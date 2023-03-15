Trackingbescherming in Android-versie Firefox staat live

Mozilla heeft de trackingbescherming in zijn browser Firefox live gezet voor de Android-versie. Dat heeft de browserbouwer laten weten. Mozilla kondigde al eerder aan dat de functie eraan zat te komen.

De trackingbescherming die Mozilla de naam Total Cookie Protection heeft gegeven, zit vanaf deze week in de stabiele versie van Firefox voor Android, zegt Mozilla. De functie werkt door cookies te beperken tot de site die ze zet. Vanaf andere domeinen is daar niet bij te komen, waardoor tracking over meerdere sites heen niet langer werkt.

Mozilla introduceerde de optie Total Cookie Protection voor het eerst met versie 86. In de zomer van 2022 werd de functie standaard ingeschakeld voor de desktopversie van de browser, terwijl Firefox Focus de privacyfunctie ook al standaard gebruikt.

Bron: Mozilla
Bron: Mozilla

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 08:38 74

15-03-2023 • 08:38

74

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Reacties (74)

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JDx 15 maart 2023 08:54
Wat me laatst opviel is dat ik als Chrome gebruiker soms een testaccount van een site draai op Edge om te kijken hoe mijn eigen site eruit ziet als niet beheerder, maar dat ik dan op Chrome ook opeens uitgelogd was, scheiden die browsers hun cookies niet?
xbeam @JDx15 maart 2023 08:57
Waarom zou je een browser van werelds grootste reclame bureau gebruiken? wetenden dat de enige functie van die browser is om meer persoonlijk reclame te kunnen verkopen.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

84hannes @xbeam15 maart 2023 09:07
Waarom zou een browser van werelds grootste reclame bureau gebruiken, wetenden dat de enige functie van die browser is om meer persoonlijk reclame te kunnen verkopen.
Ik heb me bij een bushokje regelmatig afgevraagd of het bushokje er staat voor mij als reiziger, of om een reclameposter rechtop te houden. Maar als het regent, dan is die vraag irrelevant: ik sta graag droog staan en ga een bushokje niet boycotten omdat er ook een reclameposter in hangt, ook niet als dat de eigenlijke reden voor zijn bestaan is.

Firefox is een prima browser, maar op Android merk ik wel regelmatig af en toe dat sites* er niet voor geoptimaliseerd zijn waardoor ik toch (tijdelijk) naar Chrome moet switchen om "droog te staan" (het comfort van een werkende website te ervaren).

edit:
Het zijn sites waar ik me hartelijk voor schaam dat ik er wel eens kom, maar mensen willen graag voorbeelden:

Op de Xenos site zie ik alleen de eerste drie zoekresultaten. Voor meer resultaten moet ik scrollen. Op Chrome zie ik resultaten tot aan het toetsenbord. Hier is wel mee te leven, maar soortgelijke problemen met het toetsenbord heb ik vaak, tot het punt waar ik mijn eigen invoer in een chat niet kan zien.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 24 juli 2024 03:50]

ikt @84hannes15 maart 2023 09:12
En hoe meer mensen dit doen, hoe meer websites wegkomen met het niet opvolgen van de standaarden, maar van de implementatie van Chrome uit gaan, waardoor je weer dezelfde situatie krijgt als toen Internet Explorer dominant was.

Maar is het écht zo dat Firefox op Android voor sommige websites niet werkt? Ik ben er zelf nog geen tegen gekomen. De enige problemen díé ik heb, worden veroorzaakt door ofwel Dark Reader of uBlock Origin - en dat is mijn eigen handelen.
Verwijderd @ikt15 maart 2023 13:16
in mijn ervaring niet. alle sites werken gewoon.

ik zie wel eens dat chrome een andere videoplayer heeft dan firefox maar dat is dan meteeon ook het grootste verschil.

