactie gewijzigd door Haruhi op 24 juli 2024 13:53]

think12 @Haruhi20 april 2023 10:58
Precies mijn ervaring.
think12 @dutchnltweaker20 april 2023 10:57
Als je goed werkt levert, dan heb je aan je consumenten geen probleem
Totaal niet mijn ervaring. Klanten begrijpen niet dat arbeidsloon geld kost.
dutchnltweaker @think1220 april 2023 11:03
[...]

Totaal niet mijn ervaring. Klanten begrijpen niet dat arbeidsloon geld kost.
Jammer, ik ben namelijk wel zo ingesteld. Alles kost geld natuurlijk en als de kwaliteit van de reparatie goed is, dan hoor je me niet klagen.
think12 @dutchnltweaker20 april 2023 11:29
De grondoorzaak waarom Dynafix zo extreem slecht repareert is prijsdruk. De consument wil echt niet meer betalen voor zijn mobiel zodat de reparatie onder garantie door een goede reparateur verricht wordt.
CivLord @think1221 april 2023 07:33
Dat snappen ze best.
Maar ze snappen ook best dat geen enkele reparateur € 70 of € 100 per uur verdient.
Wanneer ze dan een rekening krijgen met € 5 voor het vervangende onderdeel en € 100 arbeidsloon, dan snap ik best waarom ze pissig zijn.
think12 @CivLord21 april 2023 08:30
Dat snappen ze best.
Maar ze snappen ook best dat geen enkele reparateur € 70 of € 100 per uur verdient.
Wanneer ze dan een rekening krijgen met € 5 voor het vervangende onderdeel en € 100 arbeidsloon, dan snap ik best waarom ze pissig zijn.
Dit is precies het onterechte onbegrip van de gemiddelde consument. . Een bedrijf dat € 100 arbeidsloon per uur rekent is helaas heel redelijk. De werkgever heeft allerlei kosten: brutoloon van werknemer is ruwweg het dubbele van netto salaris.
CivLord @think1221 april 2023 09:23
Dan nog is er geen reparateur in loondienst die € 50 netto per uur verdient.
Ik snap dat er nog allerlei andere kosten bijkomen, maar het moet wel een beetje in verhouding blijven met de geleverde prestatie.
De meeste apparaten die consumenten laten repareren zullen nieuw tussen de € 300 en € 1.000 hebben gekost, waarbij de meeste aan de onderkant van die range zullen zitten. Na een paar jaar betekent een reparatie van € 100 dat het apparaat economisch total-loss is, de reparatie kost meer dan de economische waarde van het apparaat op dat moment. Voor de meeste consumenten is het dan niet de keuze of het apparaat het nog waard is om te laten repareren (het antwoord op die vraag is vaker 'nee' dan 'ja'), maar of ze het geld hebben voor een vervangend apparaat. En wanneer reparatie dan het resultaat is van die laatste, negatieve keuze, dan is het extra zuur wanneer het gerekende arbeidsloon, wat misschien nog naar boven is afgerond op hele uren, een veelvoud is van het uurloon dat ze zelf verdienen.
testmanager @CivLord22 april 2023 21:21
Mee eens. Stel dsat een reparateur 3.250 bruto p/m verdient op basis van 40 uur p/w (lijkt me prima loon?) Bruto loon keer 1,33 voor overige (werkgevers) lasten en vak. geld = 4322,5 bruto kosten werkgever.
Dan is werknemer natuurlijk ook niet 100% commercieel inzetbaar, dus reken 135 commercieel inzetbare uren per maand is een uurkostprijs van € 32,-

Zet daar boven op 40% marge voor werkgever is € 44,85 en dan nog eens BTW is afgerond 55 euro per uur. Dit is dan gebaseerd op kantoor werkgever. Indien onderzoek bij klant komen daar voorrijdkosten/tijd boven op. Maar 100 euro… no way…


Ik heb zo een issue gehad met een wasmachine monteut van Coolblue. Uiteindelijk bleek het onze (onderhouds)fout, dus geen garantie en onze kosten. Akkoord, dan trek ik gelijk mijn portemonnaie. Maar…als je dan een factuur krijgt en terugrekent hoe lang persoon hier is geweest (dank aan de voordeurbelcamera) en de factuur uitpluist, dan leer je dan de 15 mins. declarabele tijd-units wel vaak snel in jouw nadeel uitvallen. Het kost je uiteindelijk meer dan die 15 mins om je gelijk te krijgen, maar principe is principe.
Naafkap @think1220 april 2023 11:12
En veel ondernemers begrijpen niet dat er risico’s horen bij ondernemen en dat je die risico’s niet klakkeloos bij de klant kunt neerleggen.
think12 @Naafkap20 april 2023 11:37
Mee eens, maar het gemiddelde van risico's en kansen moet wel geld opleveren en dat is voor goedkope consumentenelektronica in Nederland onmogelijk.
bzzzt
@think1220 april 2023 12:59
Tijd voor een verbod op goedkope consumentenelektronica. ;)
think12 @bzzzt20 april 2023 13:12
Ik hoop dat je een grapje maakt. Ik voel een neiging tot een tirade in me opkomen.
bzzzt
@think1220 april 2023 13:29
Ik ben niet voor zo'n verbod, maar geef toe dat het vroeger door de hogere prijzen wel een stuk interessanter was dingen te repareren...
Groningerkoek @bzzzt20 april 2023 14:52
Vroeger waren de lonen veel lager in verhouding tot een apparaat, en ook niet onbelangrijk een apparaat had vanwege de veel langzamere technische vooruitgang een veel langere levensduur. Toen kon je rustig een monteur laten komen voor een 10 jaar oude 63cm Philips TV, want zelfs een goede 2e handse koste al rap 2 weken werken. Nu is een 5 jaar oude 4K 65" rijp voor de sloop bij problemen. Want hoewel die rum over de 1.000,- kostte is die nu niets meer waard.
testmanager @Groningerkoek22 april 2023 21:27
Precies. Vroeger waren materialen duur (en vaak van goede kwaliteit) en arbeid rete-goedkoop. Daarom zijn bijvoorbeeld de meeste jaren ‘00- ‘30 huizen nog steeds van erg goede kwaliteit (= objectief) en mooi (= subjectief) want er kon veel goedkope arbeidstijd worden gestopt in het afmaken van mooie details met de beste, maar duur betaalde materialen.
eehbiertje @dutchnltweaker20 april 2023 11:01
als oud werknemer van een reparatie afdeling voor een tamelijk groot pc concern uit taiwan.
weet ik hoe het gaat en hoeveel er binnen komt.

