Gerucht: Twitter werkt aan eigen llm met tienduizend gpu's

Twitter zou werken aan een eigen large language model, een AI-model zoals GPT van OpenAI en LaMDA van Google. Het bedrijf zou daarvoor tienduizend gpu's hebben aangeschaft. Het trainen van zo'n model vergt veel rekenkracht.

Het project bevindt zich nog in een vroege fase, claimt Business Insider op basis van eigen bronnen. Het is nog onbekend wat het doel van het grote taalmodel zal zijn. Mogelijk gaat het om betere advertenties of om het verbeteren van de zoekfunctie van het sociale netwerk.

De stap is saillant, omdat Twitter-directeur Elon Musk enkele weken geleden nog een van de initiatiefnemers was voor een open brief, waarin de ondertekenaars vroegen om AI-initiatieven een half jaar te pauzeren om zo de tijd te nemen voor het maken van regelgeving. Musk is ook betrokken geweest bij OpenAI, het bedrijf achter het GPT-model en ChatGPT.

De gpu's die Nvidia verkoopt voor AI-training zijn 10.000 dollar per stuk, waardoor het mogelijk gaat om een investering van tientallen miljoenen dollars. Twitter heeft niet gereageerd op het gerucht en heeft de aankoop van de gpu's niet bevestigd.