en ja ook bij mij komen de weinige problemen die ik heb door addons.
84hannes @ikt15 maart 2023 09:25
Maar is het écht zo dat Firefox op Android voor sommige websites niet werkt? Ik ben er zelf nog geen tegen gekomen. De enige problemen díé ik heb, worden veroorzaakt door ofwel Dark Reader of uBlock Origin - en dat is mijn eigen handelen.
Ik kan regelmatig (een keer per maand, dus geen road block) delen van de website niet zien. Bijvoorbeeld bij contact met een klantenservice staat het toetsenbord voor de tekst die ik zelf type. Volgens mij is dat een Firefox probleem, maar vaak ga ik stug door en herhaal ik bij iedere typefout gewoon dat ik niet kan zien wat ik zelf type. Halverwege een conversatie switchen van browser is ook niet echt een optie.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 24 juli 2024 03:50]

GoBieN-Be @84hannes15 maart 2023 12:17
Ik herken dit probleem wel met de adresbalk onderaan.
Eens je de adresbalk in firefox op android bovenaan staat heb ik dat probleem nooit meer.
84hannes @GoBieN-Be15 maart 2023 12:37
Goede tip. Helaas houd ik mijn telefoon meestal beneden vast dus het klinkt niet erg ergonomisch.
GoBieN-Be @84hannes15 maart 2023 20:04
Ik vond het ook een goed en vernieuwend idee, die adresbalk onderaan.
Maar helaas viel het in de praktijk te vaak voor dat bepaalde onderste delen van sites niet bruikbaar waren.
Daarom weer boven gezet en sindsdien nooit geen problemen meer.
Is ook de enige browser die ik gebruik op Smartphone en tablet.
Blinkin @ikt15 maart 2023 16:35
Tot op heden nog nooit problemen gehad en ik surf behoorlijk wat diverse sites af op het net.
Enige problemen die ik had waren net als jij door eigen toedoen een lokaal probleem.
dickydick666 @84hannes15 maart 2023 11:40
Wow, een browser/bushokje vergelijking, die had ik niet eerder gelezen. _/-\o_ :+
Maar stel nou dat je kunt kiezen tussen een reclame vrij bushokje zonder 100 camera's op je gericht, zonder microfoons en zonder bewegingssensoren of een hokje waar dit allemaal wel gedaan wordt. Wat zou je dan kiezen?
84hannes @dickydick66615 maart 2023 13:08
Het gaat er niet om wat ik doe, als iedereen deed wat ik doe bestond Chrome allang niet meer. De vraag is waarom mensen toch Chrome gebruiken, en de waarheid is dat Firefox soms 'lekt'. Dat is meestal niet de schuld van de makers, en het lekt veel minder dan veel mensen lijken te denken, maar in de vergelijking die jij trekt is er geen enkel voordeel om in het adtvertentiehokje gaan staan, en dat is niet het hele verhaal.
whiner @dickydick66615 maart 2023 13:55
Je zit op tweakers. Hier worden altijd van die achterlijke vergelijkingen gedaan. Maar meestal gebruiken ze dan autos 8)7
dickydick666 @whiner15 maart 2023 19:21
De situatie maakt niet uit. Er is altijd een goede auto vergelijking op te maken. Sluit ik me helemaal bij aan O-)
xbeam @84hannes15 maart 2023 09:11
Dat bus hokje heeft als primaire doel dat jij droog kan wachten op de bus en niet het bijhouden wat je allemaal in je dagelijkse leven doet om deze info over jouw aan aan de hoogste bieder te verkopen.

Verplicht een website Chrome dan loop/surf ik deze website voorbij pech voor hun. Ga namelijk geen winkel naar binnen die mij daarna ook thuis in mijn eigen huis wil blijven volgen hoe ik hun spullen en die van de concurrent gebruik.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

Raymond Deen @xbeam15 maart 2023 09:45
Een website bouwer doet dat niet om jou op Chrome te laten werken hoor, maar omdat ze deze anders niet zo gemaakt krijgen als de klant wil. Sommige features zijn nou eenmaal niet op elke browser even handig/goed geïmplementeerd heb ik mogen vernemen van mijn frontend-developer collega's.
xbeam @Raymond Deen15 maart 2023 09:48
Probleem van de webwinkel, waarom moeten rekening houden met hun strategische keuzes dat ze wat betreft de web-bouwer voor een dubbeltje vooraan willen zitten

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

familyman @Raymond Deen15 maart 2023 10:03
Snap eigenlijk niet zo goed waarom developers van een browser ervoor kiezen slecht implementaties te blijven ondersteunen en zelfs uit te bouwen.
NielsFL @Raymond Deen15 maart 2023 13:08
Dit komt eigenlijk niet voor. Voor vrijwel elke functie die net nieuw gelanceerd is op browser A kun je wel een zogenaamde polyfill vinden die de functie ook mogelijk maakt op browser B.