dit zijn alleen telefoons dan.
maar je hebt gewoon je targets en x tijd voor iets.

als een klant vermeld doet het niet.
moet je eerst alle standaard testjes draaien / oplossingen toepassen.
dan heb je een testprogramma die de basis dingen doorloopt is dit goed gaat hij weer retour.

als er duidelijk vermeld wordt wat de oorzaak is en er geen reden tot fraude is (italianen en kant en klare pc's waar "toevallig" geen dure processor in zit bijv)

dan wordt hier dieper naar gekeken. maar 9/10x zijn het dingetjes die toch echt aan de gebruiker liggen.
(schermhelderheid op laag > scherm is donker)

als een item voor de zoveelste keer retour komt wordt hier dieper naar gekeken door een speciale afdeling (of als je de ceo lastig gaat vallen 8)7 )
dutchnltweaker @eehbiertje20 april 2023 11:08
dan wordt hier dieper naar gekeken. maar 9/10x zijn het dingetjes die toch echt aan de gebruiker liggen.
(schermhelderheid op laag > scherm is donker)
Sorry maar dan ben je echt een ei als je voor dit je toestel verstuurd...

Voordat ik iets verstuur doe ik altijd troubleshooten om er zeker van te zijn dat ik het niet zelf kan oplossen. Dit geef ik ook altijd aan als ik iets voor garantie opstuur.
field33P @dutchnltweaker20 april 2023 11:26
Er zijn genoeg digibeten die het voor elkaar weten te krijgen om zelf de instellingen verkeerd in te stellen, en vervolgens tot de conclusie komen dat het apparaat defect is. Niet iedereen is een Tweaker ;)
Raymond Deen @field33P20 april 2023 14:11
Niet alleen digibeten hoor. Een Intergas monteur wist me zelfs voorbeelden te geven van "storingen" die hij moest oplossen waarbij ik bijna in mijn broek pieste van het lachen: hoofdwaterkraan nog dicht na vervangen ketel, gaskraan nog dicht na vervangen ketel, thermostaat opgehangen zonder bedrading aan te sluiten, om je te bescheuren!
Groningerkoek @field33P20 april 2023 14:48
Dat soort dingen gebeurt op elk niveau. Jarenlang 24/7 storingsdienst gedraaid. En het is echt niet zeldzaam dat je midden in de nacht 100KM moet rijden om ter plekke alleen maar een werkschakelaar om te zetten, of het juiste gebruiksprofiel op een robot selecteren, of een blikje drinken voor een sensor weg te halen, of "Je meting is goed, je tank is echt leeg" ooit een collega gehad die een nieuwe soldeerbout bestelde omdat van de oude de stekker er niet in zat. etc.. etc...
tweakuwe @dutchnltweaker20 april 2023 11:54
Leuke prank hoor, als iemand niet oplet de schermhelderheid van zijn/haar Macbook op de laagste stand te zetten (scherm uit :+ ). Weinigen die dat snel door hebben.
Milanobrotchen @dutchnltweaker20 april 2023 16:45
Ik ben ICT'er maar je weet dus niet hoe digibeet mensen kunnen zijn. En ja heel vaak licht het aan iets wat de persoon zelf verkeerd ingesteld heeft / heeft gedaan.
Olaf van der Spek @dutchnltweaker20 april 2023 10:34
Bijvoorbeeld het bedrijf: Dynafix
Ligt dat aan Dynafix of aan degene die betaald, de grote fabrikanten?
dutchnltweaker @Olaf van der Spek20 april 2023 10:41
[...]

