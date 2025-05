Microsoft gaat Twitter uit zijn advertentietool halen

Microsoft gaat de Twitter-integratie uit zijn Advertising-tool halen. Zakelijke klanten kunnen die gebruiken om advertentiecampagnes op verschillende sociale media te draaien. Kort geleden heeft Twitter de prijzen voor api-gebruik verhoogd.

Het is nu in de tool nog mogelijk om tweets te lezen en plaatsen, en engagement te meten op het platform. Dat houdt per dinsdag 25 april aanstaande op. De nieuwe api-prijzen van Twitter zijn geldig vanaf zaterdag 29 april. De tool werkt nog wel met platforms als Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wired meldde onlangs dat in het nieuwe systeem Twitter minimaal 42.000 dollar per maand vraagt van zakelijke klanten voor het gebruik van de api. Daarvoor kunnen gebruikers maximaal 25.000 tweets opvragen. Officieel maakt Twitter geen prijzen en voorwaarden voor zakelijke klanten bekend; daarvoor moeten ze contact opnemen met het bedrijf.

Microsoft is niet de enige die onlangs afscheid heeft genomen van Twitter. De omroepen NPR, PBS, CBC en de Zweedse publieke omroep hebben het platform onlangs allemaal verlaten.