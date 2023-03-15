Trackingbescherming in Android-versie Firefox staat live

Mozilla heeft de trackingbescherming in zijn browser Firefox live gezet voor de Android-versie. Dat heeft de browserbouwer laten weten. Mozilla kondigde al eerder aan dat de functie eraan zat te komen.
De trackingbescherming die Mozilla de naam Total Cookie Protection heeft gegeven, zit vanaf deze week in de stabiele versie van Firefox voor Android, zegt Mozilla. De functie werkt door cookies te beperken tot de site die ze zet. Vanaf andere domeinen is daar niet bij te komen, waardoor tracking over meerdere sites heen niet langer werkt.
Mozilla introduceerde de optie Total Cookie Protection voor het eerst met versie 86. In de zomer van 2022 werd de functie standaard ingeschakeld voor de desktopversie van de browser, terwijl Firefox Focus de privacyfunctie ook al standaard gebruikt.