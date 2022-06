Mozilla activeert Total Cookie Protection bij alle Firefox-gebruikers

Mozilla heeft zijn Total Cookie Protection-functie standaard geactiveerd bij alle Firefox gebruikers. Hierdoor is het moeilijker voor websites en adverteerders om het gedrag van Firefox-gebruikers te volgen.

Eerder was Total Cookie Protection alleen beschikbaar als de gebruiker de 'strenge' browserprivacy-instelling had geactiveerd. Nu zit het ook bij de standaard privacy-instelling, schrijft Mozilla. Volgens het bedrijf wordt de privacy van de gebruiker hiermee "nog beter beschermd".

Total Cookie Protection is een onderdeel van Enhanced Tracking Protection sinds Firefox 86. Iedere trackingcookie die gebruikers over meerdere websites volgt, wordt door Total Cookie Protection in een silo geplaatst. Hierdoor kunnen de cookies niet meer worden gedeeld met andere websites.

Enhanced Tracking Protection gebruikt een lijst van trackerblocker Disconnect om trackers te herkennen en te blokkeren. Het werkt echter alleen goed als die lijst van Disconnect up-to-date is. Domeinen die niet op de lijst staan, kunnen gebruikers alsnog tracken. Total Cookie Protection werkt op een andere manier. Het maakt gebruik van State Partitioning, een technologie die identificeert of een thirdpartycookie iemand over websites probeert te tracken.