Ligt dat aan Dynafix of aan degene die betaald, de grote fabrikanten?
Fabrikant heeft contract met Dynafix, dus die lange duur van reparatie ligt natuurlijk ook aan de afspraken die de fabrikant maakt. Maar de kwaliteit van de reparatie ligt natuurlijk bij Dynafix. Stel je bent je toestel bijna 6 weken kwijt en in die tijd hebben ze alleen een software-update gedaan.. Dan kan je je voorstellen dat klanten niet amused zijn.
Jeroen73 @dutchnltweaker20 april 2023 11:50
En ook dat is dan uiteindelijk de keuze van de fabrikant. Zolang het tarief van een reparatiecentrum een acceptabele klanttevredenheid na reparatie oplevert is er niks aan de hand. Zodra er voldoende klachten komen en de klanttevredenheid beneden peil is zoekt de fabrikant vanzelf een ander reparatiecentrum.
Jhojo270 @dutchnltweaker20 april 2023 10:57
Bij mijn vorige werkgever vaak in aanraking gekomen met Dynafix en wat een aanfluiting van een reparatiecentrum was dat.. Producten kwamen beschadigd terug. 'Ja dit was al zo toen die binnenkwam'
Dus hebben wij voortaan foto's gemaakt van hoe het eruit zag voordat het in de doos ging en hoe het verzonden is. Daarna nog steeds discussie terwijl je bewijs had dat de notebook er als nieuw uitzag voordat hij daar kwam. Ook meegemaakt met een smartphone met speaker problemen, deze kwam terug geen garantie, scherm functioneert niet meer. was er met het openmaken een bandkabel doorgestoken.
Om een case aan te maken moest dat via HTC, veelte lange doorlooptijd dus.

Met de klant het maar opgelost door zelf een nieuw scherm te bestellen en zelf de installatiekosten voor rekening te nemen.
think12 @Jhojo27021 april 2023 13:06
Ik heb lang geleden voor een reparatiecentrum gewerkt dat boetes kreeg van de fabrikant wanneer niet 70% van de elektronica op dezelfde dag gerepareerd was. Het zal duidelijk zijn dat deze regeling een desastreuse invloed hadden op de kwaliteit van de reparaties.

Eens te meer blijkt dat kwaliteit, snelheid en lage prijs niet samen kunnen gaan.
no_way_today @dutchnltweaker20 april 2023 12:31
Hoop toch echt dat een bedrijf als dynafix niet op de lijst komt. Kan twee keer pech gehad hebben maar lijkt mij sterk. Een product reset en dat was het, uiteraard was het probleem niet verholpen.
himlims_ @Haruhi20 april 2023 10:47
Ik liever niet meer; heb bij vidaxl een toiletpot van ~300 gekocht; nu is de deksel van de pot kapot.

Enige optie bij vidaxl is complete nieuwe toiletpot kopen! In huidige gedachten over duurzaamheid is dat belachelijk.

Een vervangend onderdeel blijkt onmogelijk te bestellen, via klantenservice te bemachtigen.

Laatste keer dat ik iets bij deze toko gekocht heb

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 24 juli 2024 13:53]

jongetje @himlims_20 april 2023 10:52
Dan sturen ze toch een nieuwe pot, haal je het deksel eraf en stuur je die pot retour met de kapotte deksel (als ze de pot en kapotte deksel retour willen hebben).

Maar als je duurzamer wilt zijn had je die pot ook bij de bouwmarkt kunnen kopen.
himlims_ @jongetje20 april 2023 11:06
Dat is probleem; men wil niets en gaat nergens in mee. Een toiletpot mag je verwachten dat die een langere levensduur heeft dan 14 maanden.
SirLenncelot @himlims_20 april 2023 13:00
Ik miste twee (essentiële) onderdelen bij een bureau, zouden in een pakketje van 10x10x10 cm gepast hebben. Toen hebben ze een volledig nieuw bureau gestuurd vanuit de VK.
testmanager @himlims_22 april 2023 21:35
Sorry, maar wat verwacht je dan. Iets betsellen bij VidaXl, een site waarvan overal de kortingen, en laagste prijs vanaf druipen. Een winkel die echt alles in z’n assortiment heeft zitten, maar veel onbekende merken/namen…. Dan weet je toch dat je niet besteld bij een duurzame club….?
himlims_ @testmanager22 april 2023 22:38
Het is een eigen product; huismerk
beerse @Haruhi20 april 2023 11:53
Aan al mijn vrienden en vage kennissen: }> Ja ik werk met computers en heb wat technisch inzicht maar ik sta heel bewust NIET in dat reparateursregister. :+
majetta @Haruhi20 april 2023 12:12
Als je ervoor kiest om niet geregistreerd te staan, heb je geen verplichtingen.

Echter, het is dan niet gepast om te klagen als je in de toekomst potentiële zakelijke partners en klanten misloopt die het register gebruiken als maatstaf voor vakbekwaamheid. In hun ogen kan het ontbreken van registratie worden gezien als een teken van onbekwaamheid.
BuZZem @Haruhi20 april 2023 12:19
Dan verkoop je niet aan consumenten?
Haruhi @BuZZem20 april 2023 12:22
Ik repareer alleen.
jongetje @Haruhi20 april 2023 10:39
Waar staat dat je je verplicht moet aanmelden en ook consumenten zou moeten helpen als je dat niet wilt?
HooksForFeet @jongetje20 april 2023 10:43
Het gaat @Haruhi er juist om dat hij/zij niet door consumenten geholpen wil worden.
alexboon 20 april 2023 10:27
Dit is een goede zaak.
Vaak gooien mensen spullen weg die nog gerepareerd hadden kunnen worden.
Heb zelf ook wel eens een computer kast met moederbord erin gevonden op straat. Het moederbord was stuk maar de kast was nog prima.
Jboy1991 @alexboon20 april 2023 10:31
Dat komt omdat mensen ook kijken naar een economische/afschrijfwaarde. Stel je hebt een koelkast die 6 jaar oud is. Is het nog wel waard om die voor bijv 150/200€ te laten repareren of is het juist verstandiger om een nieuwe te kopen die dus weer zuiniger is in verbruik.
Ryen @Jboy199120 april 2023 10:45
Vernieuwen vanwege lager energieverbruik is vaak een goed idee. Hoewel met wat vervangende onderdelen die zuinigheid ook wel te bereiken zou kunnen zijn. Maar de onderdelen en de arbeid is zo kostbaar dat vervangen goedkoper is.

