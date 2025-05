Mozilla voegt pull-to-refresh toe aan stabiele versie Firefox voor Android

Mozilla heeft ondersteuning voor pull-to-refresh toegevoegd aan de stabiele Android-versie van zijn Firefox-webbrowser. Dat bevestigt de softwaremaker op dinsdag. De feature zat al sinds 2020 in de Nightly-testversie van de mobiele webbrowser.

Mozilla heeft pull-to-refresh toegevoegd in versie 112.0 van Firefox. Met de functie kunnen gebruikers een webpagina verversen door vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen. Het betreft een optionele functie, die gebruikers desgewenst kunnen uitschakelen in de instellingen onder 'Aanpassen'.

De pull-to-refresh-functie zit al jaren in andere mobiele webbrowsers, zoals Google Chrome, Microsoft Edge en Apples Safari-browser. Pull-to-refresh werd in 2020 ook al geïntroduceerd in Firefox Nightly, de testversie van de webbrowser. Sinds februari zat de functie in de Firefox-bèta voor Android. De iOS-versie van Firefox ondersteunde de functie al langer.

Met Firefox 112 voor Android krijgen gebruikers verder de optie om elke keer een melding te krijgen als ze op een link drukken die in een andere app geopend zou worden. Verder voert de update verschillende bugfixes door, die er onder meer voor zorgden dat 10bit-video's niet afgespeeld konden worden.