Gebruik je een framework, wat elke professionele frontend-dev toch wel doet lijkt me, dan merk je hier dan ook helemaal niets van. Al het browser-specifieke werk wordt je uit handen genomen.

Ondanks bovenstaande kan het wel eens voorkomen dat iets op browser B een ander resultaat geeft op browser A. Maar dat zijn meestal kleine esthetische dingetjes die je zo weer oplost.

Moedwillig iets 'alleen voor Chrome' bouwen lijkt me in elk geval uit den boze, en is echt onnodig.
Raymond Deen @NielsFL15 maart 2023 17:44
Niet elk framework ondersteunt elke browser even goed en als er een browser is die nieuwe features al ondersteunt die anderen nog niet ondersteunen dan kan een ontwikkelaar ervoor kiezen om die specifieke functionaliteit al wel te gebruiken. Dit gebeurde in het verleden veel meer dan tegenwoordig, want de render engines zijn natuurlijk bij bijna elke browser tegenwoordig het zelfde.
Jan-Will3m @84hannes15 maart 2023 09:33
Browser Percentage marktaandeel van desktop browsers
Google Chrome 77.03%
Safari 8.87%
Mozilla Firefox 7.69%
Microsoft Edge 5.83%
Internet Explorer 2.15%
Opera 2.43%
QQ 1.98%
Sogou Explorer 1.76%
Yandex 0.91%
Brave 0.05%

Beste Hannes, ik ben het met je eens, maar 77% van de wereldbevolking niet.

[Reactie gewijzigd door Jan-Will3m op 24 juli 2024 03:50]

xbeam @Jan-Will3m15 maart 2023 09:42
Dus omdat iedereen in de sloot springt moet jij en ik het ook doen ?

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

watercoolertje
@xbeam15 maart 2023 09:48
Nee hij zegt helemaal niet wat mensen wel/niet moeten doen, hij geeft zelfs geen advies.

Jij daarentegen bekritiseerd wel duidelijk een grote groep, niet dat het mij wat kan schelen ik gebruik gewoon Chrome omdat het goed werkt en wat jij daar van vindt maakt me weinig uit.
xbeam @watercoolertje15 maart 2023 10:01
Je goed recht, maar niet huilen dat je niet gewaarschuwd bent }> :+

Wees je altijd bewust ook jij kan het :+ :+
https://medium.com/s/stor...-you-can-too-4c2f3f85793a

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

Sp3ci3s8472 @Jan-Will3m15 maart 2023 14:57
Dat zoveel mensen nog Opera gebruiken, Vivaldi is de onofficiele opvolger.
Tintel @84hannes15 maart 2023 10:41
Ik heb me bij een bushokje regelmatig afgevraagd of het bushokje er staat voor mij als reiziger, of om een reclameposter rechtop te houden.
:) mooie opmerking daar niet van. Maar het antwoord is wel: het bushokje staat er toch echt voor jou als reiziger en de reclame die erop te zien is, is niet eens alleen of specifiek gericht op jou als reiziger. Ook zijn er niet eens andere bushokjes (eventueel zonder reclame).
Dus is het gebruik van Chrome niet vergelijkbaar met het gebruik van een bushokje denk ik.
84hannes @Tintel15 maart 2023 12:36
het bushokje staat er toch echt voor jou als reiziger
Weer je dat zeker? Zou het kunnen dat dat bushokje verdwijnt als er geen adverteerders meer voor gevonden worden?
Ook zijn er niet eens andere bushokjes (eventueel zonder reclame
En als het zo door gaat met Firefox zijn er straks ook geen browsers meer die niet van Google zijn (pogingen van diverse softwaremakers om Chromium te rebranden ten spijt).
Tintel @84hannes15 maart 2023 13:26
Zou het kunnen dat dat bushokje verdwijnt als er geen adverteerders meer voor gevonden worden?
Vermoedelijk niet - omdat browsers ook niet zullen verdwijnen als reclame maken daarin niet mogelijk is. Browsers bestaan om we toegang willen tot websites. Bushokjes bestaan omdat mensen niet heel lang in weer in wind willen/kunnen wachten.