Erger is het wanneer een wasmachine defect raakt door het falen van een relatief klein onderdeel de hele wasmachine vervangen wordt met als argument: "De hele printplaat moet worden vervangen, dat kost al 200 euro, plus een soortgelijk bedrag voor voorrijden en montage". Terwijl het kapotte onderdeel misschien een paar euro (of nog minder) kost.

Vervangen is nu te goedkoop en repareren is te duur. Beide moeten we aanpakken.
Tintel @Ryen20 april 2023 10:49
Vervangen is nu te goedkoop en repareren is te duur. Beide moeten we aanpakken.
Mee eens. Maar arbeid is onevenredig duur en onderdelen vanuit magazijn opsturen is veel kostbaarder dan de bak met onderdelen aanbieden aan de assemblage robot (of lage lonen arbeidskracht).
Dat maakt het zo moeilijk om economisch gezien haalbaar te krijgen.
Ryen @Tintel20 april 2023 10:52
Standaardisering van onderdelen kan ook helpen. Denk bijvoorbeeld aan de netvoeding van huishoudelijke apparaten. Die gaan met enige regelmaat kapot en zijn eigenlijk vrij generieke componenten. Maar door integratie met de rest van het apparaat niet apart te vervangen.
Antitech @Ryen20 april 2023 11:15
En printplaten zodanig ontwerpen dat onderdelen vervangen kunnen worden
djordy_ @Antitech20 april 2023 12:27
Besef wel dat volledig repareerbare apparaten waarschijnlijk ook twee keer zo duur zijn als de niet repareerbare. Bedrijfen zijn ook geen custom ic's gaan maken om consumenten maar te pesten... De wereld van printplaatjes met generieke onderdelen die je bij conrad kan kopen is al decennia achter de rug.

[Reactie gewijzigd door djordy_ op 24 juli 2024 13:53]

Antitech @djordy_20 april 2023 12:56
Ja naar verhouding waren spullen vroeger ook veel duurder, maar ook een stuk degelijker en beter repareerbaar waardoor de prijs over de totale levensduur niet veel hoger was dan nu. We zijn er dus niet op vooruit gegaan wat dat betreft.

Door het optimaliseren van produkten alleen voor de kostprijs wordt de kwaliteit/levensduur een stuk minder waardoor de fabrikant vaker een nieuw produkt kan verkopen. Sommige fabrikanten (zoals ons Nederlandse Philips) doen zelfs aan "controlled demolition" waardoor het product na een paar jaar al gebreken gaat vertonen. Daar moeten we echt van af.

Uiteindelijk is dit duurder,kost meer resources, is slechter voor het milieu en levert het dus een slechte bijdrage aan ons allen. Dit kan veel beter en dit moet veel beter.
djordy_ @Antitech20 april 2023 13:19
Repareren koste nog steeds geld, dat boven op de al duurdere aankoop prijs. Die "oude degelijke" apparaten bevatten trouwens ook meer materiaal, wat dus slechter zou zijn voor het milieu wanneer het uiteindelijk weg gegooit moet worden. Vergelijk het afval van een oude bak tv maar met een flatscreen van hetzelfde formaat.

Het is niet dat we terug moeten gaan op volledig repaarbare electronica, er moet alleen betere garantie komen.
think12 @Antitech20 april 2023 11:44
Dat gaat niet gebeuren. Ik zou niet weten waarom fabrikanten dat zouden doen behalve dan vanwege draconische wetgeving.
Ryen @think1220 april 2023 11:48
Precies daarom moet die wetgeving er komen. Wasmachines van 60 kilo wegmikken omdat een simpel onderdeeltje stuk is moet echt stoppen.
think12 @Ryen20 april 2023 12:38
Wettelijke eisen stellen aan de repareerbaarheid van printplaten gaat een stuk verder dan verplicht stellen van documentatie en reserveonderdelen.

Ik vind dat de overheden zich nu al met te veel zaken bemoeien.

