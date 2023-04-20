Eerste versie Nederlands Nationaal Reparateursregister komt online

Op donderdag is het Nationaal Reparateursregister online gekomen. De database bevat een lijst met erkende reparatiebedrijven op de gebieden witgoed, beeld en geluid, telecom en ict. In het najaar moet er een uitgebreider register beschikbaar komen.

In de huidige versie van het register staan zo'n tachtig bedrijven. De uitbreiding van het aankomende najaar moet resulteren in een 'definitieve' lijst. Daarin moet ook de vakbekwaamheid genoteerd worden. Ook streeft de organisatie ernaar om dan certificeringen en autorisaties van fabrikanten te noteren. Het register is een product van een samenwerking tussen Techniek Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Register Techniek. Ook stichting Repaircafé en de TU Delft zijn betrokken. Het register is een naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn.

De Europese Commissie nam vorige maand ook een voorstel aan op het gebied van het recht op reparatie. Het nieuwe recht op reparatie geldt zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode. Binnen de garantietermijn moeten verkopers reparatie aanbieden, tenzij dat duurder is dan vervanging. Buiten de wettelijke garantieperiode krijgen consumenten een aantal nieuwe rechten en instrumenten. De Commissie stelt dat reparatie daardoor een gemakkelijkere en toegankelijke optie zal worden. Zo hebben consumenten straks het recht om te eisen dat producenten overgaan tot reparatie van producten die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn, zoals wasmachines en televisies. Verder hebben producenten de verplichting om consumenten te informeren over de reparatieopties. Het voorstel moet onder meer nog worden goedgekeurd door het Europarlement.