Dat Google ons reclame door de strot aan het rammen is, dat klopt wel. Maar tegelijkertijd zie je wel een tendens dat we daarom juist meer moeite zijn gaan doen om het zien van reclame te verminderen.
84hannes @Tintel15 maart 2023 13:41
Bushokjes bestaan omdat mensen niet heel lang in weer in wind willen/kunnen wachten.
Maar wie betaalt ze? Ik ben oud genoeg om nog cracks voor Opera te hebben gebruikt omdat Opera geld kost "en nooit gratis zal worden". Maar ze konden niet concurreren met gratis browsers, dus eerst kwam er een banner in de browser en ook die verdween uiteindelijk. Vergeet niet dat zelfs Mozilla geld verdient dankzij de datahonger van Google, en tegelijkertijd probeert geld te verdienen door ons wijs te maken dat de ISP de meest onbetrouwbare speler is (dat is in de VS wellicht het geval). Gratis bestaat niet, dus wij staan droog dankzij de reclameinkomsten van bushokjes en kunnen browsen dankzij de reclameinkomsten van Google.
Tintel @84hannes15 maart 2023 13:52
Mar de hokjes betalen de reizigers via hun abonnement of doord e aankoop van een kaartje...reclame-inkomsten zijn gewoon extra.

En Google maakt gebruik van het reclame 'mantra' "je weet nooit wat het oplevert maar het blijft nodig" - betalen voor gebruik zou beter zijn (minder reclame). Maar dat levert vast minder op voor Google.
84hannes @Tintel16 maart 2023 10:28
Mar de hokjes betalen de reizigers via hun abonnement of doord e aankoop van een kaartje...reclame-inkomsten zijn gewoon extra.
Als er een ding is dat ik geleerd heb van de Keuringdienst van Waarde, dan is het dat marketing nooit zo logisch is als wij denken. Dus wellicht is het precies andersom: wij betalen met ons kaartje of abonnement voor de reis (lijkt me geen heel absurd statement), en het bushokje is gewoon extra.
ronaldvr @84hannes15 maart 2023 11:09
Ik denk dat je het verkeerd om hebt: éérst waren er bushokjes, zónder reclame
zoals deze: https://www.tubantia.nl/a...3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

met later als 'bijvangst' reclame, daarna kwam een reclamebureau (JCDEcaux) met 'an offer you cannot refuse', en nu kunnen we niet mer terug omdat we de kennis en kunde missen om het zelf te doen.

En ja dat is wat Microsoft probeerde met IE, en Google nu doet met Chrome.
alwuzomondo @ronaldvr15 maart 2023 14:12
Idd, ik heb wel eens een commercieel figuur van JCDEcaux gesproken, deal met de gemeente of provincie is: JCDEcaux betaalt het bushokje, en krijgt vergunning voor de reclameposter.

Hier is trouwens de handleiding om die bushokjes te tweaken: https://vdocuments.mx/bus-stop-ad-hack-tutorial-how-to-hack-this-bus-stop-advertising-space-jcdecaux.html
satya @84hannes15 maart 2023 09:21
Leuke vergelijking, en op android/chromebook lijkt elke browser niet optimaal te werken.
haam @84hannes15 maart 2023 09:28
Benieuwd welke sites jij dan bezoekt, want tegen dat probleem ben ik nog niet aangelopen.
JDx @xbeam15 maart 2023 09:08
Heb je het over Chrome of Edge?
xbeam @JDx15 maart 2023 09:23
Beter voor je privacy Stop je met Chrome gebruiken.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