De trend is dat printplaten steeds kleiner worden en meer componenten in BGA verpakking bevatten en dus moeilijker repareerbaar worden. Steeds vaker zijn componenten alleen nog maar in BGA verpakking verkrijgbaar.
testmanager @think1222 april 2023 21:40
Ik denk dat de meeste mensen hier niet weten wat een BGA verpakking is…?
think12 @testmanager23 april 2023 16:04
BGA = Ball Grid Array (soldeerballetjes onder het component), BGA componenten kunnen alleen met een soldeermachine vervangen worden die duizenden Euro kost. De trend is naar printplaten met meer BGA componenten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ball_grid_array
bzzzt
@Ryen20 april 2023 13:03
Het printplaatje vervangen goedkoper maken is waarschijnlijk een wenselijker oplossing.
Tintel @Ryen20 april 2023 11:52
Ja, echter netvoedingen kennen nogal wat variabelen. Er zijn wel wat veel gebruikte spanningen maar de vermogens verschillen nogal.
Antitech @Ryen20 april 2023 12:30
En apparaten los kopen kan ook helpen...
Dus bijvoorbeeld geen geïntegreerde smart-tv kopen maar een losse monitor+chromecast+audiosysteem.
Apparaten met een hogere integratiegraad zijn eerder waardeloos als er iets kapot gaat. Losse componenten zijn vaak eenvoudiger en langer te repareren.
bzzzt
@Antitech20 april 2023 13:06
Ondertussen zijn al die losse onderdelen een UX nachtmerrie voor niet technische gebruikers omdat er altijd een onderdeel is wat de HDMI CEC handshake mist of volumeregeling die ineens omhoog schiet.
En zo'n verzamelbak onderdelen met elk een aparte voeding gebruikt waarschijnlijk meer stroom.
Het hele idee van een smart tv is nog niet zo slecht, alleen de ondersteuningsduur moet langer.
Antitech @bzzzt20 april 2023 13:15
Maar wat als je een standaard bus maakt voor smarttv's waar je modules in kan klikken. Dan kun je bijvoorbeeld een smart-tv samenstellen met een scherm van merk X , een geluidsmodule van merk Y, en een smartmodule van Apple of Google. Een beetje hetzelfde principe van de PC insteekkaarten voor audio/video/etc. Dus losse onderdelen maar dan wel gebruiksvriendelijk in 1 systeem.

Dat lijkt me best wel mooi. Ik heb ook de ideale oplossing niet maar ik probeer constructief mee te denken om tot een mooiere wereld te komen ;-)

[Reactie gewijzigd door Antitech op 24 juli 2024 13:53]

bzzzt
@Antitech20 april 2023 13:31
De knutselaar in mij zou dat prachtig vinden, maar het nadeel is wel dat zo'n standaard heel snel achterhaald raakt. Zo'n bus is dan bv niet snel genoeg voor HDMI 8K@360Hz en zodra je scherm vervangen wordt moet je toch ook de geluidsmodule en smartmodule wisselen.
En als het spul net zo fijn samenwerkt als het gemiddelde home-cinema consumenten HDMI rattennest zou ik mijn adem niet inhouden...
Alex3 @Antitech20 april 2023 14:22
Dan moet je wel alle fabrikantenneuzen dezelfde kant op laten wijzen. Ze willen allemaal een exclusief systeem dat niet op andere merken aansluit. B.v. Apple krijg je alleen met wettelijke maatregelen zo ver dat ze via USB-C opladen.
lonewolf2nd @Tintel20 april 2023 12:40
Vergeet niet de achtelijk hoge prijzen voor zo'n printplaatje.
In Ryen zijn geval 200 euro.
Dat kost zo'n printplaat echt niet om te maken, met een redelijke winst kom je misschien op een 4de van de prijs(naar boven afgerond).
Fabrikanten willen niet dat je het repareerd en hanteren daarom zulke hoge bedragen.

Heb het meegemaakt met een vaatwasser, printplaat defect. Nieuwe zou 350 euro kosten.
Het was de aansturingsboard van de programma knoppen, met een microprocessor erop.
Volgens mij moet een arduino dit ook wel kunnen, met de juiste code of een RPi 1 met de juiste code. Dus als je meer dan 20 euro moet betalen vind ik het al veel, 50 euro is nog wel te overzien, daar het een specifieke vorm heeft. Maar alles daarboven........

[Reactie gewijzigd door lonewolf2nd op 24 juli 2024 13:53]

bzzzt
@lonewolf2nd20 april 2023 13:13
Ik denk dat 100-150 euro een wat meer reëele kostprijs is voor een maatwerk board met kleine oplage en custom onderdelen en dan zit je nog met de kosten van opzoeken, bestellen, voorrijkosten, vervanging en garantie. Vind 350 euro dan op zich niet zo vreemd, maar wel frustererend.
Je zou nog via wetgeving kunnen afdwingen dat ze zonder tussenkomst van een reparatiebedrijf besteld moeten kunnen worden maar ik denk dat je de hoeveelheid mensen overschat die dit soort reparaties correct en veilig zelf uit kunnen voeren...
lonewolf2nd @bzzzt20 april 2023 15:11
Die 350 euro was alleen de printplaat, misschien had ik dat iets duidelijker kunnen schrijven. Dan zouden dus dan nog de voorrijkosten, vervangingstijd erbij komen etc. Dus totaal plaatje ca 500 euro.
En de vaatwasser was 6 jaar oud.
En nieuw was deze 750 euro

Ik heb dus een nieuwe vaatwassergekocht, die nieuwer is en meer functies heeft voor 550 euro.

[Reactie gewijzigd door lonewolf2nd op 24 juli 2024 13:53]

batjes @bzzzt20 april 2023 19:00
Als je 1 printplaatje speciaal laat bouwen zijn ze relatief kostbaar. Maar doe dat in bulk voor een paar 100 printplaatjes tegelijk en het is nog maar enkele euro's per bordje.
bzzzt
@batjes21 april 2023 08:44
Ligt er helemaal aan wat er voor onderdelen op zo'n printplaat zitten. En daarnaast heb je dan nog het 'probleem' dat die bordjes ook opgeslagen en gedistribueerd moeten worden. Als ze in de praktijk bijna nooit stuk gaan (of alleen stuk gaan als een apparaat toch ook vaak al door andere mankementen afgeschreven wordt) is het niet zo heel handig een enorm pakhuis af te huren om al die printplaatjes in op te slaan om ze na 10 jaar weg te mikken omdat er bijna nooit een wordt besteld...
sympa @alexboon20 april 2023 10:32
Prima inderdaad als een begin. Laat het overwegen van een reparatie maar normaal worden. Je gooit je fiets of je auto ook niet weg als er iets stuk is.