The Zep Man
@JDx15 maart 2023 09:00
Wat me laatst opviel is dat ik als Chrome gebruiker soms een testaccount van een site draai op Edge om te kijken hoe mijn eigen site eruit ziet als niet beheerder,
Waarom gebruik je niet Incognito mode in Chrome?
JDx @The Zep Man15 maart 2023 09:06
Omdat je ingelogd moet zijn om bepaalde dingen te zien.
Blokker_1999
@JDx15 maart 2023 09:14
En je kan perfect inloggen in incognito modus. Belangrijkste verschil is dat er geen bestaande cookies worden gebruikt bij het openen van en pagina en van zodra je de laatste incognito sluit, alle cookies ook weer verwijderd worden. Ik gebruik dit soort modussen net vaak omdat ik even met een andere account op een site moet inloggen. Is alleen even opletten dat ik ze ook weer sluit.
Thirler @Blokker_199915 maart 2023 09:33
Firefox heeft hier een super handig add-on voor: Multi-account containers. Deze scheidt je cookies in verschillende accounts, je kiest dan per tabblad als welke account je daar in wilt loggen. Super makkelijk als je voor 4 organisaties een eigen office 365 account moet hebben en 3 google accounts voor de school van je kinderen.
thatent @Thirler15 maart 2023 15:06
Ik gebruik die add-on ook, o.a. om meerdere accounts open te hebben van dezelfde website.
Maar ook om iedere site in zijn eigen 'zandbakje' te plaatsen.

Zou dat laatste (sandboxing) met deze functie in Firefox overbodig zijn geworden?
Raymond Deen @Blokker_199915 maart 2023 09:48
Die laatste opmerking over "sluiten van je laatste incognito" is wel een belangrijke.
Zolang je niet alle incognito schermen gesloten hebt, blijven cookies en dus ook tracking vrolijk door lopen op die tabbladen...
familyman @Raymond Deen15 maart 2023 10:02
Best brak eigenlijk. Zou niet moeilijk moeten zijn om cookies van incognito bladen, niet beschikbaar te maken voor niet-incognito bladen.
Raymond Deen @familyman15 maart 2023 10:09
Ik bedoel dit net iets anders. Wanneer je in één incoginito tabblad browst van de ene naar de andere pagina dan blijven de cookies behouden, dus niet tussen incognto en niet-incognito tabbladen.
xbeam @The Zep Man15 maart 2023 09:05
Gebruik voortaan gewoon egde of nog beter firefox of brave
https://www.sciencealert....-stop-using-google-chrome

[Reactie gewijzigd door xbeam op 24 juli 2024 03:50]

The Zep Man
@xbeam15 maart 2023 10:49
@JDx test sites. Mogelijk moet hij in Chromium-gebaseerde browsers testen omdat de doelgroep dat het meest gebruikt. Daarom was de context van de discussie beperkt tot Chrome.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 03:50]

xbeam @The Zep Man15 maart 2023 12:47
ik begreep dat hij in chrome werkt en soms om te testen Edge gebruikt.
maar anders heb ik heb niets gezegd O-)
McBacon @JDx15 maart 2023 09:22
Zou het kunnen zijn dat de site maar 1 sessie per IP toelaat, dus als je inlogt via Edge (of Chrome incognito, of iets anders) dat ie alle eerdere sessies uitlogt?
JDx @McBacon15 maart 2023 09:24
Mogelijk, ik vind het raar dat ie zich wat aantrekt van of ik ingelogd ben op een andere browser. Kan in dit geval net zo goed incognito gebruiken inderdaad.
klepje @JDx15 maart 2023 09:45
Voor de zekerheid, aangezien ik het zo lees dat je het niet volledig begrijpt. Dat ligt dus niet aan de browser, zoals @McBacon aangeeft, maar aan de instellingen van je (eigen) website/CMS. Chrome en Edge delen verder geen gegevens, dus zullen je niet uitloggen.
JDx @klepje15 maart 2023 09:46
Gaat om DeviantArt.
Super_Fred @JDx15 maart 2023 09:05
Edge en Chrome delen hun cookies niet. Hoogstens kan een plug-in (geïnstalleerd in beide browsers) data delen als deze zijn data in een centrale map opslaat.
GertMenkel
15 maart 2023 09:44
Waarom zat dit nog niet in de mobiele versie eigenlijk? Ik kan er weinig over vinden in de aankondiging.
ArmEagle @GertMenkel15 maart 2023 10:09
Ach. De Android browser is al tijden een ondergeschoven kindje.
Ik vond het ook bijzonder dat dit daar nog niet doorgevoerd was. Maar aan de andere kant verbaasde ik mij er ook niet over.
prutsger @ArmEagle15 maart 2023 10:58
Daarom gebruik ik al jaren de nightly op mobiel. Ongeveer net zo stabiel, maar wel sneller nieuwe functies en mee rmogelijkheden met add-ons.
Synner37 15 maart 2023 10:47
Betekent dit ook dat er geen cookiewall meer is? Op mijn desktop gebruik ik Firefox met de I-dont-care-about-cookies plug-in, maar deze is voor de Android versie nog steeds niet beschikbaar...
Of zijn er andere manieren om deze irritante pop-up te blokkeren?
Wouterie @Synner3715 maart 2023 11:51
De alternatieven zijn beperkt. Je kunt een lijst toevoegen in uBlock Origin maar die werkt niet echt. Ik baal er ook stevig van dat deze (of soortgelijke) plugins het niet meer doen.
HermaHemie 15 maart 2023 11:40
Dus de door mij gebruikte container extension is niet meer nodig?