Als vervolg hier op kan je dan ook onafhankelijke reparateurs krijgen. En een handel in defecte apparaten.
Zo stond er hier laatst een LG OLED 65 inch op de stoep. Het had al flink geregend, maar zoiets bevat toch wel een paar bruikbare borden zou je zeggen.
Groningerkoek @sympa20 april 2023 12:58
Maar welke van die borden van die LG zijn nog goed?

Neem mijn TV, nu 5 jaar oud en heeft nu af en toe last van verticale strepen en/of dat het 2 seconden duurt voordat felle kleuren van een image volledig zijn verdwenen? Connectoren/kabels heb ik gecontroleerd en dan rest het op de gok vervangen van een onderdeel, maar niemand zonder gedegen test weet welke print het probleem geeft. Kan ik zelf vervangen maar dan moet ik op de gok geld uitgeven aan een 5 jaar oude TV en de waarde van een 5 jaar oude 65" 4K is zeer gering dus nee laat maar. Naar een reparateur brengen is die ook niet waard. Dan blijft toch alleen maar over "zet maar buiten"
sympa @Groningerkoek20 april 2023 14:41
Eens, maar als je de onderdelen had liggen had je die wel even gewisseld misschien. Als je het onderdeel moet bestellen voor 50% van de prijs van een nieuw toestel doe je dat niet.
Groningerkoek @sympa20 april 2023 14:55
Het is vooral dat ik thuis met mijn multimeter op geen enkele manier kan achterhalen welk onderdeel defect is. de TV is 3 printplaten en een scherm Als ik met zekerheid wist welke print het was zou ik die waarschijnlijk wel bestellen (Niet elk onderdeel is peperduur) maar op de gok en dan met pech er na 3 onderdelen achter komen dat het toch het scherm was... nee dank je.
sympa @Groningerkoek20 april 2023 20:13
Als de voedingsspanningen goed zijn (die drukken ze nog wel eens op de print af) wordt het inderdaad al lastig.
Vroeger (en misschien nu ook nog) had de reparatiewebsites (en daarvoor CDs en daarvoor weer boeken).
Heb zo ooit een tv gerepareerd, een Sony die steeds langzamer aan ging en met een groene streep in beeld die maar langzaam weg ging.
Met het "chassisnummer" en het symptoom heeft iemand in een nieuwsgroep de oplossing gezocht, en die werkte. Stukje plastic wegbreken (zodat de print niet helemaal eruit hoefde) en de spanningsregelaar die daar net onder zat opnieuw solderen. En ta-dah, hij deed het weer gewoon goed.
Geen foutzoeken nodig, maar "bij model X, symtoom A, dan onderdeel B".
Groningerkoek @sympa20 april 2023 21:13
Google voor de grap op Samsung TV paarse strepen.. Net zoveel suggesties als verschillende oplossingen die voor anderen hebben gewerkt, kan echt van alles zijn.
sympa @Groningerkoek20 april 2023 21:47
Mijn "bron" had toegang tot een professionele reparatiedienst. Dat is niet Google, maar een netwerk van professionele reparateurs.
Overigens is het repareren tegenwoordig heel anders, tenzij je schakelende voedingen zou gaan repareren.
Ik heb wel een paar uurtjes meegekeken bij een laptop-reparateur, Maar goed dat werk kan je ook op Youtube wel zien. Documentatie, spanning volgen, kortsluitingen zoeken, warmtebeeldcamera.
Maar ook die gooien natuurlijk een nieuw LCD paneel in de laptop als de oude stuk is.
dutchnltweaker @alexboon20 april 2023 10:48
Dit is een goede zaak.
Vaak gooien mensen spullen weg die nog gerepareerd hadden kunnen worden.
Heb zelf ook wel eens een computer kast met moederbord erin gevonden op straat. Het moederbord was stuk maar de kast was nog prima.
Deels eens, maar stel je hebt een TV van 5 jaar oud. Scherm problemen en buiten garantie. Je wil het repareren, moet een nieuw scherm inkomen blijkt, kosten rond de 700 euro. Voor die prijs kan ik een gloednieuwe tv kopen, waarom zou ik het dan repareren?
bzzzt
@dutchnltweaker20 april 2023 13:15
Een TV is hoofdzakelijk scherm met wat accessoires. Een fiets waarvan het frame is dubbelgeklapt is ook rijp voor de sloop...
sympa @bzzzt20 april 2023 13:54
En toch gaat er wel eens een voeding in zo'n tv stuk. Geen idee of die voor "kostprijs" geleverd worden als ze stuk zijn.
bzzzt
@sympa20 april 2023 14:31
Die zou ook best vervangbaar kunnen zijn. Mijn reply was op @dutchnltweaker die een defect scherm erg duur vond.
jongetje 20 april 2023 10:40
Als er een overkoepelende stichting boven zit waar je ook met klachten e.d. terecht kunt zie ik er wel toegevoegde waarde in. Anders weet ik niet wat een database met deze bedrijven nu echt toevoegd.
jpsch @jongetje20 april 2023 10:48
Als ik zie filmpjes zie van hoe de producent soms zelf reparaties uitvoert, wordt ik er niet vrolijk van als fabrikanten de normen opstellen..
bzzzt
@jpsch20 april 2023 13:17
Als je het niet eens bent met hoe een fabrikant spullen in elkaar zit en/of repareert moet je die spullen niet kopen... of bij zo'n fabrikant aan het werk gaan ;)
sympa @bzzzt20 april 2023 14:42
De fabrikant repareert niet zelf, dat besteden ze uit (ze fabriceren het vaak niet eens zelf).
think12 20 april 2023 11:02
Het kernprobleem is dat bijna alle elektronica te goedkoop is om te repareren met het arbeidsloon in Nederland. Dat gaat de database niet oplossen.
TheDudez @think1220 april 2023 11:29
Als je het zelf kan repareren. Dan heb je dat probleem niet. Alleen vind maar eens het juiste onderdeel en een handleiding. Als we deze twee kunnen fixen dan ben je er all. En geen zeer speciaal gereedschap.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 24 juli 2024 13:53]

bzzzt
@TheDudez20 april 2023 13:23
Vooral heel goedkope, vaak merkloze, apparaten worden korte tijd gemaakt waarna de spuitgieterij over gaat op andere plastic rommel en de mallen in de prullenbak gaan. Je betaalt niet voor een voorraad plastic behuizingen, clipjes en andere maatwerk prut zodat je na 5+ jaar nog eens een onderdeeltje kan vervangen dus is het niet zo vreemd dat fabrikanten dat niet faciliteren.
Enige wat zou helpen is fabrikanten verplichten (net als de auto industrie) om dit soort dingen wel langer beschikbaar te maken, maar hoe langer je daar aanspraak op wil kunnen maken hoe hoger de prijs. Misschien scheelt het wel wat modelvariatie zodat onze gadgets er wat langer hetzelfde uit zien (maar aangezien ik hier al meerdere keren mensen heb horen klagen dat een MacBook behuizing waar Apple rustig 5 jaar mee doet er 'wat gedateerd' uitziet denk ik dat de mensen die hier zeuren ook deels het probleem zijn)
sympa @bzzzt20 april 2023 13:55
Plastic onderdelen kan je wel lijmen, of 3d-printen. Of plakband.
bzzzt
@sympa20 april 2023 14:33
Succes met het printen of plakken van de radertjes uit een keukenmixer of RC autootje of zo.
Goede kans dat een 3d print (na afhandelings- en verzendkosten) van zo'n onderdeeltje met de nodige stevigheid en precisie meer kost dan het apparaat waar het uit komt...
testmanager @think1222 april 2023 22:02
Precies. Dit is m.i. de gehele bovenstaande discussie samengevat in één notendop.
Greybeard 20 april 2023 10:34
"Ook streeft de organisatie ernaar om dan certificeringen en autorisaties van fabrikanten te noteren" Hier moeten wij juist vanaf.
HooksForFeet @Greybeard20 april 2023 10:43
Waarom?
Greybeard @HooksForFeet20 april 2023 10:48
Certificering en autorisaties worden juist gebruikt om een horizontale monopolie op een product te houden doordat de producent zowel productie als reparatie controleerd. Neem bijv. Apple waarbij je Apple alleen door Apple zelf gerepareerd kan worden. A Mac kan/mag 99% zelf niet en stuurt het gewoon door naar Apple. Je kan zelf niet eens een accu vervangen omdat deze ingelezen moet worden in de software.. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vervang mijn accu´s sinds de iphone 3 zelf zonder problemen. Scherm van een MAC vervangen kan niet meer zonder de screen assembly, hinges, frame en webcam mee te vervangen.

Het enige wat wij als vrije consument nodig hebben is transparantie, toegang tot goede Documentatie, de Tools voor de reparatie en de Onderdelen. Of een reparateur zijn werk goed doet of niet bepaald de Markt en de Google reviews, niet de fabrikant die je een compleet nieuw product probeert aan te smeren.

[Reactie gewijzigd door Greybeard op 24 juli 2024 13:53]

bzzzt
@Greybeard20 april 2023 13:27
Gebruikers (dus 'de markt en Google reviews') hebben niet de kennis om een reparatie op kundigheid, device security en duurzaamheid te beoordelen.
Wat als de reparateur een brandgevaarlijke of giftige accu monteert? Of de vingerafdrukscanner ook die van je buurman accepteert?
Kan je -als fabrikant- zo'n product nog innemen en als refurbished verkopen? Of innemen voor recycling?
Fabrikanten worden aan strikte regels gehouden en stellen eisen aan hun leveranciers. Met zo'n kwaliteitsmindset kan je niet anders dan die regels ook opleggen aan je reparateurs.
Greybeard @bzzzt20 april 2023 14:44
De gebruiker is zeker instaat om de reparatie te beoordelen, kies jij niet je eigen autogarage, ben jij zelf niet instaat om te oordelen of het scherm prima werkt en je accu lang meegaat? Was het Tesla niet laatst die intern mee keek op jouw camera´s "over veiligheid gesproken". Ontplofte de samsung accus zelf niet?