[Reactie gewijzigd door HermaHemie op 24 juli 2024 03:50]

thatent @HermaHemie15 maart 2023 15:09
Ik vroeg me hetzelfde af. In ieder geval is die extensie nog wel heel handig als je twee accounts van eenzelfde dienst open wil hebben.
HermaHemie @thatent16 maart 2023 09:40
Daar dacht ik ook aan, voorlopig hou ik het aan.
rswrwjwt 15 maart 2023 08:42
Blokkeert apple deze functie nog of zit dit nog in de pijplijn. Ik gebruik focus om geen reclame te hebben.
Oon @rswrwjwt15 maart 2023 09:01
Dit heeft niks met reclame te maken maar met tracking.
Z80 @rswrwjwt15 maart 2023 09:04
Het gaat om de Android-versie. Waarom dan een Appel vraag hier?
Blokker_1999
@Z8015 maart 2023 09:15
Om na te gaan waarom dat het enige platform is waarop het nog niet werkt.
Z80 @Blokker_199915 maart 2023 09:57
??? En dat weten Android gebruikers?
En dan met namen de vraag mbt blokkeren van reclame. Iets dat deze update niet doet.
Enkel het graaien in de koekjestrommel wordt moeilijker gemaakt. Iets dat in de desktop versie al langer zit.
MrMonkE @Z8015 maart 2023 10:15
Nee.. dat weten ze niet. Dan krijg je mensen zoals ik die nu een paar jaar met een iPhone moeten doen maar liever een Android hadden gehad.
ArmEagle @Blokker_199915 maart 2023 10:08
Bedoel je Apple op de laptop, of Apple op de iPhone?
GertMenkel
@rswrwjwt15 maart 2023 09:49
Het is mogelijk maar de vraag of het wel kan met de verplichte webkit-integratie die browsers op iOS mogen gebruiken op het moment. Als Mozilla hier een eigen versie van Webkit of GeckoView voor nodig heeft, kan het nog even duren. Volledig losse browsers zitten eraan te komen, maar ik heb nog niet zoveel gehoord over een tijdlijn.

Ik snap sowieso niet waarom dit op Android nog niet standaard aan stond. De browserengine zelf verschilt wezenlijk niet zoveel van de desktopversie, het is vooral de frontend die anders is, met wat API-koppelingen voor Android waar de desktop-API's niet beschikbaar zijn.
Whdr 15 maart 2023 12:27
Niks te verbergen maar gaat om vrijheid. Als Firefox Trackingbeveiliging ook in Windows versie inbouwd , ben ik om.
MarnickS @Whdr15 maart 2023 15:22
Dit zit al een jaar of 3 in de Windows versie.
TalkNerdy 19 maart 2023 14:03
Hoe goed werkt die trackingbescherming nu eigenlijk ? Als ik naar die afbeelding in het artikel kijk, dan kom ik tot de conclusie dat bv. Facebook nog steeds info krijgt over de bezochte websites. Wat is dan de toegevoegde waarde van deze zgn.
"trackingbescherming" ?

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