Dit soort bangmakerij "veiligheid" gebruiken graag fabrikanten om hun revenu bij zichzelf te houden en is niet op feiten gebaseerd. Het speelt met de emotie van de mens en het trieste is dat het vaak werkt. Al jaren repareren wij onze spullen zelf en deze discussie "duurzaamheid, veiligheid" is de laatste jaren pas echt opgang gekomen toen fabrikant minder wilden delen. Hiervoor zat er gewoon op je beeldbuis een schematic getekend voor de reparatie. De reden dat er Third Party parts nodig zijn is omdat fabrikanten weigeren onderdelen te leveren aan reparateurs.

Dat onderdelen die verkocht worden een soort van TUV keurmerk zouden moeten krijgen, prima. Hoe minder waste des te beter. Geen 1 reparateur zit te wachten op ontevreden klanten die terug komen omdat de kwaliteit onder de maat is, dat is gewoon geen sustainable businessmodel.

maar uiteindelijk bezit jij het product, niet de fabrikant. Jij mag er mee doen wat je wilt, dit moet alleen wel mogelijk gemaakt worden. Dan kan de reparateur gewoon bestellen en adverteren dat ze genuin parts gebruiken.

Innemen van producten buiten de garantie is nergens voor nodig, "warranty void if removed" stickers bestaan al jaren. recycling kan altijd.. Dont know waarom dit niet zo u kunnen. Refurbished gaat juist stijgen in kwaliteit en hoeveelheid door de beschikbaarheid in parts en kennis.. Iets wat fabrikanten juist niet willen.

[Reactie gewijzigd door Greybeard op 24 juli 2024 13:53]

bzzzt
@Greybeard20 april 2023 15:19
Ik bekijk het vanuit de fabrikant: zou geen recycling verantwoordelijkheid willen nemen voor 'random aanpassingen' die klanten bij mij inleveren. De focus bij de meeste 'derde partij' reparateurs ligt er vooral op het zo goedkoop mogelijk te doen en niet per se met duurzame onderdelen.
Recycling wetgeving verplicht fabrikanten hun spullen terug te nemen (cradle to cradle etc) en verbiedt juist dit soort reparatie acties tenzij je de hele papierwinkel over oorsprong van de onderdelen in orde hebt. (PC recycler in mijn buurt is er een paar jaar terug mee gekapt omdat ze letterlijk geen DIMM modules mochten omwisselen vanwege deze regels)
dakka @Greybeard20 april 2023 12:27
Ligt aan het soort certificering, dingen zoals ISO's graag namelijk.
wica 20 april 2023 11:30
Worden de verschillende zoek machine's verplicht, de eerst resultaten naar deze site te laten wijzen?
Ander heeft het toch geen nut.
shicomm 20 april 2023 13:07
Hoop wishful thinking en mooipraterij maar echt concrete dingen zie ik niet staan.
Er word gewerkt aan certificering en dergelijke maar aangezien er al wat namen in het register staan moet die certificering er dus al wel zijn.

Op de een of andere manier hangt hier een luchtje aan wat een aantal branche clubjes ook hebben ; vooral belangrijk over komen en mooie praatjes.
De realiteit is vooral veel gebakken lucht en geld verdienen aan certificering die concreet gezien bar weinig voorstelt , de klant weinig meerwaarde bied behalve hogere prijzen maar bovenal het clubje overeind moet houden..
sympa @shicomm20 april 2023 13:57
Zie ook "regulatory capture". Maak de regels zo dat alleen gevestigde bedrijven er aan kunnen voldoen. Onder advies van die partijen natuurlijk.
Nou zal reparatie wel een "vrije business" blijven. Maar de fabrikanten hebben dan een reden om onderdelen en documentatie alleen te leveren aan "erkende" reparateurs. Als ik in een negatieve bui ben.
MaltheseFalcon 20 april 2023 15:50
Welk probleem lost dit op?
dentinox 20 april 2023 16:59
Weer een instantie (installQ) die jaarlijkse contributie wil zien voor een vermelding in hun register. Wat zegt dat register nou eigenlijk. Kan klaas op de hoek niet solderen dan? Of je wasmachine repareren? Misschien wel beter maar wil hij die contributie niet betalen en zijn kosten laag houden voor nette prijzen. En zo zijn er meer zinloze keurmerken die alleen maar het innen van geld als hoofdzaak kennen. Geen toegevoegde waarde maar als doel het innen van contributies.

"Zo wordt het erkende reparatiebedrijf periodiek door InstallQ beoordeeld en kunnen er in de toekomst aanvullende opleidingseisen worden gesteld."

Daar heb je dan weer jaren geleerd en vervolgens bedenkt iemand daar dat er weer een aanvullende opleiding bij moet. Je bent daarnaast nog extra tijd kwijt aan de administratie zodat installq het kan beoordelen. Gevolg is hogere reparatieprijzen van je wasmachine.

Net zo zinloos als de gasketelwet waar men jarenlang geleerd heeft en nu ineens extra diploma's moet gaan halen omdat ze niet voldoende zijn. Maar ondertussen kan een ieder een ketel halen bij de warmteservice en zelf monteren. Dus nu kiezen we voor een witgoedmonteur met een installq certificering maar je kan zelf je maximaalthermostaat kopen op de webshop.

Kap met die onzin, laat fabrikanten verplichten onderdelen ter beschikking te stellen (voor een langere tijd dan 2 jaar) en zet repair manuals online.

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